Miltä lapsen suru tuntuu? Sisu ja surusiili antaa vaikeille tunteille sanat
16.9.2026 08:30:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Essi Suotulan kirjoittama ja Milja Laineen kuvittama Sisu ja surusiili on koskettava kuvakirja lapsen surusta, ikävästä ja toivosta. Kun Sisun rakas eno kuolee yllättäen, hänen rintaansa muuttaa piikikäs surusiili. Kirja kuvaa todentuntuisesti lapsen surun kokemusta, jossa menetyksen rinnalla kulkevat myös yhteiset muistot, leikki ja ilo.
Ilmestyy 1.10.
Sisulla on maailman paras eno, Amos. He seikkailevat yhdessä lähimetsässä ja Sisu oppii Amoksen kanssa niin pyöräilemään kuin veistelemäänkin. Eräänä aamuna Sisu saa kuulla, että Amos on kuollut.
Sisun rintaan muuttaa surusiili, joka tuo mukanaan epäuskoa, pelkoa, vihaa ja ikävää. Se heräilee kesken arkisten puuhien ja kuvastaa, miten kokonaisvaltaisesti lapsi voi surun kokea. Pehmenevätkö siilin piikit koskaan?
Suru ei kirjassa katoa, mutta sen rinnalle mahtuu vähitellen muutakin. Lapsen kyky heittäytyä leikkiin tarjoaa taukoja vaikeista tunteista, ja lohtua löytyy läheisten sylistä. Sisun kaksi äitiä kannattelevat Sisua ja Salli-pikkusiskoa suurien tunteiden äärellä, ja yhteiset kokemukset Amoksen kanssa elävät Sisun mukana enon kuoleman jälkeenkin.
Kirjassa myös aikuisilla on lupa näyttää surunsa ja muistella menetettyä läheistä yhdessä lapsen kanssa.
Luonto on tarinassa keskeinen lohdun ja muistojen paikka. Milja Laineen tunnelmallinen vesivärikuvitus yhdistää Sisun mielenmaiseman vuodenaikojen kiertoon: syksyn pimeys vaihtuu talven toivoon ja lopulta kevään valoon. Kuvituksiin Laineen ideasta mukaan päätynyt koira tuntee menetykseen liittyviä tunteita yhdessä muiden perheenjäsenten kanssa.
Sisu ja surusiili sai alkunsa kirjailija Essi Suotulan oman perheen kokemuksista.
”Suuri suru rantautui elämäämme kolme vuotta sitten. Siitä syntyi tarve kirjoittaa kokemastamme. Hiljalleen muotoutui Sisun ja surusiilin tarina”, Suotula kertoo.
Syvällinen teos antaa surulle sanat ja tunteille tilaa. Surusiili on tullut jäädäkseen, mutta ilo ja onni voivat olla sen seurana.
Sisu ja surusiili julkistetaan avoimessa lastentapahtumassa Helsingin keskustakirjasto Oodissa lauantaina 24.10. klo 13–15 lasten tapahtumatilassa, kirjaston 3. kerroksessa.
Ohjelmassa mukavaa puuhaa koko perheelle:
- Siilien askartelua
- Leikkiä metsän eläimillä
- Onnen ja kiitollisuuden puu
- Piikkipallohierontaa
- Siilivärityskuvia
Paikalla kirjan tekijät Essi Suotula ja Milja Laine. Juhlassa voi myös ostaa Sisu ja surusiili -kirjan signeerattuna.
Essi Suotula on helsinkiläinen kolmen lapsen äiti, luokanopettaja ja draamakasvattaja. Sisu ja surusiili on hänen esikoiskirjansa. Milja Laine on helsinkiläinen luontoaiheisiin ja tunteita käsitteleviin lastenkirjoihin erikoistunut kuvittaja, joka uppoutuu mielellään satujen maailmaan.
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi
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Yhteyshenkilöt
Anni GullichsenMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Lasten- ja nuortenkirjat,
Otavan kirjasto, sarjakuvat
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