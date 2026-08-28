Kysely: Demokratian rapautuminen heikentää suomalaisten turvallisuudentunnetta

Demokratian tila maailmassa heikentää yli kahden suomalaisen kolmesta (68 %) turvallisuudentunnetta. Vastaajista 17 % kokee olonsa paljon ja 51 % jonkin verran aiempaa turvattomammaksi. Turvattomuutta kokevien osuus on kasvanut vuodessa neljä prosenttiyksikköä. Neljäsosan (24 %) turvallisuudentunteeseen demokratian tilalla ei ole vaikutusta, ja neljä prosenttia kokee olonsa aiempaa turvallisemmaksi.

”Suomalaiset tiedostavat, että demokratialla ei mene maailmalla hyvin. Demokratian puolustajat kun ovat vähissä”, sanoo Demo Finlandin toiminnanjohtaja Anu Juvonen.

Selvä enemmistö (81 %) arvioi demokratian tilan maailmassa heikentyneen viimeisen parin–kolmen vuoden aikana. Vastaajista 36 % katsoo tilanteen muuttuneen huomattavasti ja 45 % jonkin verran huonommaksi. Jälkimmäinen osuus on kasvanut viime vuodesta neljä prosenttiyksikköä.

Demokratian tila huolestuttaa 82 prosenttia suomalaisista: 25 % on erittäin ja 57 % jonkin verran huolissaan. Vastaajista 13 % ei ole kovinkaan huolissaan ja kaksi prosenttia ei lainkaan. Luvuissa ei ole merkittävää muutosta viime vuodesta.

Vastaava kysely toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2025.



Nuoret muuta väestöä optimistisempia

Kyselyssä tarkasteltiin erityisesti 18–29-vuotiaiden näkemyksiä. Nuoret suhtautuvat demokratian tilaan hieman muuta väestöä myönteisemmin, vaikka heistäkin enemmistö katsoo tilanteen heikentyneen ja on siitä huolissaan.

Nuorista 55 % arvioi demokratian tilan heikentyneen, kun kaikista vastaajista näin ajattelee 81 %. Tilanteen arvioi parantuneen 16 % nuorista ja 4 % kaikista vastaajista. Demokratian tilasta on huolissaan 76 % nuorista ja 82 % kaikista vastaajista. Nuorista 51 % kokee demokratian tilan vähentävän turvallisuudentunnetta, kun koko väestöstä osuus on 68 %.

”Kysely ei kerro syitä vastausten takana”, Juvonen sanoo. ”Olisi hienoa, jos nuoret olisivat muuta väestöä optimisempia. Kun tiedämme suomalaisten nuorten tulevaisuususkon olevan ennätysalhainen, pelkään kuitenkin vastausten kertovan enemmänkin siitä, että nuorten kuva maailmasta on jo valmiiksi synkempi kuin vanhempien vastaajien, eivätkä he siksi koe tilanteen heikentyneen niin dramaattisesti.”

Pessimistinen suhtautuminen demokratian tilaan näkyy kaikissa tutkituissa väestöryhmissä, mutta huoli korostuu etenkin iäkkäämmillä, johtajilla ja ylemmillä toimihenkilöillä sekä akateemisesti koulutetuilla. Puoluekannatuksen mukaan on jonkin verran eroja, mutta kaikkien puolueiden kannattajien enemmistöt kokevat demokratian tilan heikentyneen ja ovat siitä huolissaan.

Demokratiaa ei voi pitää itsestäänselvyytenä

Tuoreimpien demokratian tilaa mittaavien raporttien mukaan demokratian heikentyminen maailmassa on jatkunut. V-Dem-instituutin mukaan 74 % maailman väestöstä elää autokratioissa, ja Yhdysvallat menetti vuonna 2025 liberaalin demokratian statuksen ensimmäistä kertaa 50 vuoteen. Eniten ovat heikentyneet ilmaisunvapauteen liittyvät tekijät, kuten median vapaus ja akateeminen vapaus sekä kansalaisyhteiskunnan tila.

Kansalaisyhteiskunnan tilaa seuraava CIVICUS on puolestaan raportoinut Suomessa huolestuttavasta kehityksestä muun muassa mielenosoitusoikeuteen, median vapauteen ja kansalaisjärjestöjen rahoitukseen liittyen.

”Demokratia ja muun muassa vahva kansalaisyhteiskunta on keskeinen osa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä”, Juvonen toteaa. ”Myös Suomessa meidän pitää olla hereillä ja seurata varhaisia varoitusmerkkejä demokratian rapautumisesta.”

Kansainvälistä demokratiapäivää vietetään 15. syyskuuta. Suomalaisten käsityksiä demokratian tilasta mittaava mielipidekysely toteutettiin nyt toista kertaa.

Tutkimuksesta: Verian toteutti tutkimuksen Demo Finlandin toimeksiannosta 14.–28.8.2026 Verianin Kanava-vastaajapaneelissa. Tutkimukseen osallistui 1019 Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä edustavaa vastaajaa sekä 395 erityisesti 18–29-vuotiaita edustavaa vastaajaa. Ahvenanmaa ei sisältynyt tutkimukseen. Virhemarginaali on koko väestön osalta noin 3,1 prosenttiyksikköä ja nuorten osalta 4,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.