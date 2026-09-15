KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kunnallisasiaa
16.9.2026 09:02:13 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Asiassa oli kysymys kuntalain 34 §:n 2 momentin tulkinnasta. Säännöksen nojalla valtuusto voi luottamuspulan perusteella erottaa valitsemansa toimielimen puheenjohtajiston kesken toimikauden. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko valtuusto voinut erottaa luottamushenkilöt toimielimen puheenjohtajuuden ohella heidän johtamansa toimielimen jäsenyydestä.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei säännöstä ollut sen tarkoitus huomioon ottaen syytä tulkita valtuuston toimivaltaa kaventavasti. Valtuusto oli voinut erottaa toimielimen puheenjohtajiston toimielimen jäsenyydestä kuntalain 34 §:n 2 momentin nojalla eli ilman, että tämä edellyttäisi koko toimielimen erottamista saman pykälän 1 momentin mukaisesti.
Äänestys 4–1
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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