Lemmikit auttavat ratkomaan syövän arvoituksia
14.9.2026 11:36:28 EEST | Agria Eläinvakuutus | Tiedote
Eläinvakuutusyhtiö Agrian tutkimus-podcast avaa tuoreimmassa jaksossa eläinten syöpätutkimuksen tuoreimpia kehitysaskelia. Koirien ja kissojen syöpäsairauksia tutkimalla saadaan arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää myös ihmislääketieteessä.
Lemmikeillä esiintyvät syövät muistuttavat monin tavoin vastaavia ihmisten sairauksia, minkä ansiosta tutkimustulokset voivat nopeuttaa diagnosointimenetelmiä sekä uusien hoitomuotojen löytymistä.
Koirat ovat tähän saakka olleet keskeisessä roolissa vertailevassa syöpätutkimuksessa, sillä koirien ihon- ja nisäkasvaimet muistuttavat usein ihmisten vastaavia sairauksia. Yli puolet narttukoirien syövistä on juuri nisäkasvaimia.
Kissat ovat pitkään jääneet koirien varjoon syövän diagnostiikassa ja hoidossa. Kissoja on pidetty tilastojen valossa terveempinä, mutta todellinen syy on ollut diagnostiikan puute ja koiriin painottunut syöpätutkimus. Nyt tilanne on muuttumassa ja myös kissoja tuodaan yhä enenevissä määrin tutkimuksiin ja hoitoon.
Eläinlääkinnän viimeisimpiin edistysaskeliin kuuluu mm. 3D-tulostettujen, yksilöllisesti räätälöityjen syöpälääkkeiden kehittäminen lemmikeille. Alun perin ihmislapsille suunnitellut räätälöidyt lääkeannokset on nyt tuotu eläinpotilaiden avuksi.
Aihetta avataan lisää Agria Eläinvakuutuksen tuottamassa Telling Tails -podcastissa. Vierailijana tuoreimmassa jaksossa on syöpätukija, professori Henrik Rönnberg Uppsalan yliopistosta.
Mikä Telling Tails?
Telling Tails on Agrian tutkimusrahaston tuottama podcast-sarja, jossa vierailevat tutkijat jakavat kiinnostavia tutkimustuloksia ja hyödyllisiä vinkkejä eläintenomistajille.
Podcast on käännetty useille eri kielille, jotta mahdollisimman moni hyötyy sisällöstä. Suomenkielinen versio esitetään tekoälyn tuottamilla äänillä. Podcast löytyy Spotifysta ja Apple Podcastista.
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Yhteyshenkilöt
Agria EläinvakuutusViestintäviestinta@agria.fiwww.agria.fi/medialle/
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Agria Eläinvakuutus
Agria Eläinvakuutus on eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia koirille ja kissoille. Lemmikkivakuuttamisen lisäksi tuemme eläinlääketieteellistä tutkimustyötä ja edistämme lemmikkien hyvinvointia.
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