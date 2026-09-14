Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan aluehallituksen 14.9.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

14.9.2026 15:02:52 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

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Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.

Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.

Avainsanat

aluehallituspäätöksenteko

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

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Man kan nu kontakta familjerådgivningen, det förebyggande familjearbetet och hemtjänsten för barnfamiljer i Varha-applikationen. Ett elektroniskt kontaktformulär för dessa tidiga familjetjänster tas i bruk i hela Egentliga Finlands välfärdsområde den 1 september. Dessutom kan man kontakta skilsmässorådgivningen inom familjerättsliga tjänster med ett icke-brådskande meddelande i Varha-applikationen. Även rådgivningstjänsterna i Varha-applikationen har utökats under sommaren.

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