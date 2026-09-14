Varhan aluehallituksen 14.9.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

Varsinais-Suomessa käynnistyy asukaskysely lähisuhdeväkivallasta 14.9.2026 11:14:29 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialue toteuttaa yhteistyössä alueen kuntien ja järjestöjen kanssa väestökyselyn, jonka tavoitteena on selvittää asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä lähisuhdeväkivallasta. Kysely on ensimmäinen laatuaan.