Kansainvälinen Tulevaisuuden tekijät -tiedekilpailu ratkoo tulevaisuuden haasteita jo toisen kerran – mukaan kouluja ja yrityksiä ympäri Suomen

Tulevaisuuden tekijät -kilpailussa 13–14-vuotiaiden nuorten muodostamat kilpailutiimit ratkaisevat yritysten kehittämiä tehtäviä, jotka liittyvät yritysten todellisiin vastuullisuus- ja kehittämishaasteisiin. Kilpailun aikana nuoret pääsevät tutustumaan yritysten toimintaan käytännössä ja työskentelemään aidossa Kilpailun tavoitteena on luoda uusia, innovatiivisia ratkaisuja yritysten käyttöön sekä vahvistaa nuorten kiinnostusta matemaattis- luonnontieteellisiin (LUMA)-aineisiin sekä teollisuudenalojen koulutus- ja työmahdollisuuksiin.

Liitot kokoavat kilpailuun mukaan jäsenyrityksiään eri puolilta Suomea, ja mukaan valikoituu kouluja yritysten lähialueilta. Paikalliset kilpailuun osallistuvat yritykset määrittelevät haasteen, jonka ratkaisemiseen lähikoulun oppilaat tarttuvat. Sen lisäksi, että nuoret pääsevät tutustumaan yritysten toimintaan, he oppivat käytännössä, kuinka LUMA-aineita ja luovaa ongelmanratkaisutaitoa hyödynnetään työelämässä. Yrityksille kilpailu voi tuoda uudenlaisia ratkaisuja ja tulevaisuuden osaajia. Kouluille kilpailu tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa työelämäyhteistyötä ja tuoda opetukseen käytännönläheisiä oppimiskokemuksia.

Ensimmäinen kilpailu osoitti tulevaisuuden ratkaisujen vaativan rohkeutta

Suomen ja Viron yhteinen kilpailu tarjoaa nuorille mahdollisuuden oppia myös kansainvälisessä ympäristössä. Viro on pitkään tehnyt määrätietoista työtä erityisesti luonnontieteiden ja matematiikan osaamisen vahvistamiseksi, mikä näkyy maan erinomaisissa PISA-tuloksissakin. Kilpailun tavoitteena onkin lisätä yhteistyötä maiden välillä sekä innostaa yhä useampia nuoria LUMA-aloille.

Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2024. Voittajaksi nousi Sääksjärven koulun tiimi, joka ideoita yhteistyössä Kiillon kanssa ympäristöystävällisen monikäyttöliiman.

"Kiillolle kilpailu oli ennen kaikkea muistutus siitä, että tulevaisuuden ratkaisut syntyvät uteliaisuudesta ja rohkeista kokeiluista. Kemian ja luonnontieteiden merkitys kasvaa jatkuvasti etsiessämme vastauksia kestävyyshaasteisiin. Siksi haluamme olla mukana kannustamassa nuoria oppimaan, innostumaan ja näkemään itsensä osana ratkaisua", sanoo Eeva Solja-Wulff, hallituksen varapuheenjohtaja, Kiilto.

Kilpailun kansalliset finaalit järjestetään alkuvuonna 2027 Suomessa ja Virossa. Parhaat joukkueet etenevät kansainväliseen finaaliin, joka järjestetään Tallinnassa Mektory-innovaatiokeskuksessa 22.4.2027. Kilpailun pedagogisena asiantuntijana ja osatoteuttajana toimii Tallinnan Teknillinen yliopisto. Hanke saa Erasmus+-avustusta.

Kilpailuun osallistuvat yritykset ja koulut valitaan syksyn 2026 kuluessa. Jäsenyritykset, jotka ovat kiinnostuneet kilpailusta, voivat olla yhteydessä oman liittonsa yhteyshenkilöön.