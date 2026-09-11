Nimitys ProAgria Keskusten Liitossa: ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtajana jatkaa Vesa Nuolioja
14.9.2026 12:20:48 EEST | ProAgria | Tiedote
ProAgria Keskusten Liiton hallitus päätti kokouksessaan nimittää ProAgria Keskusten Liiton va toimitusjohtajan Vesa Nuoliojan Liiton varsinaiseksi toimitusjohtajaksi. Tehtävä on määräaikainen.
Valintaa ja määräaikaisuutta hallitus perustelee sillä, että tässä hetkessä ProAgrian rakenteellisen muutoksen mennessä eteenpäin tarvitaan nyt erityisesti järjestön hyvin tunteva henkilö, jolla on myös pitkä verkostojen johtamiskokemus.
Lisätietoja antaa ProAgria Keskusten Liiton hallituksen puheenjohtaja Juhani Torkko, juhani.torkko@pellon.com tai 040 661 9996.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juhani TorkkoPuh:040 661 9996juhani.torkko@pellon.com
Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta ProAgria
Artesaaniruoan SM-kilpailut keräävät Ouluun artesaaniruoan huiput ja lähiruoan ystävät11.9.2026 10:01:01 EEST | Tiedote
Artesaaniruoan SM-kilpailut järjestetään Oulussa 17.–20.9.2026. Kymmenettä juhlavuottaan viettävä kilpailu nostaa esiin pohjoismaisen artesaaniruoan parhaimmistoa ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua alan uusimpiin tuotteisiin, makuihin ja innovaatioihin.
Järvi-Suomen luomutilat avaavat ovensa lähiruokaviikonloppuna8.9.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalassa kasvoi viime vuonna 145 hehtaaria luomumustaherukkaa, mikä vastaa 30 prosenttia koko Suomen luomumustaherukan pinta-alasta. Järvi-Suomen luomutuotannon monipuolisuuteen voi tutustua lähiruokaviikonloppuna 12.-13. syyskuuta, jolloin 11 luomutilaa avaa ovensa vierailijoille Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. "Moni kuluttaja tuntee luomun kaupan hyllyltä, mutta tilavierailulla voi nähdä käytännössä, miten ruoka tuotetaan ja keskustella suoraan tuottajien kanssa. Lähiruokaviikonloppu tarjoaa tähän ainutlaatuisen mahdollisuuden", sanoo Brita Suokas Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun -hankkeesta.
Vahvistuva VYYHTI-verkosto tarttuu ennallistamisen haasteisiin Pohjois-Pohjanmaalla7.9.2026 09:45:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaalla toimiva VYYHTI-verkosto etsii ratkaisuja ennallistamisasetuksen toimeenpanoon. Jo kymmenen vuoden ajan toiminut verkosto on edistänyt kymmeniä vesistö- ja valuma-aluekunnostuksiin liittyviä hankkeita ja toimenpiteitä sekä antanut neuvontaa noin 150 kohteelle. Nyt verkoston ydinryhmä ja asiantuntemus laajenee.
Lähiruoka näkyy, maistuu ja haastaa kokeilemaan Loimaalla – kuka kuntien edustajista kuorii perunan nopeimmin?1.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Valtakunnallisen Lähiruokapäivän avajaisia vietetään lauantaina 12.9. Suomen maatalousmuseo Sarassa Loimaalla. Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset sekä Loimaan seudun maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistykset tuovat päivään lähiruokaa, ruokakasvatusta ja yhdessä tekemistä. Päivän aikana haastetaan myös Loimaan seudun kuntien edustajat selvittämään, kuka heistä taitaa perunankuorinnan parhaiten.
Pellolta pöytään & Syysmarkkinatori kutsuu tutustumaan paikalliseen ruokaketjuun Kajaanissa lauantaina 5.9.202626.8.2026 13:46:43 EEST | Tiedote
Pellolta pöytään & Syysmarkkinatori -tapahtuma järjestetään lauantaina 5.9.2026 klo 11–15 Riittilän tilalla Kajaanissa (Osoite: Losotörmäntie 188, 87970 Jormua). Maksuton ja kaikille avoin tapahtuma tarjoaa ajankohtaista tietoa maataloudesta sekä paikallisia makuja kaikenikäisille kävijöille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme