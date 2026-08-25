Syksyn 2026 ennakointikierros käynnissä: elinvoima, työvoima ja osaaminen

Alueellisiin kehitysnäkymiin kierros tuottaa tietoa alueiden yleisestä kehityksestä sekä elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden tilanteesta alueilla 6–12 kuukauden päähän tarkasteluhetkestä.

- Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on tehnyt ennakointityön tueksi ohjeita sekä tuottanut taustatietoa yleisestä valtakunnallisesta tilanne- ja tulevaisuuskuvasta sekä koulutus, kulttuuri ja viestintä -toimialan tilanteesta nyt ja tulevaisuudessa, kertoo johtava asiantuntija Timo Bergman KEHA-keskuksesta.

Elo-syyskuun vaihteessa valmistuneet ennakointityön ohjeet ja taustatieto varmistavat riittävää yhteismitallisuutta, laatua ja tulevaisuusorientaatiota. Konkreettisen työn ennakointitiedon tuottamiseksi tekevät elinvoimakeskukset, jotka järjestävät syys-lokakuun aikana omilla alueillaan osallistavat työpajat niin Työvoimabarometrissä kuin Alueellisissa kehitysnäkymissä. Ennakointitoiminnan tuloksia mahdollistaa vahvasti elinvoimakeskusten asiantuntijoiden koordinoima yhteistyö muiden alue-ennakoinnin toimijoiden kanssa.

- Elinvoimakeskukset ovat kutsuneet Työvoimabarometrin alue- ja toimialatyöpajoihin sekä Alueellisten kehitysnäkymien alueellisiin keskustelutilaisuuksiin laajasti alue-ennakoinnin sidosryhmiä, esimerkiksi työllisyyspalveluista, oppilaitoksista, työ- ja elinkeinoelämän järjestöistä, maakuntien liitoista, hyvinvointialueelta ja kunnista, kertoo Bergman.

Kaikki elinvoimakeskukset ennakoivat Työvoimabarometrissä koulutus, kulttuuri ja viestintä -toimialan, jota ei ole aiemmin ennakoitu barometrin vuodesta 2023 alkavan historian aikana. Tämän lisäksi ne ovat saaneet itse valita ennakoitavaksi yhden toimialan alueensa maakunnissa.



Yleisin ennakoitava toimiala on majoitus-, ravitsemus- ja matkailualaa, jonka nykytilaa ja tulevaisuutta tarkastellaan yhdeksässä maakunnassa. Seuraavaksi eniten alueilla tarkastellaan teknologiateollisuutta ja -palveluita, yhteensä neljässä maakunnassa. Prosessiteollisuus ja -tuotanto sekä luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö ennakoidaan kahdessa maakunnassa sekä liikenne ja logistiikka yhdessä maakunnassa. Liiketoiminta ja hallinto, rakennettu ympäristö sekä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala jäävät tänä vuonna ennakoimatta, mutta niitä on tarkasteltu aiempina vuosina Työvoimabarometrissä.

- Valinnainen toimiala mahdollistaa elinvoimakeskuksille sellaisen toimialan ennakoinnin, joka on merkityksellinen alueellisesta näkökulmasta. Valtakunnallinen valinta taas varmistaa sitä, että yksikään toimiala ei jää tarkastelun ulkopuolelle. Tänä syksynä Työvoimabarometrissä saavutetaan sellainen tilanne, että kaikki yhdeksän toimialaa on ennakoitu vähintään yhden kerran, iloitsee Bergman.

Julkistustilaisuudet

Työvoimabarometrin syksyn kierroksen tulokset julkistetaan perjantaina 13.11.



Syksyn 2026 Alueelliset kehitysnäkymät julkaistaan julkaisun 20-vuotisjuhlan yhteydessä torstaina 26.11. KEHA-keskus toteuttaa jälkimmäisen osana työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton järjestämiä Aluekehittämisen päiviä 26.-27.11. KEHA-keskus julkaisee barometrin syksyn kierroksen tuloksia täydentävänä kokonaisuutena koulutus, kulttuuri ja viestintä -toimialan raportin joulukuun alkupuolella.

- Kutsut tapahtumiin tulevat myöhemmin, mutta ajankohdat kannattaa merkitä kalenteriin jo nyt, kannustaa Bergman.