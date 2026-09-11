Hämmästyttävä tosikertomus, suurenmoinen meriseikkailu ja uskomaton selviytymistarina

Vuonna 1740 Britannian kuninkaallisen laivaston alus Wager lähti kohti Tyyntä valtamerta. Aluksella oli salainen tehtävä Britannian ja Espanjan välisessä siirtomaasodassa. Matka päättyi katastrofiin: alus haaksirikkoutui Patagonian edustalla ja miehistö jäi loukkuun asumattomalle saarelle.



Alkuvuodesta 1742 Brasilian rannikolle ajautui laudanpätkistä kyhätty alus kyydissään joukko rähjäisiä merimiehiä, joilla oli uskomaton tarina. Heidät otettiin vastaan sankareina. Puoli vuotta myöhemmin Chilen rannikolle saapui toinen, vielä huterampi vene ja kolme miestä, joiden kertomus oli toisenlainen. Brasiliaan saapuneet miehet eivät olleet sankareita vaan kapinallisia.

Alkoi selvitä, että saarelle pelastuneet olivat äärimmäisissä olosuhteissa jakautuneet toisiaan vastaan taisteleviin ryhmiin ja ajautuneet ryöstelyyn ja väkivaltaan. Lopulta amiraliteetti kutsui sotaoikeuden koolle selvittämään, kuka puhui totta. Wagerin miehistölle se oli elämän ja kuoleman kysymys, sillä syylliseksi todettu saattoi päätyä hirteen.

Wager on suurenmoinen kertomus ihmisestä ääriolosuhteissa, vangitseva klassinen selviytymistarina. Kirja paljastaa myös tapahtumien syvemmän merkityksen: epäilyksen alaisina eivät olleet ainoastaan Wagerin kapteeni ja miehistö vaan koko britti-imperiumin idea.

Moninkertaisesti palkittu David Grann on tutkiva toimittaja ja yksi merkittävimmistä yhdysvaltalaistietokirjailijoista. Hänen teoksensa ovat poikkeuksetta myyntimenestyksiä. Suomeksi on ilmestynyt aiemmin Killers of the Flower Moon – Öljymurhat ja FBI:n synty.

David Grann: Wager – Kertomus haaksirikosta, kapinasta ja murhasta

alkuteos The Wager

suomentanut Markku Päkkilä

414 sivua

myös äänikirjana 17.11., lukija: Markus Bäckman

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Eeva Herrainsilta, viestintäjohtaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi