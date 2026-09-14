Oulun yliopisto palkkasi saavutettavuuskoordinaattorin opiskelijoiden tueksi: ”Yksilöllisten tarpeiden ymmärtäminen on entistä tärkeämpää"
15.9.2026 06:23:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Oulun yliopistossa halutaan huomioida entistä paremmin opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja tuen tarpeet. Opintojen sujuvuutta on edistetty palkkaamalla saavutettavuuskoordinaattori, jonka tehtävänä on varmistaa opiskelijoiden moninaisuuden huomiointi.
Opiskelijoita kuormittavat tällä hetkellä etenkin taloudelliset huolet, keskittymisen haasteet ja mielenterveyden ongelmat. Siksi on entistä tärkeämpää huomioida opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja varmistaa opintojen sujuvuus erilaisille oppijoille.
Reilun vuoden ajan opintojen saavutettavuuden kehittämiseen on paneutunut erityisopettaja Miia Immonen. Hänet palkattiin opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukokemuksen kehittämiseksi Oppimisen tuen ja hyvinvoinnin (OPPI) keskukseen osana Noste-kehittämisohjelmaa.
Vastaavanlaista tehtävänkuvaa ei yliopistolla ole aikaisemmin ollut.
”Tehtävään haluttiin nimenomaan erityisopettaja, joka pystyy sanoittamaan millaista tukea opiskelijat tarvitsevat ja miten saadaan huomioitua erilaiset oppijat”, kertoo OPPI-keskuksen johtaja Kauko Keskisärkkä.
Yhä useampi tarvitsee yksilöllisiä järjestelyitä
Yksi Immosen vastuulla oleva kokonaisuus on yksilöllisten opiskelujärjestelyjen koordinointi. Hän iloitsee siitä, että opettajat ovat löytäneet hänet ja kysyvät apua, jos huomaavat opiskelijoilla haasteita opinnoissa.
”Opettajat huomaavat herkästi, jos opiskelija vetäytyy tai esimerkiksi kirjoittaminen tuntuu vaikealta. Tällöin opettajan on hyvä pysähtyä miettimään, millaista tukea opiskelija voisi tarvita”, Immonen antaa esimerkin.
Opiskelijalla on lakisääteinen oikeus yksilöllisiin opintojärjestelyihin, jos hänellä on niihin oikeuttava pysyvä terveydellinen syy. Oulun yliopistossa yksilöllisten opintojärjestelyiden määrä on kasvanut reilusti vajaassa kymmenessä vuodessa. Lukuvuonna 2017–2018 yksilöllisiä opintojärjestelyitä suositeltiin 61 opiskelijalle ja lukuvuonna 2025–2026 191:lle.
Immonen näkee kasvun kertovan positiivisesta kehityksestä.
”Kun opiskelijat osaavat hakea tukea aiempaa paremmin, opinnot edistyvät todennäköisesti nopeammin ja ilman turhia viivästyksiä.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Koordinaattori Miia Immonen, Oppimisen tuen ja hyvinvoinnin keskus, Oulun yliopisto, puh. 050 338 1583, miia.immonen@oulu.fi
Johtaja Kauko Keskisärkkä, Oppimisen tuen ja hyvinvoinnin keskus, Oulun yliopisto, puh. 050 577 0596, kauko.keskisarkka@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Terhi Suominen, Oulun yliopisto, 050 464 6613, terhi.suominen@oulu.fi
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Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.
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