Ampumahiihdon MM-kisat 2031 Suomeen? IBU:lta päätös perjantaina

Ampumahiihdon MM-kisojen 2031 isäntä ratkeaa tämän viikon perjantaina. Kisakandidaatteja ovat Suomen Kontiolahti ja Ruotsin Östersund.

”Hakijoina on kaksi kokenutta pohjoismaista järjestäjää. Östersund on kumppanimme mutta tässä kisassa myös kova kilpailijamme”, sanoo Kontiolahden maailmancup-tapahtumien johtaja Sami Leinonen.

Suomen Ampumahiihtoliiton ja Kontiolahden Urheilijoiden delegaatio lähtee Saksan Berchtesgadenissa järjestettävään IBU:n kongressiin luottavaisin mielin.

”Maaliskuun maailmancup Kontiolahdella keräsi täysiä katsomoita. Saimme myös IBU:lta palautetta, että tapahtuman tunnelma oli parempi kuin koskaan aiemmin. Tätä taustaa vasten odotuksemme ovat optimistiset”, Leinonen sanoo.

Äänestys MM-isännyydestä on kongressin asialistalla perjantaipäivän loppupuolella. Kontiolahti ja Östersund esittelevät hakemuksensa kongressille ennen äänestystä.

Kongressia voi seurata suorana verkkolähetyksenä IBU:n kanavissa.

Yleisöllä vielä mahdollisuus vaikuttaa

Kontiolahden MM-kisojen tueksi on avattu ehdollinen lipunmyynti. 15 eurolla myytävät liput oikeuttavat paikkaan MM-kisojen pääkatsomossa. Lippujen normaalihinta on 35–60 euroa. Liput laskutetaan vain, jos kisat myönnetään Suomeen.

Lippuvarauksia on tehty yli 7500. Lippuja voi varata keskiviikkoon 16.9. asti.

”Lippuja varaamalla yksityishenkilöt ja yhteisöt voivat osoittaa tukensa MM-haulle myös käytännössä. Mitä enemmän varauksia saamme, sitä enemmän niillä on painoarvoa. Näin yleisö otetaan mukaan jo hakuprosessin aikana”, Leinonen sanoo.





INFO: Tue Kontiolahden MM-hakua varaamalla lippu

MM-kisojen pääkatsomolipun voi varata 15 eurolla.

Lippu laskutetaan vain, jos vuoden 2031 MM-kisat myönnetään Kontiolahdelle.

Varauksia voi tehdä keskiviikkoon 16.9. asti.

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INFO: Päätös MM-kisaisännästä 2031 tehdään IBU:n kongressissa