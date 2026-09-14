Merimerkit-tapahtuma tuo meriteollisuuden toimijat yhteen Raumalle ja Poriin 16.–17. syyskuuta – katse kestävään kasvuun ja uusiin yhteistyömahdollisuuksiin
14.9.2026 13:26:06 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Meriteollisuuden tulevaisuus, vastuullisuus, osaajatarpeet ja uudet yhteistyömahdollisuudet ovat keskiössä Raumalla ja Porissa 16.–17. syyskuuta järjestettävässä Merimerkit-tapahtumassa.
Kaksipäiväinen Merimerkit-tapahtuma kokoaa yhteen meriklusterin yrityksiä, asiantuntijoita ja kehittäjiä sekä esittelee Merimerkit-hankkeessa syntyneitä tuloksia ja uusia väyliä meriteollisuuteen.
Suomalainen meriteollisuus toimii voimakkaasti kansainvälisessä toimintaympäristössä, jossa vihreä siirtymä, uudet teknologiat, sääntely ja muuttuvat osaamistarpeet avaavat sekä haasteita että uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Merimerkit-tapahtumassa alan tulevaisuutta tarkastellaan niin yritysten, julkisen sektorin, tutkimuksen kuin kansainvälisen yhteistyönkin näkökulmista.
Ensimmäinen tapahtumapäivä 16.9. alkaa vierailulla Rauma Marine Constructionsin telakalle. Illalla ohjelma jatkuu Porin yliopistokeskuksessa, jossa puheenvuoroissa käsitellään muun muassa meriteollisuuden merkitystä Satakunnalle, alan osaajatarpeita ja kansallista meriteollisuusstrategiaa.
Torstaina 17.9. Original Sokos Hotel Vaakunassa Porissa järjestettävässä tilaisuudessa pureudutaan kansainvälisen meriliikenteen sääntelyyn, vastuullisuuteen ja meriteollisuuden kansainväliseen toimintaympäristöön. Samalla esitellään Merimerkit-hankkeen tuloksia, kuten meriteollisuusverkoston uusia toimintamalleja sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien vahvistamisessa saavutettuja tuloksia.
Katse suunnataan myös tulevaan. Ohjelmassa käsitellään meriteollisuuden ekosysteemien mahdollisuuksia ja tulevaisuuden teknologioita. Puhujina kuullaan asiantuntijoita muun muassa ministeriöistä, yrityksistä, aluekehitysorganisaatioista ja Turun yliopistosta. Tapahtuma päättyy vierailuun Sata Shipbuildingin telakalle Porin Mäntyluotoon.
Merimerkit-hanke vahvistaa verkostoja yli alue- ja toimialarajojen
Merimerkit-hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa suomalaisen meriklusterin yhteistyötä ja auttaa yrityksiä löytämään uusia kumppaneita, osaamista ja liiketoimintamahdollisuuksia. Päätöstilaisuus kokoaa yhteen hankkeen aikana syntyneitä kokemuksia ja tuloksia sekä avaa näkymiä yhteistyön jatkolle.
Työ jatkuu Merimerkit+ -hankkeessa, jonka tavoitteena on tuoda meriklusteriin uutta osaamista, uusia osaajia ja vahvistaa yritysten elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä alalla.
Tapahtumakokonaisuuden mahdollistavat toisiaan täydentävät, Euroopan unionin osarahoittamat Merimerkit- ja Merimerkit+ -ryhmähankkeet. Merimerkit saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Merimerkit+ Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville UimonenkehityspäällikköBusiness Lahti
Lisätietoja tapahtumasta ja haastattelupyynnöt.
Anne E. SuominenerikoissuunnittelijaTurun yliopisto, TSE Pori
Lisätietoja tapahtumasta ja haastattelupyynnöt.
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