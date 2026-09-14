Pitkään jatkunut syntyvyyden lasku taittunee tänä vuonna, osoittaa Kelan äitiysavustustilasto

Mediassa on loppukesän aikana uutisoitu Kelan tilastoihin perustuen, että lapsia odotetaan syntyvän vuonna 2026 enemmän kuin viime vuosina. Arvion pohjana on käytetty Kelan tilastoja siitä, kuinka paljon äitiysavustuksia on haettu. Äitiysavustus haetaan yleensä useita kuukausia ennen lapsen syntymää, joten luvut kertovat ennakkoon tulevista syntymistä.

Tammi-elokuussa 2026 äitiysavustusta on haettu 33 567 lapselle. Vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin määrä oli 30 151, ja luku on ollut samaa suuruusluokkaa myös muutamana aiempana vuonna. Elokuun 2026 loppuun mennessä äitiysavustusta on haettu reilut 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 2025.

Vuonna 2025 Kela myönsi äitiysavustusta kaikkiaan 45 103 lapsesta.

– Hakemusten lukumäärän perusteella näyttää siltä, että tänä vuonna syntyisi enemmän lapsia kuin viime vuonna, kommentoi Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen lukuja.

– Käännettä on toki jossain määrin jo odotettu, sillä syntyvyys on pitkään pysynyt Suomessa ennätysmatalana. Toivottavasti myönteinen talouskehitys vielä vahvistaa tätä, mutta jää nähtäväksi, kuinka merkittävästä muutoksesta on kyse, Miettinen jatkaa.

Mikä on äitiysavustus?

Äitiysavustus on Kelan maksama etuus, jota voi hakea, jos on raskaana tai adoptoimassa lapsen. Äitiysavustusta voi hakea, kun raskautta on kestänyt noin viisi kuukautta, ja sitä pitää hakea viimeistään kaksi kuukautta ennen lapsen laskettua syntymäaikaa.

Äitiysavustukseksi voi valita joko äitiyspakkauksen tai rahasumman. Äitiysavustuksen arvoa nostettiin huhtikuun 2026 alussa 170 eurosta 210 euroon. Rahasumma vastaa äitiyspakkauksen arvoa.