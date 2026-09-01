SAK: Hallituksen palkka-avoimuusesitys ei riittävästi turvaa työntekijöiden oikeuksia

SAK kritisoi hallituksen palkka-avoimuusesitystä muun muassa sitä, että esityksestä puuttuu samanarvoisen työn selkeä määritelmä.

– Jotta perusteettomat palkkaerot pystytään tunnistamaan, on eri töitä voitava vertailla keskenään. Samanarvoisen työn käsite ja sen arviointiperusteet tulisi siksi kirjata lakiin selkeästi, SAK:n työehdot-osaston johtaja Heli Puura sanoo.

Myös työn vertailussa käytettävät kriteerit ovat hallituksen esityksessä SAK:n mielestä liian väljiä. Esitys ei myöskään sisällä direktiivin edellyttämiä sukupuolineutraaleja tehtävänimikkeitä ja palkkasyrjinnän osoittamiseen tarvittavat keinot jäävät puutteellisiksi. Lisäksi seuraamukset työnantajavelvoitteiden rikkomisesta eivät ole riittävän tehokkaita.

Työntekijät saavat jatkossa enemmän tietoa palkkauksesta

Vakavista puutteista huolimatta hallituksen esitys sisältää myös työntekijöiden kannalta tärkeitä parannuksia. Jatkossa työnantajien olisi kerrottava palkkojen määräytymisen perusteista nykyistä avoimemmin, ja työntekijöillä olisi oikeus saada tietoa omasta palkkatasostaan sekä samaa tai samanarvoista työtä tekevien keskipalkoista sukupuolittain eriteltynä.

– Avoimuus auttaa työntekijöitä arvioimaan, kohdellaanko heitä tasa-arvoisesti, Puura korostaa.

Esityksen mukaan työnhakijat saisivat jatkossa tiedon tehtävän palkasta tai palkkahaarukasta jo ennen palkkaneuvotteluja, eikä työnantaja voisi kysyä hakijan aiempaa palkkatasoa. Suurille vähintään 100 työntekijää työllistäville työnantajille tulisi lisäksi velvollisuus raportoida viranomaisille, henkilöstön edustajille ja työntekijöille sukupuolten välisistä palkkaeroista ja tarvittaessa ryhtyä toimiin perusteettomien erojen poistamiseksi.

– Palkka-avoimuuden tavoitteena on kitkeä perusteettomia palkkaeroja ja vahvistaa samapalkkaisuutta. Hallituksen esitys sisältää askelia oikeaan suuntaan, mutta nykyisessä muodossaan se ei riittävästi turvaa työntekijöiden oikeuksia eikä täytä direktiivin henkeä, Heli Puura toteaa.

SAK:n mielestä eduskunnan tuleekin korjata esitystä niin, että laki aidosti ehkäisee palkkasyrjintää ja parantaa sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa.

Hallituksen lakiesitys EU:n palkka-avoimuusdirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta menee tänään tiistaina eduskunnan lähetekeskusteluun. Lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027.