Demarinaiset: Hallitus katsoo vierestä, kun naisten työttömyys kasvaa

Demarinaiset katsoo, että hallituksen työelämä- ja leikkauspolitiikka on kohdistunut poikkeuksellisen voimakkaasti naisvaltaisille aloille ja rapauttaa erityisesti naisten asemaa työmarkkinoilla. Perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden laillistaminen, lakko-oikeuden rajaaminen, irtisanomissuojan heikentäminen, niin kutsuttu palkkakuoppalaki sekä aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttaminen ovat heikentäneet erityisesti naisten työllisyys- ja toimeentulonäkymiä. Lukuisat asiantuntijat ovat hallituskauden aikana varoittaneet, että leikkaukset kohdistuvat erityisesti naisvaltaisille aloille. Myös hallituspuolueiden omat naisjärjestöt ovat varoittaneet päätösten vaikutuksista naisten asemaan työmarkkinoilla.

”Vaikutukset eivät ole voineet tulla hallitukselle yllätyksenä. Julkisella ja yksityisellä terveydenhuoltoalalla yt-kierrokset ovat jättäneet monia naisia työttömäksi, ja naisvaltaisella sote-järjestökentällä päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä on yhteensä noin 1 400 henkilöä. Erityisen vaikea tilanne on korkeakoulutetuilla naisilla, joita on nyt työttömänä 3 000 enemmän kuin vuosi sitten”, Demarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Helena Marttila sanoo.

”Kun miesvaltaiselta teollisuusalalta katoaa työpaikkoja, hallitus osoittaa nopeasti tukensa. Missä ovat tukipaketit ja näkyvät tuenosoitukset niille tuhansille naisille, jotka ovat menettäneet työnsä hyvinvointialueilla tai järjestöissä? Sen sijaan ministeri suorastaan irvailee naisten kustannuksella ja aliarvioi heidän työpanostaan”, Marttila huomauttaa.

Hallituksen esityksen käsittely EU:n palkkatasa-arvodirektiivistä alkaa eduskunnassa tällä viikolla. Direktiivi olisi pitänyt panna täytäntöön kansallisesti kesäkuun alkupuolella.

”EU on tarjonnut hallitukselle konkreettisen työkalun puuttua yhteen suomalaisen työelämän sitkeimmistä tasa-arvo-ongelmista, sukupuolten välisiin palkkaeroihin. On häpeällistä, että direktiivin valmistelu viivästyi ja tulee voimaan aikaisintaan puoli vuotta myöhässä. Myös kunnianhimon taso jäi valitettavan matalaksi. Naisten asemaa työmarkkinoilla ei paranneta juhlapuheilla, vaan poliittisilla päätöksillä ja aktiivisilla toimilla”, Marttila toteaa.