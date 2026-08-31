Demarinaiset: Hallitus katsoo vierestä, kun naisten työttömyys kasvaa
14.9.2026 13:59:43 EEST | Demarinaiset | Tiedote
Kun UPM suunnittelee sulkevansa Lappeenrannan Kaukaan paperitehtaan vuoden 2026 loppuun mennessä, kiirehtii työministeri Marttinen lupaamaan tukitoimia yli 220 työttömäksi jäävälle. Samaan aikaan hyvinvointialueiden säästöt ja järjestöihin kohdistuneet leikkaukset ovat kasvattaneet erityisesti naisten työttömyyttä. Tänä syksynä naisia on työttömänä 14 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Demarinaisten mukaan hallituksen teot naisten aseman parantamiseksi työmarkkinoilla ovat jääneet juhlapuheiden tasolle.
Demarinaiset katsoo, että hallituksen työelämä- ja leikkauspolitiikka on kohdistunut poikkeuksellisen voimakkaasti naisvaltaisille aloille ja rapauttaa erityisesti naisten asemaa työmarkkinoilla. Perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden laillistaminen, lakko-oikeuden rajaaminen, irtisanomissuojan heikentäminen, niin kutsuttu palkkakuoppalaki sekä aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttaminen ovat heikentäneet erityisesti naisten työllisyys- ja toimeentulonäkymiä. Lukuisat asiantuntijat ovat hallituskauden aikana varoittaneet, että leikkaukset kohdistuvat erityisesti naisvaltaisille aloille. Myös hallituspuolueiden omat naisjärjestöt ovat varoittaneet päätösten vaikutuksista naisten asemaan työmarkkinoilla.
”Vaikutukset eivät ole voineet tulla hallitukselle yllätyksenä. Julkisella ja yksityisellä terveydenhuoltoalalla yt-kierrokset ovat jättäneet monia naisia työttömäksi, ja naisvaltaisella sote-järjestökentällä päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä on yhteensä noin 1 400 henkilöä. Erityisen vaikea tilanne on korkeakoulutetuilla naisilla, joita on nyt työttömänä 3 000 enemmän kuin vuosi sitten”, Demarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Helena Marttila sanoo.
”Kun miesvaltaiselta teollisuusalalta katoaa työpaikkoja, hallitus osoittaa nopeasti tukensa. Missä ovat tukipaketit ja näkyvät tuenosoitukset niille tuhansille naisille, jotka ovat menettäneet työnsä hyvinvointialueilla tai järjestöissä? Sen sijaan ministeri suorastaan irvailee naisten kustannuksella ja aliarvioi heidän työpanostaan”, Marttila huomauttaa.
Hallituksen esityksen käsittely EU:n palkkatasa-arvodirektiivistä alkaa eduskunnassa tällä viikolla. Direktiivi olisi pitänyt panna täytäntöön kansallisesti kesäkuun alkupuolella.
”EU on tarjonnut hallitukselle konkreettisen työkalun puuttua yhteen suomalaisen työelämän sitkeimmistä tasa-arvo-ongelmista, sukupuolten välisiin palkkaeroihin. On häpeällistä, että direktiivin valmistelu viivästyi ja tulee voimaan aikaisintaan puoli vuotta myöhässä. Myös kunnianhimon taso jäi valitettavan matalaksi. Naisten asemaa työmarkkinoilla ei paranneta juhlapuheilla, vaan poliittisilla päätöksillä ja aktiivisilla toimilla”, Marttila toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fiwww.helenamarttila.fi
Kuvat
Linkit
Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Demarinaiset
Demarinaiset: Hallitus romuttaa järjestöjen toimintaedellytyksiä31.8.2026 15:52:35 EEST | Tiedote
Hallituksen budjettiriihi tuo jälleen synkkiä uutisia sosiaali- ja terveysjärjestöille. Budjettiriihessä hallituksen on määrä hyväksyä 84 miljoonan euron sote-järjestöihin kohdistuvat leikkaukset. Koko hallituskauden aikana sote-järjestöjen rahoituksesta leikataan näin ollen lähes puolet. Demarinaiset varoittaa, että leikkaukset heikentävät suoraan ihmisten saamaa kriisiapua, vertaistukea ja muuta matalan kynnyksen tukea.
Helena Marttila: Miksi ministerit eivät osoita julkisesti tukeaan sateenkaarinuorille?23.6.2026 14:40:35 EEST | Tiedote
Helsinki Priden vuoden 2026 teema korostaa jokaisen lapsen ja nuoren oikeutta kasvaa omaksi itsekseen ilman syrjintää. Demarinaiset muistuttaa, että sateenkaarinuorten hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden puolustaminen vaatii määrätietoisia ja johdonmukaisia toimia ympäri vuoden.
Oliko nuorten toivottomuus yllätys - vai onko kyse siitä, että heitä ei ole kuultu?17.6.2026 14:11:46 EEST | Tiedote
Uutisissa vilisevät otsikot nuorten tulevaisuususkon hiipumisesta. Erityisesti keväällä uutisoidut nuorisobarometrin tulokset herättivät keskustelua aiheesta niin lehtien palstoilla kuin eduskunnan kyselytunnilla. Mutta oliko tämä oikeasti suurikin yllätys, vai onko kyse siitä, että nuorten ääntä ei ole aikaisemmin kuultu?
Helena Marttila: Hallituksen järjestövihamielisyydellä ei ole mitään rajaa15.6.2026 15:38:12 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman on tänään ilmoittanut päätöksestään evätä STEA-avustus keskus- ja kattojärjestöiltä, ja myös niiltä järjestöiltä, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. “Tätä päätöstä perustellaan taloudellisilla syillä, mutta sen läpi kuuluu taka-ajatus hiljentää järjestökentän kriittiset äänet. Rydmanin leikkaukset kohdistuvat juuri niihin toimijoihin, joilla on ollut parhaimmat mahdollisuudet olla tuomassa esiin hallituksen politiikan huolestuttavia seurauksia”, Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila sanoo.
Äärioikeiston uhka on todellinen – siksi oikeudet on turvattava kunnolla15.6.2026 12:19:16 EEST | Tiedote
Äärioikeiston uhka on todellinen ja se vaatii välittömiä konkreettisia toimia. Emme voi seurata vain sivulta maailmalla nähtävää huolestuttavaa kehitystä, missä demokratiaa ja yksilön oikeuksia murennetaan. Usein ensimmäisinä kohteina ovat naisten ja vähemmistöjen oikeudet. Muutos ei tapahdu kerralla, vaan pienin askelin: puhetavoissa ja yksittäisissä lakimuutoksissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme