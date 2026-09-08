TeknoBaro: Yritysten investointiaikeet teknologiateollisuudessa vahvistuvat – Kaikki mittarit osoittavat kasvun jatkuneen

Yritysten investointiaikeet ovat vahvistuneet Suomen suurimmalla vientialalla selvästi kevään jälkeen. Teknologiateollisuuden syyskuun 2026 TeknoBaro-kyselyyn vastanneet yritykset arvioivat sekä kiinteiden että aineettomien investointien kasvavan tänä vuonna vuoteen 2025 verrattuna.

– Investointiaikeissa näkyi maaliskuussa aavistus vaimeutta Iranin sodan alkamisen lisättyä maailmantalouden epävarmuutta. Sen jälkeen investointiaikeet ovat jälleen vahvistuneet. Sekä maailmantalous että suomalainen teknologiateollisuus ovat sopeutuneet turbulenttiin maailmaan yllättävän hyvin, sanoo Teknologiateollisuuden johtava ekonomisti Hanne Mikkonen.

Erityisesti kone- ja laiteinvestointiaikeet ovat vahvistuneet, mutta myös digitalisaatioon ja tekoälyyn investoidaan kyselyn perusteella reippaammin kuin viime vuonna.

– Investointiaikeiden vahvistuminen – ja varsinkin kone- ja laiteinvestointien kasvu – on hyvin myönteinen signaali. Tällaiset investoinnit kasvattavat ja uudistavat tuotantokapasiteettia, parantavat tuottavuutta ja kertovat samalla yritysten luottamuksesta tulevaan kysyntään.

Tilaukset, tuotanto ja työllisyys jatkoivat kasvuaan

Investointiaikeiden vahvistumista tukee teknologiateollisuuden suhdannetilanteen jo noin vuoden verran jatkunut koheneminen. Käänne alkoi viime vuoden puolella, ja tänä vuonna kasvutahti on ollut reippaampi. TeknoBaron mukaan myönteinen kehitys on jatkunut myös kesän ja alkusyksyn aikana. Kysely toteutettiin 7.–11. syyskuuta ja siihen vastasi 308 Teknologiateollisuuden jäsenyrityksen toimitusjohtajaa.

Saldolukujen perusteella yritykset arvioivat niin uusien tilausten, tilauskantojen, tuotannon kuin työllisyydenkin kasvaneen. Vain runsas kymmenesosa yrityksistä kertoo tilausvirtojensa heikentyneen viime kuukausina.

Erityisen vahvasta suhdannetilanteen paranemisesta kertovat suuret, yli 150 henkilöä työllistävät yritykset. Niiden saldoluvut ovat kaikilla keskeisillä mittareilla paremmat kuin pienemmissä yrityksissä.

– Tämä on koko toimialan kannalta hyvä uutinen, sillä suurten yritysten kysyntä tulee pääosin viennistä ja välittyy alihankintaketjujen kautta laajasti pienempiin yrityksiin. Yritysten mukaan hyvin käynnistynyt kasvu näkyy vähitellen myös työllisyydessä. Suurimmalla päätoimialalla kone- ja metallituoteteollisuudessa henkilöstömäärä onkin lähtenyt jo elpymään, Mikkonen toteaa.

Yritykset odottavat kasvun jatkuvan

Maailmantalouden ja geopoliittisen tilanteen epävarmuus näyttää pysyvältä, mutta yritysten odotukset loppuvuodelle ovat edelleen myönteiset. Yli 150 henkilöä työllistävistä yrityksistä käytännössä kaikki odottavat tuotantonsa joko kasvavan tai pysyvän ennallaan.

– Suurten vientiyritysten vahva tilanne antaa hyviä lähtökohtia kasvun jatkumiselle ja työllisyyden kohenemiselle laajemminkin. On erityisen rohkaisevaa, että yritysten odotukset pysyvät myönteisinä myös loppuvuodelle, Mikkonen sanoo.



Mikä on TeknoBaro?

TeknoBaro on Teknologiateollisuus ry:n säännöllinen jäsenkysely, joka toteutetaan neljä kertaa vuodessa (maaliskuu, kesäkuu, syyskuu ja joulukuu).​

Tuorein kysely toteutettiin 9.–11.9.2026 ja se on lähetetty Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten toimitusjohtajille.​

Vastaanottajia oli 1 697 ja vastauksia 308. Vastausprosentti oli 18. ​

​TeknoBaro-kysely sisältää aina kaksi osiota: talousosion ja vaihtuvan teeman. Talousosion vakiokysymysten tarkoituksena on kartoittaa Teknologiateollisuuden jäsenyritysten suhdannetilannetta ja näkemyksiä tulevasta.​



Lisätiedot:

Johtava ekonomisti Hanne Mikkonen, puh: 044 029 6152 hanne.mikkonen@teknologiateollisuus.fi

Lisää aiheesta:

TeknoBaro: syyskuu 2026 (kyselyn koko aineisto ja grafiikat)