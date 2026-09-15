Basemark liittyy PIA ry:hyn vahvistaakseen puolustusteollisuuden yhteistyötä

Helsinki | 15. syyskuuta 2026 – Basemark on hyväksytty Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry jäseneksi, mikä vahvistaa yhtiön asemaa Suomen puolustusteollisuudessa. Jäsenyyden myötä Basemark haluaa tuoda lisätyn todellisuuden, konenäön ja reaaliaikaisen datafuusion osaamisensa osaksi käyttäjien tilannetietoisuutta parantavien puolustusjärjestelmien kehitystä.

PIA edustaa noin 300 Suomen puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuudessa toimivaa yritystä. Se tekee tiivistä yhteistyötä puolustusministeriön, Puolustusvoimien ja muiden kansallisesta turvallisuudesta vastaavien viranomaisten kanssa vahvistaakseen alan suorituskykyä, kilpailukykyä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Basemarkin ohjelmisto-osaaminen täydentää PIA jäsenyritysten kehittämiä ajoneuvoja, antureita, viestintälaitteita ja johtamisjärjestelmiä. Yhtiön Rocksolid®-alusta yhdistää antureista, ajoneuvoista ja johtamisjärjestelmistä saatavan tiedon yhtenäiseksi, reaaliaikaiseksi näkymäksi. Näin käyttäjät voivat hahmottaa ympäristöään paremmin ja saada käyttöönsä tehtävänsä kannalta olennaisen tiedon.

Autoteollisuuden sarjatuotannosta saamansa kokemuksen ansiosta Basemark voi auttaa puolustusalan kumppaneitaan kehittämään nopeasti reagoivia visuaalisia sovelluksia ajoneuvojen ja puettavien laitteiden rajallisten laskentaresurssien puitteissa. Rocksolid yhdistää konenäön, sensorifuusion ja reaaliaikaisen grafiikan vähäisellä laskentakuormalla. Alustan siirrettävyys eri prosessoreille ja käyttöjärjestelmille auttaa kumppaneita mukauttamaan sovelluksia eri laitteistoalustoille ilman, että ydinohjelmistoa tarvitsee rakentaa uudelleen jokaista käyttöönottoa varten.

”Tuomme mukanamme kokemusta tehokkaiden, reaaliaikaisten ohjelmistojen toimittamisesta vaativiin tuotantoympäristöihin”, sanoo Basemarkin perustaja ja toimitusjohtaja Tero Sarkkinen. ”PIA kautta haluamme tehdä yhteistyötä ajoneuvovalmistajien ja järjestelmäintegraattoreiden kanssa, jotta niiden antureista ja järjestelmistä saatava tieto voidaan jalostaa miehistöjen ja komentajien tilannetietoisuutta parantaviksi selkeiksi näkymiksi.”

Rocksolid tukee älykypäriin, tuulilasinäyttöihin, ajoneuvonäyttöihin ja komentokeskuksiin toteutettavia sovelluksia. Basemark keskittyy puolustusliiketoimintansa alkuvaiheessa erityisesti panssaroitujen ajoneuvojen miehistöihin ja komentajiin. Yhtiön teknologia soveltuu myös jalkautuneiden sotilaiden käyttöön tarkoitettuihin sovelluksiin.

Basemark esitteli hiljattain etäohjaamiseen tarkoitettua älykypärää yhteistyössä Patrian kanssa demonstraatioissa, jossa käytettiin Patria AMV -panssariajoneuvoa. Yhtiö osallistuu myös NATO Innovation Continuum 2026 -ohjelmaan.

PIA jäsenyys tarjoaa Basemarkille uusia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä vakiintuneiden puolustusalan yritysten ja viranomaisten kanssa sekä osallistua alan kansainvälisiin verkostoihin. Jäsenyys vahvistaa yhtiön kaksikäyttöstrategiaa, jossa samaa lisätyn todellisuuden, konenäön ja reaaliaikaisen grafiikan ydinteknologiaa hyödynnetään sekä puolustusalalla että yhtiön vakiintuneessa autoteollisuusliiketoiminnassa. Basemarkin autonvalmistaja-asiakkaita ovat muun muassa Lucid Motors ja BMW.