Kysely: Suomalaisten remontti-inspiraatioissa näkyy jo sukupolvien kuilu
16.9.2026 08:45:00 EEST | Stark Suomi Oy | Tiedote
Yli puolet suomalaisista hakee inspiraatiota remonttiin ensisijaisesti internetistä. Asia selvisi Stark Suomen teettämästä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 -kyselytutkimuksesta, jossa näin kertoi tekevänsä 54 prosenttia vastaajista. Tämän jälkeen eroavaisuuksia alkaakin ilmaantua sekä miesten että naisten ja eri ikäluokkien inspiraation lähteissä.
Kyselyn mukaan esimerkiksi naisista 38 prosenttia vastasi poimivansa ideoita television sisustusohjelmista, kun taas miehistä näin tekee vain noin viidennes (21 %). Naisille myös sosiaalinen media ja vaikuttajat sekä sisustuslehdet ovat tärkeitä ideapankkeja, sillä kolmannes heistä (33 %) vastasi hakevansa näistä inspiraatiota. Miehistä vastaavasti näin tekee 14 prosenttia.
Kyselyn mukaan miehet suosivat hiukan naisia enemmän ideoiden lähteenä ammattilaisia, sillä näin heistä kertoo tekevänsä viidennes (21 %). Naisvastaajista ammattilaisten puoleen kääntyy 14 prosenttia.
Sen sijaan rautakauppa saa inspiraation lähteenä yhtä paljon kannatusta niin miehiltä kuin naisilta, sillä niistä saatujen ideoiden ja ajatusten avulla remonttia suunnittelee neljännes vastaajista.
“Pyrimme valikoiman kehittämisessä seuraamaan tietenkin trendejä, mutta sitäkin enemmän varmistamaan laadukkaiden tarvikkeiden ja materiaalien löytymisen erilaisiin tarpeisiin. Kyselyn perusteella rautakauppa vaikuttaakin monelle turvalliselta ja luotettavalta paikalta saada ideoita omaan remonttiin”, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi kertoo.
Sukupolvien välille syntymässä kuilu
Kyselyn tulokset vahvistavat sen, että mitä nuorempi, niin sitä todennäköisemmin tukeutuu internetiin ja sosiaaliseen mediaan sekä vaikuttajiin remontin remontti-ideoiden etsinnässä.
Nuorimmalla ikäryhmällä, 18–29-vuotiailla, sen sijaan sisustusohjelmat ja -lehdet saavat enää hyvin vähän kannatusta idealähteinä. Tästä ikäluokasta vain seitsemän prosenttia lukee sisustuslehtiä, muissa ikäryhmissä ne saavat tasaisesti kannatusta. Sisustusohjelmia katsoo nuorimmasta ikäluokasta vain 13 prosenttia.
“Tämä totta kai heijastelee laajempaa trendiä, jossa nuoret ikäluokat hakevat paljon tietoa perinteisten kanavien ulkopuolelta. Tämä on asia, joka myös alan toimijoiden tulee huomioida entistäkin paremmin", Päiväniemi pohtii
Asuntomessut eivät saaneet suurta suosiota missään ryhmässä, sillä vain muutama mainitsi hakevansa sieltä ajatuksia omaan remonttiin. Avovastauksissa vastaajat kertovat tukeutuvansa annettujen vaihtoehtojen lisäksi omaan ideointiin. Suomalaisilta löytyy myös luottoa siihen, että omat mieltymykset ja maku ovat paras inspiraation lähde.
Stark Suomen teettämä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 -kyselytutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa tammikuussa 2026. Siinä selvitettiin tuhannelta 18–76-vuotiaalta suomalaiselta remonttitarpeita ja rakentamissuunnitelmia sekä mielipiteitä remonttitöistä. Otanta on kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.
Lisätietoja
Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800
Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi
Tietoja julkaisijasta
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