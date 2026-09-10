Keskusta laittaisi kaiken uusiksi: Lähimallissa valta ihmisille ja voima alueille – parempi arki ja lisää elinvoimaa koko maahan

Uudistuksen tavoite on turvata ihmisten sujuva arki ja toimivat palvelut koko maassa.

Sillä mahdollistetaan myös tasapainoisempi aluekehitys, lisätään kansanvaltaa ja yksinkertaistetaan hallintoa. Näin säästetään veronmaksajien rahoja.

– Suomi keskittyy ankarasti. Laskua maksetaan myös kaupungeissa, joissa ihmisten arki hankaloituu ja kallistuu ja vaikuttamismahdollisuudet hupenevat.

– Muut puolueet tuntuvat olevan jatkamassa keskittämisen politiikkaa. Keskustan vaihtoehto on rakentaa parempia elämisen edellytyksiä koko maahan. Haluamme lisätä ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia palveluihinsa ja tuoda päätöksenteon lähelle, Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo.

Keskustan lähimallissa Suomessa olisi tulevaisuudessa vain elinvoimaiset kunnat, vahvat maakunnat ja valtio, joiden päättäjät valitaan vaaleilla. Muu hallinto eri tasoilta karsittaisiin pitkälti pois.



– Keskustan tavoite on laihempi kone lähellä ihmistä, uudistusta valmistelleet kansanedustajat Petri Honkonen ja Mika Riipi toteavat.

Asioista päätettäisiin lähellä suomalaisia. Keskusta siirtäisi valtaa Helsingin ministeriöistä ja keskusvirastoista kunnille ja maakunnille.

Keskustan lähimallissa kunnilla olisi mahdollisuus itse päättää, tekevätkö ne suomalaisten arjen palvelujen hoitamisessa yhteistyötä vai liittyvätkö yhteen. Pakkoliitoksia Keskusta ei hyväksy.

Pääosasta nykyisiä hyvinvointialueita Keskusta tekisi vahvoja maakuntia siirtämällä niille esimerkiksi maakuntien liittojen ja elinvoimakeskusten tehtävät ja lopettamalla nykyiset organisaatiot.

Näin koko maahan olisi paremmat mahdollisuudet saada aikaan työpaikkoja ja talouskasvua kunkin alueen vahvuudet huomioiden.

Keskusta tunnistaa, että pääkaupunkiseudun, maakuntakeskusten ja harvaan asuttujen seutujen ongelmat ovat erilaisia. Lähimalli antaisi mahdollisuudet hakea ratkaisuja niihin nykyistä vapaammin.

Nykyiset ministeriöt Keskusta lakkauttaisi. Puolue järjestäisi ne uudelleen pääministerin alaisuuteen Ruotsin tapaan niin, että tehtäväjako olisi joustava ja muuttuisi tarpeen mukaan

– Suomeen riittää kolme vaaleilla valittua päätöksentekotasoa. Samalla pitää lisätä ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia ja antaa kunnille, maakunnille ja isoimmille kaupungeille lisää vapauksia.

– Pöhöttynyttä ja paisunutta keskushallintoa pitää karsia ja siirtää siltä valtaa pois. Uudistuksella on saatavissa vähintään 0,5 miljardin euron säästöt. Tekoälyä hyödyntämällä säästöt ovat vielä suuremmat, Honkonen ja Riipi sanovat.