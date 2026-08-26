VAS Kortelainen ja Kyllönen: Polttoainekriisin laskua ei saa kaataa työssäkäyvien ja pk-yrittäjien maksettavaksi
14.9.2026 15:52:58 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote
Polttoaineiden nopea kallistuminen uhkaa työssäkäyvien toimeentuloa ja polttoaineista riippuvaisten pienten ja keskisuurten yritysten kannattavuutta. Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Miikka Kortelainen ja europarlamentaarikko Merja Kyllönen vaativat hallitukselta kohdennettuja toimia niiden ihmisten ja yritysten tukemiseksi, joille ajoneuvo tai työkone ja polttoaine ovat välttämättömiä työnteon ja yritystoiminnan edellytyksiä.
Polttoaineiden nopea kallistuminen ei ole vain autoilijan ongelma. Se on työssäkäynnin, yrittämisen ja koko Suomen kustannuskysymys.
Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Miikka Kortelainen ja europarlamentaarikko Merja Kyllönen vaativat hallitukselta nopeita toimia sekä niiden työssäkäyvien tukemiseksi, joille auto on välttämätön, että polttoaineista riippuvaisten pk-yritysten tilanteen helpottamiseksi.
– Polttoaine ei ole monelle kulutusvalinta vaan työssäkäynnin pakollinen kustannus. Jos työpaikalle on 40 kilometriä, työvuoro alkaa kuudelta eikä julkinen liikenne kulje, töihin on silti päästävä. Näitä ihmisiä ei voi käskeä vain vaihtamaan kulkutapaa, Kortelainen sanoo.
Kortelaisen mukaan hallituksen on kohdennettava apua niille, joille auton käyttö on aidosti välttämätöntä.
– Väliaikainen työmatkavähennyksen korotus olisi nopeasti toteutettava ja kohdennettu keino. Yleinen polttoaineveron alennus olisi kallis ja huonosti kohdentuva ratkaisu. Julkiset eurot pitää suunnata sinne, missä hinnannousu uhkaa ihmisten toimeentuloa kaikkein eniten, Kortelainen sanoo.
Diesel on yrittäjälle tuotantokustannus
Kyllösen mukaan polttoainekeskustelua ei pidä rajata bensapumpun hintaan. Monelle yrittäjälle ratkaiseva kysymys on dieselin ja muiden työssä tarvittavien polttoaineiden hinta.
– Koneyrittäjä ei voi jättää kaivin- tai metsäkonetta halliin ja sovittuja töitä tekemättä. Kuljetusyrittäjä ei voi jättää sovittuja kuljetuksia ajamatta. Jos velvoitteet jäävät hoitamatta, siinä voi olla pian lappu luukulla, Kyllönen sanoo.
Polttoaine on näille yrityksille tuotantokustannus siinä missä palkat, sähkö ja kalustokin. Kun polttoaine kallistuu nopeasti, se syö suoraan yrityksen kannattavuutta ja pohjaa jo tehdyiltä sopimuksilta.
– Vaikutus ei pysähdy yrittäjän yritykseen. Kuljetusten ja koneurakoinnin kustannusten nousu näkyy ennen pitkää rakentamisen, teollisuuden, maa- ja metsätalouden, kaupan ja palveluiden hinnoissa. Polttoaineiden hinnannousu on koko Suomen kustannuskysymys, Kyllönen sanoo.
Kyllösen mukaan suomalainen kuljetus- tai koneyrittäjä ei päätä öljyn maailmanmarkkinahintaa, mutta joutuu kantamaan sen seuraukset ensimmäisten joukossa.
– Ei ole kestävää, että pk-yrittäjä joutuu toimimaan kansainvälisen kriisin puskurina omalla elämäntyöllään. Hallituksen on tunnistettava paremmin niiden yritysten asema, joiden kustannukset voivat nousta nopeasti mutta joiden mahdollisuudet siirtää niitä hintoihin ovat rajalliset, Kyllönen sanoo.
Kuka maksaa kriisin laskun?
Kortelainen ja Kyllönen vaativat myös polttoaineiden hinnanmuodostuksen ja yritysten marginaalien kehityksen tarkkaa seurantaa ja selvittämistä.
– Kun kansainvälinen kriisi nostaa raaka-aineiden hintoja, pitää pystyä näkemään, miten hinnannousu välittyy suomalaiselle kuluttajalle ja yritykselle. On myös voitava arvioida, mikä osa hinnannoususta johtuu maailmanmarkkinoista ja mitä tapahtuu yritysten marginaaleille. Kriisin laskua ei voi automaattisesti lähettää tavallisen ihmisen tai pienyrittäjän maksettavaksi, Kortelainen sanoo.
Kortelainen ja Kyllönen katsovat, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee jatkaa polttoainemarkkinoiden hinnanmuodostuksen ja kilpailutilanteen tarkkaa seurantaa.
Suomen on heidän mukaansa lisäksi edistettävä EU:ssa ratkaisuja, joilla voidaan puuttua poikkeuksellisiin kriisivoittoihin.
Lyhyellä aikavälillä tarvitaan toimia niiden ihmisten ja yritysten auttamiseksi, joihin hintashokki osuu kovimmin. Pidemmällä aikavälillä Suomen on vähennettävä riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista ja maailmanmarkkinoiden hintapiikeistä.
– Tavoite on yksinkertainen: ihmisten pitää päästä töihin ja yritysten pitää pystyä tekemään työnsä kannattavasti. Polttoaineiden hintashokki ei saa romahduttaa ihmisten toimeentuloa tai yritystoiminnan kannattavuutta.
– Pitkän aikavälin toimia fossiiliriippuvuuden vähentämiseksi on tehtävä määrätietoisesti, mutta akuuttiin hätään tarvitaan ratkaisuja nyt, Kortelainen ja Kyllönen summaavat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Merja KyllönenEuroparlamentaarikkoPuh:+358 50 448 4853merja.kyllonen@ep.europa.eumerjakyllonen.fi
Miikka KortelainenVasemmistoliiton varapuheenjohtajaPuh:+358 44 715 7128miikka.kortelainen@lh.kajaani.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa
VAS Saramo: Sinä maksat Orpon ja Purran himoverotuksen26.8.2026 11:54:34 EEST | Tiedote
Europarlamentaarikko Jussi Saramo korosti tänään vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että Orpon ja Purran hallituksen veropolitiikan suurimpina maksajina ovat tavalliset suomalaiset, jotka maksavat Euroopan toisiksi korkeimpia arvonlisäveroja. Samalla yritysten voittoja verotetaan keskimääräistä vähemmän.
VAS Andersson: Elinkustannuskriisit syntyvät fossiiliriippuvuudesta26.8.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Europarlamentaarikko Li Andersson korosti tänään puheessaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että keskellä toistuvia energiakriisejä ja Euroopassa tappavia helteitä EU:lla ei ole varaa ottaa taka-askelia ilmastopolitiikassa. Andersson painotti, että kysymys on myös ihmisten arjen kustannuksista ja oikeudenmukaisuudesta.
VAS Andersson: EU:n ilmastopolitiikkaa heikennetään keskellä tappavia helleaaltoja17.7.2026 14:42:00 EEST | Tiedote
Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksen EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson, joka toimii kokonaisuudessa vasemmistoryhmän neuvottelijana, pitää uudistusta kokonaisuudessa suurena heikennyksenä, jossa komissio taipuu Euroopan saastuttavan teollisuuden ja oikeiston painostuksen alla.
Kyllönen ja Kulmuni: AdBlue-ongelmat on otettava mukaan EU:n ajoneuvolainsäädännön uudistukseen8.7.2026 16:42:27 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentissa alkanut Automotive Omnibus -käsittely avaa europarlamentaarikkojen Merja Kyllösen ja Katri Kulmunin mukaan tärkeän mahdollisuuden korjata AdBlue- ja SCR-järjestelmien ongelmia. Mepit vaativat, että pohjoiset olosuhteet huomioidaan EU:n ajoneuvolainsäädännössä nykyistä paremmin.
VAS Kyllönen: Saamelaisten ääni on saatava pysyvästi mukaan EU:n arktiseen päätöksentekoon1.7.2026 15:36:02 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentissa keskustellaan tänään saamelaisten asemasta EU:n arktisessa politiikassa. Europarlamentaarikko Merja Kyllösen järjestämä tapahtuma kokoaa Brysseliin Suomen ja Ruotsin saamelaiskäräjien edustajia sekä EU-instituutioiden päättäjiä. Keskustelun ytimessä on, miten saamelaisten ääni saadaan vahvemmin mukaan eurooppalaiseen päätöksentekoon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme