Heikki Salo kertoo Vain elämää -ohjelmassa työstään aivoinfarktipotilaiden auttamiseksi: "Siellä on kappaleita, joiden kautta ihmiset voivat oppia taas paremmin puhumaan"
15.9.2026 10:30:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Perjantain Vain elämää -jaksossa vietetään Heikki Salon päivää. Jaksossa artisti kertoo muun muassa aivoinfarktipotilaiden avuksi tekemästään työstä.
Miljoonasade-yhtyeen solisti ja keulahahmo Heikki Salo on kirjoittanut uransa aikana tuhansia kappaleita. Heikki on tehnyt kappaleet ja musiikit muun muassa Apilatien aapinen -oppimateriaaliin ja kirjoittanut kappaleita aivoinfarktipotilaiden kuntoutusta varten. Lisäksi hän on pitänyt laulunkirjoitusvalmennuksia viidellä vuosikymmenellä.
– Laulut ympäröivät meitä koko ajan. Kun synnyt, sinulle lauletaan. Kun kuolet, perääsi vedetään virsi. Koko elämänsä ajan jokainen meistä on hyvin lähellä laulua. Siltikään ihmiset eivät oikein tiedä, miten lauluja tehdään ja miten ne syntyvät. Siihen liittyy paljon myyttejä. Jos pystyn olemaan siinä mahdollistajana, se tekee minut ylpeäksi, Heikki sanoo.
Vain elämää -pöydän ääressä alkaa keskustelu tekoälyn osuudesta tämän hetken ja tulevaisuuden musiikissa.
– Toivoisin, että kappaleiden tekemisen arvostus nousisi entisestään, Bess osallistuu keskusteluun.
Heikki pohtii asiaa toisesta näkökulmasta.
– Lauluhan on asia, joka yhdistää ihmisiä ja poistaa esteitä. Loppujen lopuksihan sillä ei ole merkitystä, kuka kappaleen tekee – onko se ihminen vai kone. Laulun merkityshän on se, mitä se oikeasti avaa ihmisten välille ja mitä se tekee yhteiskunnassa, hän sanoo
– Yritän ajatella koko ajan niin laajasti, että laulun kirjoittaminen, sen esittäminen ja mitä laululla tehdään on isompi kuin se bisnes. Minulle laulu on pyhä asia, tehköön vaikka kissa sen laulun, Heikki jatkaa.
Benjamin haluaa kuulla lisää Heikin työstä aivoinfarktipotilaiden kuntouttamiseksi.
– Se oli osa Helsingin yliopiston psykologian osaston tutkimus. Kaksi vuotta sitten tein sinne kaksikymmentä kappaletta, jotka on rakennettu aivoinfarktipotilaiden kuntoutukseen. Nyt tutkitaan, miten ne toimivat ja toimisivatko ne hyvin. Sehän tiedetään, että musiikki auttaa, mutta kyse on puheesta ja kielestä. Siellä on kappaleita, joiden kautta ihmiset voivat oppia taas paremmin puhumaan.
Vain elämää Ruudussa ja Nelosella perjantaisin. Ruutu+-tilauksella näkee seuraavan viikon jakson ennen muita.
Ohjelman kuvat voi ladata täältä.
VIDEO: Heikki Salo kirjoittaa lauluja myös tähän yllättävään tarpeeseen: "Ihmiset oppivat niiden avulla puhumaan"
VIDEO: Timo Kotipelto saapuu vihdoin Vain elämää -kuvauksiin! Yllättää kaikki Miljoonasateen jättihitillä
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Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
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