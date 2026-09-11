EK:n dataikkuna: Energiamurros ja datakeskukset kasvattavat investointilukuja, 5 miljardin hankkeet valmistumassa 2026

Vihreän siirtymän ja puhtaan energian investointien määrä on jatkanut kasvuaan ja hankkeet myös etenevät hyvää vauhtia. Vuoden 2026 aikana jo valmistuneet hankkeet liittyvät eritoten akkuteollisuuteen, aurinkovoimaan, kiertotalouslaitoksiin ja lämmityksen sähköistymiseen. Uusissa tänä vuonna vireille tulleissa hankkeissa korostuvat erityisesti datakeskukset ja sähkövarastot. Datakeskusten buumi vauhdittaa investointeja sähkön tuotantoon, kun taas sähkövarastot auttavat tasapainottamaan uusiutuvan energian tehovaihteluita. Tiedot ilmenevät EK:n dataikkunasta (www.ek.fi/dataikkuna).

EK:n ennakkoarvion mukaan vuoden 2026 aikana tulee valmistumaan yhteensä 4,9 miljardin euron hankkeet, kun vuonna 2025 ylittyi 8 miljardin euron taso.

Tänä vuonna on jo alkusyksyyn mennessä saatu valmiiksi 110 hanketta, yhteensä 2,7 miljardin euron arvosta:

Akkuteollisuus: 800 miljoonaa euroa

Aurinkovoima: noin 435 miljoonaa euroa

Kiertotalous (kierrätyslaitos- ja jalostusinvestointeja mm. muovi- ja elektroniikkasektoreilla): noin 420 miljoonaa euroa

Lämmitys (sähkökattilat, lämpöpumput, ylijäämälämpö, lämpövarastot): noin 325 miljoonaa euroa

Biokaasulaitokset: lähes 150 miljoonaa euroa.

Merkillepantavaa on hankkeiden eteneminen suunnittelupöydiltä kohti konkretiaa: tämän vuoden aikana investointipäätöksiä eli päätöksiä hankkeiden toteuttamisesta on tehty 19 miljardin euron edestä (sisältäen Googlen syyskuussa ilmoittaman 13 miljardin euron investointipäätöksen).

Uusia hankkeita on julkistettu vuoden alusta alkaen lähes 200 kappaletta, yhteensä yli 15 miljardin euron arvosta, mikä kuvaa Suomen kiinnostavuutta energiamurroksen ja vihreän siirtymän investointikohteena.

Näistä 60 kappaletta ja 12 miljardia euroa on datakeskuksia.

Uusia sähkövarastoja on laitettu vireille 39 kappaletta, yhteensä 3,5 gigawatin verran.

Kokonaisuutena EK:n dataikkunassa on investointien hankesuunnitelmia yhteensä lähes 1500 kappaletta, yli 336 miljardin euron edestä. Valtaosa on varhaisessa vaiheessa, eivätkä kaikki tule toteutumaan. Valmistuneita hankkeita on vuodesta 2021 alkaen yli 29 miljardin euron arvosta, ja investointipäätöksiä on tehty yli 35 miljardin euron edestä.

Vuodesta 2027 tulossa ennätysvuosi investointien valmistumisessa

Tämän vuoden luvut heijastavat Suomen energiajärjestelmän nopeaa murrosta, arvioi johtava asiantuntija Janne Peljo:

”Kaukolämmön tuotanto sähköistyy nopeasti ja myös sähkö- ja lämpövarastoinvestointeja tehdään nyt hyvää vauhtia. Yhdessä nämä auttavat parantamaan energiajärjestelmän kustannustehokkuutta, vähentämään päästöjä ja altistusta fossiilisten polttoaineiden hintavaihtelulle. Akut ja sähkökattilat myös tasapainottavat sähköjärjestelmää, kun uusiutuvan energian osuus kasvaa.”

”Jo nyt voidaan nähdä, että vuodesta 2027 on muodostumassa investointihankkeiden uusi ennätysvuosi. Dataikkunan tiedoissa on jo lähes 14 miljardin euron edestä hankkeita, joista on tehty toteutuspäätös ja jotka on suunniteltu valmistuviksi ensi vuoden aikana. Lukuja nostavat etenkin suuret datakeskukset, jotka piristävät rakennussektoria vahvasti jo nyt”.

Datakeskukset kiihdyttävät investointeja sähköntuotantoon, pullonkaulat ratkaistava ennakollisesti



Datakeskusten investointiuutiset ovat saavuttaneet tänä vuonna uuden mittakaavan. Se on Suomelle iso mahdollisuus, sanoo vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen:

”Suomen huolena oli pitkään vihreiden investointien epäsuhta: puhdasta energiaa tuottavia hankkeita valmisteltiin selvästi enemmän kuin energiaa käyttäviä investointeja. On tärkeää, että nyt hankekanta on alkanut tasapainottua merkittävästi. Nyt energian tuotantoon kohdistuu euroissa mitattuna 56 % hankkeista, kun vielä kaksi vuotta sitten luku oli 77 %.”

”Sähkön riittävyyteen liittyen on myös muistettava, että datakeskusten valmistuminen tapahtuu vaiheittain lähivuosien ja tulevan vuosikymmenen aikana. Sähkönkulutus ei kasva yön yli, mikä antaa markkinoille aikaa varautua tulevaan kysyntään uuden sähköntuotannon muodossa”.



”Suomen pitää varmistaa sekä sähköä tuottavien että sitä kuluttavien hankkeiden eteneminen siten, että kohtuuhintaista sähköä ja sen tarvitsemaa infrastruktuuria riittää kaikille. Pullonkaulat on poistettava etukäteen ennaltaehkäisevästi ja tähän EK tulee tarjoamaan ehdotuksiaan loppusyksystä julkaistavan sähkövision muodossa.”

Tutustu tarkemmin EK:n dataikkunan lukuihin:

www.ek.fi/dataikkuna

Lisätiedot:

vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen, puh. 040 550 6982

johtava asiantuntija Janne Peljo, puh. 040 528 5754

etunimi.sukunimi@ek.fi