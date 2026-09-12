Seitsemän järjestön yhteinen viesti: kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuus turvattava myös 2030-luvulla
15.9.2026 10:03:09 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Ruokahuollon turvaamiseksi kasvu- ja kuiviketurpeen tuotanto on määriteltävä ympäristönsuojelulaissa yleisen edun kannalta tärkeäksi toiminnaksi, esittävät MTK, SLC, Siipikarjaliitto ry, Kauppapuutarhaliitto ry, Pihvikarjaliitto ry, Bioenergia ry ja Koneyrittäjät ry. Taustalla on järjestöjen huoli kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuuden nopeasta heikkenemisestä, joka vaikuttaa eri toimialoihin. Jotta kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuusongelmat voidaan välttää, ympäristölupaprosessien tulee olla jatkossa ennakoitavia ja niiden tulee sovittaa yhteen erilaisia yhteiskunnallisia tarpeita.
Seitsemän järjestön yhteinen viesti on, että seuraavan hallituksen tulee toimillaan turvata kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuus. Ensimmäinen askel olisi, että kasvu- ja kuiviketurpeen tuotanto on määriteltävä ympäristönsuojelulaissa yleisen edun kannalta tärkeäksi toiminnaksi, koska nämä materiaalit ovat ruokahuollon turvaamisessa tarpeellisia.
Kasvu- ja kuiviketurve on osa kotimaista ruokaturvaa ja huoltovarmuutta, eikä ruokaturvan heikentymistä tule seurata sivusta. Kasvu- ja kuiviketurpeen kotimainen saatavuus on tällä hetkellä uhattuna, koska tuotantoalat ehtyvät, eikä uusia tuotantoaloja saada nykyisellään hitaista ja osin huonosti ennakoitavista lupaprosesseista läpi.
Myös tutkijat ovat tunnistaneet järjestöjen huolen.
”Luonnonvarakeskuksen laatiman Kuivike- ja kasvualustatuotannon tiekartassa todetaan, että luvituksen sujuvoittamistoimet ovat kiireellisiä ja että ilman toimenpiteitä kuivike- ja kasvuturpeen saatavuus uhkaa puolittua jo vuoteen 2028 mennessä”, toteaa Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Veera Lehtilä.
Turpeesta käytävä keskustelu pyörii Suomessa edelleen lähes poikkeuksetta energiaturpeen ympärillä. Päättäjien on tärkeä tunnistaa myös turpeen muut käyttökohteet. Turpeen osuus suomalaisen vihannes- ja taimituotannon kasvualustoista on erittäin suuri ja kuiviketurve on siipikarjan ja muiden tuotantoeläinten kuivituksen ensisijainen materiaali. Kasvihuoneiden tai tuotantoeläintilojen siirtyminen ulkomailla tuotettuihin tai heikompiin kasvu- ja kuivikemateriaaleihin nostaisi tuotantokustannuksia, laskisi eläinten hyvinvointia ja ulkoistaisi ympäristövaikutuksia muihin maihin.
Kun tuotantoon tarvittavat materiaalit hankitaan Suomesta, materiaalien tuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat suomalaisten itse hallittavissa.
"Geopoliittisen epävarmuuden kasvaessa Suomen tulee vahvistaa omavaraisuuttaan myös ruoantuotannon tuotantopanoksissa. Kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuuden turvaaminen kotimaasta on konkreettinen huoltovarmuusteko, joka vahvistaa ruokaketjun toimintakykyä", sanoo MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä.
Näkemystä täydentää Bioenergia ry.
”Ympäristövaikutusten hallinta on tärkeää, mutta niiden ei tulisi kategorisesti estää yleisen edun kannalta tärkeää toimintaa. Olennaista on yhteiskunnallisten hyötyjen ja haittojen sovittaminen yhteen”, sanoo Bioenergia ry:n turve ja kasvualustat valiokunnan puheenjohtaja Pasi Rantonen.
LIITE:
Järjestöjen toimenpide-esitys kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuuden turvaamiseksi luettavissa nettisivuillamme https://www.mtk.fi/-/kasvu-ja-kuiviketurpeen-saatavuus-turvattava
Lisätietoja:
Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK, 0400 522 012
Pasi Rantonen, turve ja kasvualustat valiokunnan puheenjohtaja, Bioenergia ry, 040 544 8328
Veera Lehtilä, toiminnanjohtaja, Siipikarjaliitto, 044 730 7701
Markus Lassheikki, johtaja, strategia ja huoltovarmuus, MTK, 040 779 9680
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