Veneilyn viikkokatsaus 38/2026: Vilkas purjehdusviikko kotimaassa ja ulkomailla, Purjehdusliiga ja kilpaveneilykausi huipentuvat viikonloppuna

Sofia Hämäläinen 29:s purjelautailun MM-kisoissa

Iso-Britannian Weymouthissa oli purjelautailun MM-kisojen viimeinen karsintapäivä ennen huomenna lauantaina kisattavia finaalilähtöjä. Tuulet tyyntyivät juuri ennen naisten lähtöjä, joten ne jäivät ajamatta, ja mitalilähtöihin etenivät eilisten tulosten perusteella kymmenen parasta.

Suomen Sofia Hämäläinen oli 29:s.

Irlannin Dun Laoghairessa on tällä viikolla purjehdittu ILCA 6 -luokan MM-kilpailut, jossa Suomen edustajan Monika Mikkolan kisa keskeytyi keskiviikkona.

iQFoil-luokan tulokset.

ILCA 6 -luokan tulokset.

ILCA Ranking 6 lyhytratakilpailu ILCA 4 ja ILCA 6 -luokille

ILCA Finland testasi olympialaisiin tulevaa lyhytratakisaa, jonka tarkoitus on tehdä purjehduksesta katsojaystävällisempää. Kilpailut järjestettiin ESF:llä Pentalassa, jossa katsojat pystyivät seuramaan kisaa.

Lauantaina ajettiin 4 karsintalähtöä molemmille luokille ja sunnuntaina 4 finaalilähtöä. ILCA 4 -luokassa oli 21 purjehtijaa ja ILCA 6 -luokassa 27.

ILCA 4 -luokan kultafleetissä voiton otti Niko Noponen (HSK), toisena oli Lily-Sofie Latvala (HSS) ja kolmantena Iivari Salo (BS). Silver fleetin voitti Lilian Haag (EPS),

ILCA 6 -luokan kultafleetin voiton otti Jonas Aminoff (HSS/ESF), toisena oli Emil Aminoff (ESF) ja kolmantena Lauri Sepponen (HSK). Silver fleetin voitti Niilo Salmela (HSK).

Kyseessä oli ILCA Finland kauden päätöskisa. Kauden 2026 lopputulokset löytyvät täältä.

ILCA 6 -luokan tulokset.

Niina Ikonen ja Elias Saru purjehtivat historiaa Välimerellä: ensimmäinen suomalaistiimi Mixed DH avomeripurjehduksen EM-kisoissa

Kisan järjestivät Euroopan purjehtijaliitto Eurosaf ja italialainen Nastro Rosa Tour, ja se purjehdittiin foiliavusteisilla Figaro 3 -yksityyppiveneillä. Kovatasoisten karsintojen kautta lähtöviivalle pääsi kymmenen tiimiä, joissa oli mukana sekä olympia- että valtameripurjehtijoita. Elias Saru ja Niina Ikonen eivät tunteneet toisiaan etukäteen: he tapasivat vain päivää ennen karsintojen alkua. Kisaviikolla Elias luki samaan aikaan pääsykokeisiin ja Niina sairasti flunssaa. Karsinnoista jatkoon pääsy menikin tiukille: sijoitus oli 11. tasapisteissä edellisen veneen kanssa, mutta yhden tiimin vetäydyttyä kilpailusta suomalaiset saivat paikan varsinaiseen kisaan.

Lähtöpäivän aamuna starttia lykättiin ja rataa muutettiin ennusteen luvattua 50 solmun tuulia. Startti päästiin ajamaan lopulta noin 25 solmun tuulissa ja La Maddalenan saariston jäätyä taakse tuuli oli melko tasaiset 30 solmua. Fleetti suuntasi Korsikan viertä pohjoiseen kohti Elban saarta sivumyötäisessä tuulessa ja aallokossa, joka mahdollisti yli 23 solmun nopeudet monelle veneelle suomalaisten kellottaessa pelkällä fokalla 17 solmua. Kiihdyttely vaati kuitenkin veronsa: puolet tiimeistä rikkoi spinnunsa ensimmäisenä päivänä. Kelin kevennyttyä yötä vasten letka venyi pitkäksi: kolmen veneen juututtua pläkään ero veneiden välillä kasvoi 40 mailiin.

Toisena päivänä viisi kärkivenettä onnistui kasvattamaan eroa, ja suomalaiset jäivät puolalaisten kanssa jälkeen kevyessa shiftailevassa tuulessa ja hankalassa aallokossa. Toista yötä kohden tuuli keveni edelleen: takaa-ajajat saivat kärkiveneet kiinni, ja kolmannen päivän aamulla seitsemän ensimmäistä venettä oli jälleen 2 mailin sisällä toisistaan. Viimeisenä päivänä taktiikka ratkaisi: pienen pläkässä lillumisen jälkeen lähelle rantaa purjehtineet saksalaiset, puolalaiset ja britit ohittivat muut ja kävivät tiukan kamppailun euroopanmestaruudesta, joka päättyi saksalaisten voittoon ja puolalaisten hopeasijaan. Pitkään kärkiletkan viimeisenä seitsemännellä sijalla olleet suomalaiset onnistuivat pitämään purjeet vedossa muiden vauhdin hidastuessa kaksi mailia ennen maalia. Nopea spinnun vaihto fokkaan ja takaisin juuri ennen maalilinjaa varmisti viidennen sijan noin 30 sekuntia ennen italialaistiimiä.

Kilpailun jälkeen Elias palasi heti Suomeen pääsykokeisiin ja Niina jäi Genovaan, jossa hän purjehtii Figaroilla tällä viikolla alkavissa Italian ympäripurjehduksen Il Velocen karsinnoissa Emil Huttusen kanssa.

Optimistijollakaudelle upea päätös Kulosaaressa

Brändö Seglaren (BS) järjestämässä Team Race SM -kilpailussa voittoon purjehti BS 1 ja hopealle BS 2. Kilpailun kolmanneksi sijoittui NPS ja KuoPS yhteisjoukkue, mutta SM-pronssi meni neljänneksi sijoittuneelle HSS 1 -seurajoukkueelle.

Viikonloppuna purjehdittiin myös kauden viimeinen kadettikisa. Hieno päätös kaudelle ja paljon upeita suorituksia nuorilta purjehtijoilta!

Kilpailujen tulokset: Kadettikisat ja Team Race SM

Tällä viikolla:

Suomen Purjehdusliiga huipentuu viikonlopun finaaleihin

Suomen Purjehdusliigan Finaali purjehditaan Lahdessa tulevana viikonloppuna 18.–20.9. Kisapaikkana toimii Lahden Purjehdusseuran kotisatama Myllysaaressa.

Kilpailevat joukkueet ratkaistiin kahdessa semifinaalissa, joista molemmista kuusi parasta venekuntaa eteni finaaleihin.

– Tällä kaudella pidimme ovia auki myös virolaisille joukkueille ja kaksi kovatasoista sellaista näemmekin finaalissa. Taso on viimeisen viiden vuoden aikana vain kiristynyt ja jälleen kerran lähtöviivalla on useita voittajaehdokkaita, kertoo projektia vetävä Gedi Lindahl.

Lue koko juttu täällä.

Kilpaveneilyn viimeiset SM-karkelot ajetaan Imatralla

Saimaa Offshore Race 2026 kerää offshore-veneilijät taistelemaan viimeisistä SM-osakilpailupisteistä lauantaina 19.9.

Päivän aikana ajetaan kaksi erillistä SM-osakilpailua. Ennakkoilmoittautumisen mukaan odotamme osallistujia myös Ruotsista. Kilpaveneilyn SM-sarjat ovat avoimia, eli mestaruuteen on mahdollisuus myös ulkomaalaisilla. Se houkuttelee naapurimaista osallistujia.

Eniten osallistujia odotetaan kansainväliseen Offshore 3B-luokkaan. Kauden avauskilpailussa Sipoon Kalkkirannassa kovinta vauhtia pitivät ruotsalaiset Rasmus Hamrén ja Madeleine Samuelsson, mutta he eivät pääse osallistumaan Saimaa Raceen aiemmin kaudella sattuneen onnettomuuden takia. Ennakkosuosikkina voidaankin ehkä pitää Lovisa Sahlenia, joka ajoi Kalkkirannassa kakkotilalle. Offshore 3A-luokassa ennakkosuosikkina pidetään Aleksi Mäkistä ja Marko Ihalaista, jotka ajoivat yhdessä voittoon myös Kalkkirannassa.

Muuta:

Tervetuloa SPV:n Superviikonloppuun 21.–22.11.2026

SPV:n Superviikonloppu kokoaa veneilyväen jälleen yhteen marraskuussa Olympiastadionille. Luvassa on ajankohtaisia keskusteluja, uusia näkökulmia, verkostoitumista sekä yhteisiä juhlahetkiä hyvässä seurassa. Kaikki SPV:n jäsenseurojen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!

Lauantain seminaarit ja verkostopäivät:

Elinvoimainen seura -seminaari

Veneilyturvallisuuspäivä

Kilpapurjehduksen verkostopäivä

Juniorivalmennuksen verkostopäivä

Junioripurjehtijan päivä



Päivä huipentuu yhteiseen juhlaillalliseen Olympiastadionin ainutlaatuisissa puitteissa. Illan aikana juhlistamme onnistumisia ja palkitsemme vuoden parhaita.



Sunnuntaina 22.11. järjestetään SPV:n syysliittokokous.

Tule mukaan tapaamaan veneilyväkeä ympäri Suomen ja nauttimaan yhdessäolosta!

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan spv.fi/tapahtumat.

Äänestä Vuoden 2027 vierasvenesatamaa!

Äänestyksessä veneilijät pääsevät arvioimaan satamia helppokäyttöisessä Nautics Sailmate -sovelluksessa. Vuoden vierasvenesatama palkitaan erikseen sekä rannikkoalueelta että Järvi-Suomesta. Äänestyksessä huomioidaan 1.6.–30.9.2026 annetut arviot ja palautteet.

Tee arviosi kesän veneretkillä heti vierailun yhteydessä! Osallistujien kesken arvotaan lippuja Vene 27 Båt -messuille. Lue lisää ja lataa sovellus.

Haluatko mukaan Veneilyn viikkokatsaukseen?

Viikkokatsaus tarjoaa tiiviin katsauksen alkavan viikon tapahtumiin, nostaa esiin tunnelmia kentältä sekä kokoaa yhteen edellisviikon kilpailujen ja tapahtumien tuloksia.

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