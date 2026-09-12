Veneilyn viikkokatsaus 38/2026: Vilkas purjehdusviikko kotimaassa ja ulkomailla, Purjehdusliiga ja kilpaveneilykausi huipentuvat viikonloppuna
14.9.2026 17:25:47 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Sofia Hämäläinen 29:s purjelautailun MM-kisoissa
Iso-Britannian Weymouthissa oli purjelautailun MM-kisojen viimeinen karsintapäivä ennen huomenna lauantaina kisattavia finaalilähtöjä. Tuulet tyyntyivät juuri ennen naisten lähtöjä, joten ne jäivät ajamatta, ja mitalilähtöihin etenivät eilisten tulosten perusteella kymmenen parasta.
Suomen Sofia Hämäläinen oli 29:s.
Irlannin Dun Laoghairessa on tällä viikolla purjehdittu ILCA 6 -luokan MM-kilpailut, jossa Suomen edustajan Monika Mikkolan kisa keskeytyi keskiviikkona.
iQFoil-luokan tulokset.
ILCA 6 -luokan tulokset.
ILCA Ranking 6 lyhytratakilpailu ILCA 4 ja ILCA 6 -luokille
ILCA Finland testasi olympialaisiin tulevaa lyhytratakisaa, jonka tarkoitus on tehdä purjehduksesta katsojaystävällisempää. Kilpailut järjestettiin ESF:llä Pentalassa, jossa katsojat pystyivät seuramaan kisaa.
Lauantaina ajettiin 4 karsintalähtöä molemmille luokille ja sunnuntaina 4 finaalilähtöä. ILCA 4 -luokassa oli 21 purjehtijaa ja ILCA 6 -luokassa 27.
ILCA 4 -luokan kultafleetissä voiton otti Niko Noponen (HSK), toisena oli Lily-Sofie Latvala (HSS) ja kolmantena Iivari Salo (BS). Silver fleetin voitti Lilian Haag (EPS),
ILCA 6 -luokan kultafleetin voiton otti Jonas Aminoff (HSS/ESF), toisena oli Emil Aminoff (ESF) ja kolmantena Lauri Sepponen (HSK). Silver fleetin voitti Niilo Salmela (HSK).
Kyseessä oli ILCA Finland kauden päätöskisa. Kauden 2026 lopputulokset löytyvät täältä.
ILCA 6 -luokan tulokset.
Niina Ikonen ja Elias Saru purjehtivat historiaa Välimerellä: ensimmäinen suomalaistiimi Mixed DH avomeripurjehduksen EM-kisoissa
Kisan järjestivät Euroopan purjehtijaliitto Eurosaf ja italialainen Nastro Rosa Tour, ja se purjehdittiin foiliavusteisilla Figaro 3 -yksityyppiveneillä. Kovatasoisten karsintojen kautta lähtöviivalle pääsi kymmenen tiimiä, joissa oli mukana sekä olympia- että valtameripurjehtijoita. Elias Saru ja Niina Ikonen eivät tunteneet toisiaan etukäteen: he tapasivat vain päivää ennen karsintojen alkua. Kisaviikolla Elias luki samaan aikaan pääsykokeisiin ja Niina sairasti flunssaa. Karsinnoista jatkoon pääsy menikin tiukille: sijoitus oli 11. tasapisteissä edellisen veneen kanssa, mutta yhden tiimin vetäydyttyä kilpailusta suomalaiset saivat paikan varsinaiseen kisaan.
Lähtöpäivän aamuna starttia lykättiin ja rataa muutettiin ennusteen luvattua 50 solmun tuulia. Startti päästiin ajamaan lopulta noin 25 solmun tuulissa ja La Maddalenan saariston jäätyä taakse tuuli oli melko tasaiset 30 solmua. Fleetti suuntasi Korsikan viertä pohjoiseen kohti Elban saarta sivumyötäisessä tuulessa ja aallokossa, joka mahdollisti yli 23 solmun nopeudet monelle veneelle suomalaisten kellottaessa pelkällä fokalla 17 solmua. Kiihdyttely vaati kuitenkin veronsa: puolet tiimeistä rikkoi spinnunsa ensimmäisenä päivänä. Kelin kevennyttyä yötä vasten letka venyi pitkäksi: kolmen veneen juututtua pläkään ero veneiden välillä kasvoi 40 mailiin.
Toisena päivänä viisi kärkivenettä onnistui kasvattamaan eroa, ja suomalaiset jäivät puolalaisten kanssa jälkeen kevyessa shiftailevassa tuulessa ja hankalassa aallokossa. Toista yötä kohden tuuli keveni edelleen: takaa-ajajat saivat kärkiveneet kiinni, ja kolmannen päivän aamulla seitsemän ensimmäistä venettä oli jälleen 2 mailin sisällä toisistaan. Viimeisenä päivänä taktiikka ratkaisi: pienen pläkässä lillumisen jälkeen lähelle rantaa purjehtineet saksalaiset, puolalaiset ja britit ohittivat muut ja kävivät tiukan kamppailun euroopanmestaruudesta, joka päättyi saksalaisten voittoon ja puolalaisten hopeasijaan. Pitkään kärkiletkan viimeisenä seitsemännellä sijalla olleet suomalaiset onnistuivat pitämään purjeet vedossa muiden vauhdin hidastuessa kaksi mailia ennen maalia. Nopea spinnun vaihto fokkaan ja takaisin juuri ennen maalilinjaa varmisti viidennen sijan noin 30 sekuntia ennen italialaistiimiä.
Kilpailun jälkeen Elias palasi heti Suomeen pääsykokeisiin ja Niina jäi Genovaan, jossa hän purjehtii Figaroilla tällä viikolla alkavissa Italian ympäripurjehduksen Il Velocen karsinnoissa Emil Huttusen kanssa.
Optimistijollakaudelle upea päätös Kulosaaressa
Brändö Seglaren (BS) järjestämässä Team Race SM -kilpailussa voittoon purjehti BS 1 ja hopealle BS 2. Kilpailun kolmanneksi sijoittui NPS ja KuoPS yhteisjoukkue, mutta SM-pronssi meni neljänneksi sijoittuneelle HSS 1 -seurajoukkueelle.
Viikonloppuna purjehdittiin myös kauden viimeinen kadettikisa. Hieno päätös kaudelle ja paljon upeita suorituksia nuorilta purjehtijoilta!
Kilpailujen tulokset: Kadettikisat ja Team Race SM
Tällä viikolla:
Suomen Purjehdusliiga huipentuu viikonlopun finaaleihin
Suomen Purjehdusliigan Finaali purjehditaan Lahdessa tulevana viikonloppuna 18.–20.9. Kisapaikkana toimii Lahden Purjehdusseuran kotisatama Myllysaaressa.
Kilpailevat joukkueet ratkaistiin kahdessa semifinaalissa, joista molemmista kuusi parasta venekuntaa eteni finaaleihin.
– Tällä kaudella pidimme ovia auki myös virolaisille joukkueille ja kaksi kovatasoista sellaista näemmekin finaalissa. Taso on viimeisen viiden vuoden aikana vain kiristynyt ja jälleen kerran lähtöviivalla on useita voittajaehdokkaita, kertoo projektia vetävä Gedi Lindahl.
Lue koko juttu täällä.
Kilpaveneilyn viimeiset SM-karkelot ajetaan Imatralla
Saimaa Offshore Race 2026 kerää offshore-veneilijät taistelemaan viimeisistä SM-osakilpailupisteistä lauantaina 19.9.
Päivän aikana ajetaan kaksi erillistä SM-osakilpailua. Ennakkoilmoittautumisen mukaan odotamme osallistujia myös Ruotsista. Kilpaveneilyn SM-sarjat ovat avoimia, eli mestaruuteen on mahdollisuus myös ulkomaalaisilla. Se houkuttelee naapurimaista osallistujia.
Eniten osallistujia odotetaan kansainväliseen Offshore 3B-luokkaan. Kauden avauskilpailussa Sipoon Kalkkirannassa kovinta vauhtia pitivät ruotsalaiset Rasmus Hamrén ja Madeleine Samuelsson, mutta he eivät pääse osallistumaan Saimaa Raceen aiemmin kaudella sattuneen onnettomuuden takia. Ennakkosuosikkina voidaankin ehkä pitää Lovisa Sahlenia, joka ajoi Kalkkirannassa kakkotilalle. Offshore 3A-luokassa ennakkosuosikkina pidetään Aleksi Mäkistä ja Marko Ihalaista, jotka ajoivat yhdessä voittoon myös Kalkkirannassa.
Muuta:
Tervetuloa SPV:n Superviikonloppuun 21.–22.11.2026
SPV:n Superviikonloppu kokoaa veneilyväen jälleen yhteen marraskuussa Olympiastadionille. Luvassa on ajankohtaisia keskusteluja, uusia näkökulmia, verkostoitumista sekä yhteisiä juhlahetkiä hyvässä seurassa. Kaikki SPV:n jäsenseurojen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!
Lauantain seminaarit ja verkostopäivät:
- Elinvoimainen seura -seminaari
- Veneilyturvallisuuspäivä
- Kilpapurjehduksen verkostopäivä
- Juniorivalmennuksen verkostopäivä
- Junioripurjehtijan päivä
Päivä huipentuu yhteiseen juhlaillalliseen Olympiastadionin ainutlaatuisissa puitteissa. Illan aikana juhlistamme onnistumisia ja palkitsemme vuoden parhaita.
Sunnuntaina 22.11. järjestetään SPV:n syysliittokokous.
Tule mukaan tapaamaan veneilyväkeä ympäri Suomen ja nauttimaan yhdessäolosta!
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan spv.fi/tapahtumat.
Äänestä Vuoden 2027 vierasvenesatamaa!
Äänestyksessä veneilijät pääsevät arvioimaan satamia helppokäyttöisessä Nautics Sailmate -sovelluksessa. Vuoden vierasvenesatama palkitaan erikseen sekä rannikkoalueelta että Järvi-Suomesta. Äänestyksessä huomioidaan 1.6.–30.9.2026 annetut arviot ja palautteet.
Tee arviosi kesän veneretkillä heti vierailun yhteydessä! Osallistujien kesken arvotaan lippuja Vene 27 Båt -messuille. Lue lisää ja lataa sovellus.
Haluatko mukaan Veneilyn viikkokatsaukseen?
Viikkokatsaus tarjoaa tiiviin katsauksen alkavan viikon tapahtumiin, nostaa esiin tunnelmia kentältä sekä kokoaa yhteen edellisviikon kilpailujen ja tapahtumien tuloksia.
Täytä tiedotuslomake tai lähetä lyhyt uutinen (kuvineen ja mahdollisine linkkeineen) sähköpostitse osoitteeseen mari.lohisalo@spv.fi maanantaisin klo 12 mennessä.
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Yhteyshenkilöt
Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@spv.fi
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Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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Olympiapurjehdus: Sofia Hämäläinen 29:s purjelautailun MM-kisoissa12.9.2026 09:17:38 EEST | Tiedote
Iso-Britannian Weymouthissa kisattiin eilen purjelautailun MM-kisojen viimeinen karsintapäivä ennen tänään lauantaina kisattavia finaalilähtöjä. Tuulet tyyntyivät juuri ennen naisten lähtöjä, joten ne jäivät ajamatta ja mitalilähtöihin etenivät torstain tulosten perusteella kymmenen parasta. Suomen Sofia Hämäläinen oli 29:s. Irlannin Dun Laoghairessa on tällä viikolla purjehdittu ILCA 6 -luokan MM-kilpailut, jossa Suomen edustajan Monika Mikkolan kisa keskeytyi keskiviikkona. iQFoil-luokan tulokset: https://2026iqworldsweymouth.sailti.com/en/default/races/race-resultsall ILCA 6 -luokan tulokset: https://www.sailwave.com/results/2026ilca6women.htm Sailing Team Finlandin kilpailukalenteri 2026 30.3.–4.4. Sailing Grand Slam – Palma 20.–25.4. Sailing Grand Slam – Hyères 12.–17.5. 49er & Nacra 17 MM-kisat – Quiberon, Ranska 17.–22.5. ILCA 6 & ILCA 7 EM-kisat – Kaštela, Kroatia 18.–23.5. iQFoil EM-kisat – Portimão, Portugali 20.–28.6. Sailing Grand Slam – Kieler Woche, Saksa 7.–12.7. 49er &
Veneilyn viikkokatsaus 37/2026: Suomen mestaruuksia jaettiin viikonloppuna, alkavalla viikolla kauden viimeiset MM-kisat7.9.2026 14:28:59 EEST | Tiedote
Joonas Harju Suomen ja Pohjoismaiden mestaruuteen Finnjollissa Tampereella Näsijärvellä purjehdittiin tänä viikonloppuna Finnjolla-luokan avoimet Suomen- ja Pohjoismaiden mestaruuskilpailut. Vaihtelevissa olosuhteissa voittajaksi purjehti järjestävän seuran, Tampereen Pursiseuran, Joonas Harju. Tiukan vastuksen hänelle antoi Nyländska Jaktklubbenin Mikael Hyryläinen, joka hävisi voittajalle vain yhden pisteen. Voittotaistelu jäi viimeiseen lähtöön ja viimeisen lähdön viimeiseen vastatuuliosuuteen, jossa vain muutama sentti ratkaisi voiton Joonas Harjun eduksi. Kolmannelle sijalle purjehti niin ikään tamperelainen, Näsijärven Purjehdusseuraa edustava Otto Dahlberg. Joonas Harju on nuoresta iästään huolimatta saavuttanut jo kaksi kertaa aikuisten SM-pronssin Finnjolla-luokassa ja on vuoden 2025 Pohjoismaiden mestari. Hänellä on myös nuorten sarjan MM-hopeaa. Ensi vuoden päätavoitteekseen hän mainitsee maailmanmestaruuskilpailut Ranskassa. Kolmipäiväisessä kilpailussa purjehtijat saivat m
Olympiapurjehdus: Purjehduksen MM-kisat jatkuvat Dublininlahdella ja Weymouthissa4.9.2026 14:05:21 EEST | Tiedote
Naisten ILCA 6 -luokan MM-kilpailut kisataan maanantaista 7.9. alkaen Dun Laoghairessa, jossa viime viikolla jaettiin miesten ILCA-mestaruudet. Samaan aikaan Iso-Britanniassa Weymouthissa käynnistyvät purjelautailun MM-kilpailut. Suomea edustavat ILCA 6 -luokassa Monika Mikkola ja purjelautailussa Sofia Hämäläinen. Molemmat odottavat jo innolla kisaviikkoa ja lähtevät mukaan hyvissä tunnelmissa. "Luvassa on varmasti aika vaihtelevaa ja kovaa keliä, kun Irlannissa ollaan. Toivotaan myös kevyempiä päiviä, joihin olisi kiva saada onnistumisia. Tarkoitus on tehdä omaa parasta ja katsoa sitten, mihin se riittää," Mikkola kertoi. "On ollut hyvä päästä treenaamaan Weymouthissa ennen kisoja ja valmistautumaan rauhassa. Tavoitteena on tietysti lähteä parantamaan viime kauden sijoitusta ja katsoa, mihin asti tällä kertaa pystyn taistelemaan. Olen tyytyväinen, jos saan purjehdittua tasaisen ja ehjän viikon," kommentoi Hämäläinen. ILCA 6 -luokan menoa voi seurata täällä: https://2026ilca6women.ilc
Veneilyn viikkokatsaus 36/2026: Laukkanen paras suomalainen MM-kisoissa, Purjehdusliigassa jaettiin loput finaalipaikat31.8.2026 15:13:46 EEST | Tiedote
Laukkanen paras suomalainen ILCA 7 -luokan MM-kisoissa ILCA 7 -luokan MM-kilpailut päättyivät Dun Laoghairessa Irlannissa. Nooa Laukkanen oli parhaana suomalaisena 18:s, Kaarle Tapper 30:s ja Valtteri Uusitalo 31:s. – Olen iloinen tasaiseen suoritukseeni. Olen treenannut systemaattisesti ja sain vietyä sitä tekemiseeni. Tästä on hyvä jatkaa työtä ja nousujohteisesti kohti ensi vuoden MM-kisoja Brasilian Fortalezassa, Laukkanen sanoi. Valmentaja Rodie Van Mackelenbergin mukaan kilpailu ja olosuhteet olivat haastavat, ja tasaisia tuloksia oli vaikea tehdä. Valmentaja näkee kilpailussa myös paljon myönteistä. Hänen mukaansa erityisesti Laukkasen ja Uusitalon kehitys harjoituskaudella työstetyissä asioissa näkyi, vaikka lopputulokset eivät täysin vastanneet tehtyä työtä. – Tiedämme, missä onnistuimme ja missä pitää vielä kehittyä, jotta pystymme näyttämään maailmalle näiden upeiden suomalaisten purjehtijoiden koko potentiaalin. Koko jutun voit lukea täältä. Kalev Yacht Clubille voitto Purj
Olympiapurjehdus: Laukkanen paras suomalainen ILCA 7 -luokan MM-kisoissa30.8.2026 19:07:09 EEST | Tiedote
ILCA 7 -luokan MM-kilpailut päättyivät Dun Laoghairessa Irlannissa. Nooa Laukkanen oli parhaana suomalaisena 18:s, Kaarle Tapper 30:s ja Valtteri Uusitalo 31:s. – Ensimmäinen puolisko kisasta oli aika tasasta varmaa purjehdusta. Viimeiset päivät oli itselle haastavia. Mukaan mahtui isoja virheitä, varaslähtöjä ja epäonnistuneita reitinvalintoja, summasi Tapper. – Olen pettynyt omaan purjehdukseeni. Nyt analysoidaan, mitä voidaan tehdä paremmin ja mennään eteenpäin, pettynyt Uusitalo kommentoi. Valmentaja Rodie Van Mackelenbergin mukaan kilpailu ja olosuhteet olivat haastavat, ja tasaisia tuloksia oli vaikea tehdä. – Kilpailu oli todella haastava ja kisattiin erittäin vaikeissa olosuhteissa. Kaikki purjehtijat kamppailivat tasaisuuden kanssa. Olimme monella tavalla hyvin valmistautuneita tähän viikkoon ja valmiina taistelemaan. Olosuhteet olivat kuitenkin täysin päinvastaiset kuin valmistavissa harjoituksissa, kuten purjehduksessa usein käy, hän kertoi. Valmentaja näkee kilpailussa myös
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