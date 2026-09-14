Kokoomuksen Päivärinta: Vihaako SDP sote-järjestöjä 90-prosenttisesti?
14.9.2026 17:34:37 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta muistuttaa SDP:tä siitä, että SDP itse olisi omassa vaihtoehtobudjetissaan toteuttanut noin 90 prosenttia hallituksen sote-järjestörahoitukseen tekemästä leikkauksesta.
– SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar väittää hallituksen vihaavan järjestöjä, koska niiden rahoituksesta leikataan. Mutta SDP olisi itse toteuttanut noin 90 prosenttia samasta leikkauksesta. Vihaako SDP siis järjestöjä 90-prosenttisesti? Onko se jotenkin reilumpaa vihaamista? SDP:n logiikalla: vihaako SDP palkansaajia ja yrittäjiä, kun on ilmoittanut peruvansa hallituksen tekemät ylimmät marginaaliveron ja yhteisöveron alennukset, Päivärinta kysyy.
Päivärinnan mukaan kyse ei ole sanavalinnoilla saivartelusta vaan siitä, millaisia motiiveja poliittisille kilpailijoille annetaan.
– Tietenkään SDP ei vihaa järjestöjä, aivan niin kuin ei mikään muukaan puolue. Juuri siinä on koko asian ydin. Vaikeat säästöpäätökset eivät ole osoitus vihasta, teki ne kokoomus tai SDP. Jos SDP itse hyväksyy valtaosan samoista säästöistä, on aika vaikea uskottavasti väittää hallituksen motiivina sopeutuksille olisi viha. Törkeää politikointia, Päivärinta sanoo.
Päivärinta muistuttaa, että vaarallisesti velkaantuneessa Suomessa myös järjestörahoitusta on voitava tarkastella kriittisesti. Julkisella rahalla rahoitetulta toiminnalta on voitava edellyttää vaikuttavuutta, päällekkäisyyksien karsimista ja veronmaksajien rahojen tehokasta käyttöä.
– Järjestöt tekevät paljon tärkeää työtä. Se ei kuitenkaan voi tarkoittaa sitä, että niiden julkinen rahoitus olisi kaiken sopeuttamisen ulkopuolella. Politiikan tehtävä on tehdä valintoja myös silloin, kun ne tuntuvat vaikeita, Päivärinta sanoo.
Päivärinnan mukaan keskustelussa on nyt syytä palata olennaiseen.
– SDP saa arvostella hallituksen säästöjä niin kovaa kuin haluaa ja esittää niille omat vaihtoehtonsa. Mutta jos omassa vaihtoehdossa kuitataan lähes 90 prosenttia hallituksen leikkauksesta, olisi vähintäänkin kohtuullista katsoa peiliin ja kysyä: onko muiden motiivien leimaaminen vihaksi millään tavalla asiallista tai edes totta, Päivärinta tylyttää.
– Me kokoomuksessa keskustelisimme mieluummin siitä, kuinka paljon järjestöjä rahoitetaan veronmaksajien rahalla ja miten sillä rahalla saadaan mahdollisimman paljon hyvää aikaan, Päivärinta sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanne PäivärintaKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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