SDP:n Koskinen ja Kari: Päätös lähteä Ranskan ydinpelotealoitteeseen on odotettu, siihen liittyvät sitoumukset on käsiteltävä aikanaan erikseen Suomen lähtökohdista
14.9.2026 17:44:24 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Suomi on tänään tiedotetun mukaisesti päättänyt liittyä Ranskan lanseeraamaan ydinpelotealoitteeseen. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa.
SDP:n kansanedustajat, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen ja puolustusvaliokunnan jäsen Mika Kari pitävät Suomen päätöstä odotettuna, mutta korostavat, että yksityiskohdat ja yhteistyön tarkempi sisältö on vielä määrittämättä.
- Pidämme tärkeänä, että erityisesti muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa Suomi tekee puolustusyhteistyötä niin kahden kuin monenvälisestikin Nato-maiden kesken. Päätös liittyä mukaan Ranskan aloitteeseen oli odotettu siksikin, että läheiset liittolaisemme Pohjoismaista - Norja, Tanska ja Ruotsi - ovat aloitteeseen jo liittyneet.
Koskinen ja Kari huomauttavat, että Euroopan oman puolustuksen ja turvallisuuden vahvistaminen on tärkeää.
- Aloite ei tule korvaamaan Naton yhteistä ydinasepelotetta. Ranskan ydinpelotealoite on tärkeä elementti Euroopan oman puolustuksen ja pelotteen vahvistamiseksi. Samalla se luonnollisesti vahvistaa myös Naton yhteistä ydinasepelotetta.
Koskinen ja Kari korostavat, että nyt tehdyn päätöksen vaikutuksiin on vielä ennenaikaista ottaa kantaa.
- Toistaiseksi tiedämme vasta, että Suomi osallistuu keskusteluihin, jonka myötä saadaan tietoa yhteistyön konkreettisesta etenemisestä. Asiaan voidaan ottaa tarkemmin kantaa vasta, kun yhteistyön sisällöstä tiedetään yksityiskohtaisemmin. Ranskan aloitteeseen ja yhteistyöhön voidaan mennä mukaan, mutta siitä seuraavat mahdolliset sitoumukset on käsiteltävä sitten aikanaan erikseen.
- SDP:n aiemmin ydinenergialain käsittelyn yhteydessä muodostama kanta ei ole muuttunut. Katsomme, että jatkossakaan Suomeen ei pidä sijoittaa eikä varastoida ydinaseita eikä niiden kauttakulkua sallia rauhan aikana.
Yhteyshenkilöt
Mika KariKansanedustajaPuh:050 398 5601
Johannes KoskinenKansanedustajaPuh:050 511 3061
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