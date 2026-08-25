Väestön ikääntyminen ja keskittyminen isoihin kaupunkeihin muuttavat asumisen tarpeita

MDI:n vuoden 2026 väestöennuste päivittää aiemman ennusteen tuoreimmilla tiedoilla. Ennusteessa keskitytään kahteen skenaarioon: perusura-skenaarioon ja korkeamman maahanmuuton -skenaarioon.

Perusura-skenaariossa maahanmuuton taso vastaa 2020-luvun keskitasoa, sen sijaan korkeamman maahanmuuton -skenaariossa taso on vuosien 2023–2025 huipputasoa. Ukrainalaisten pakolaisten vaikutus on poistettu mallinnuksesta.

Tuoreessa väestöennusteessa on huomioitu vuosien 2025–2026 aikana kasvanut syntyvyys ja vähentynyt maahanmuutto.

– Molempiin muutoksiin liittyy kuitenkin epävarmuutta siitä, onko kyseessä vain väliaikainen vai pysyvämpi muutos, sanoo ennusteen laatinut MDI:n johtava asiantuntija Rasmus Aro.

Erot isojen kaupunkien väestönkehityksessä kasvussa

Väestön keskittyminen suurille kaupunkiseuduille jatkuu, eikä väestönkehityksen isossa kuvassa ole tapahtunut merkittäviä käänteitä. Maaseutukunnissa ja seutukaupungeissa väestö uhkaa yhä vähentyä merkittävästi, vaikka syntyvyyden kasvu on hieman vahvistanut maaseutukuntien tulevaisuuskuvia.

Ennusteen perusteella ero Etelä-Suomen suurten kasvukeskusten ja muiden suurten kaupunkien välillä on kasvussa. Etelä-Suomen suuret kaupunkiseudut saavat muuttovoittoja ulkomailta ja muualta Suomesta. Sen sijaan muissa suurissa kaupungeissa väestönkehitys uhkaa heikentyä, koska lähialueilta ei enää muuta uusia asukkaita entiseen tahtiin väestön kutistumisen vuoksi.

Iäkkäiden asuminen keskeinen kysymys tulevaisuudessa

Tuoreen väestöennusteen perusteella mallinnettiin asuntokuntien kehitystä. Asuntokunta tarkoittaa samassa asunnossa asuvia henkilöitä.

Asuntokuntien määrän ennakoidaan kasvavan koko maassa noin 140 000 kappaleella vuoteen 2050 mennessä. Kasvu keskittyy suurille kaupunkiseuduille, joissa maahanmuuttajataustaisten kasvava määrä lisää vuokra-asumisen ja kohtuuhintaisen perheasumisen tarvetta.

Iäkkään väestön asumisen tarpeet korostuvat kaikkialla maassa. Vuonna 2040 Suomessa yli 74-vuotiaiden asuntokuntia olisi 663 000 kappaletta. Kasvu on erityisen suurta yli 84-vuotiaiden asuntokunnissa, joiden määrä kasvaa 112 000 asuntokunnalla vuoteen 2040 mennessä. Etenkin yli 84-vuotiaiden ryhmässä korostuvat yksinasuvat naiset.

– Hyvin iäkkäiden ihmisten asuntokuntien merkittävä kasvu pakottaa kuntia ja alueita pohtimaan, miten ne voivat tarjota saavutettavaa asumista lähellä palveluita, Aro toteaa.

Ratkaisuja kaivataan tyhjeneville asunnoille

Ennusteen toteutuessa maaseudulla ja seutukaupungeissa olisi noin 100 000 asuntokuntaa nykyistä vähemmän vuonna 2050. Tämä heikentää asuntomarkkinoiden toimivuutta näillä alueilla asuntojen tarjonnan lisääntyessä kysyntää nopeammin. Lisäksi asuntojen myyminen ja lainoituksen saaminen vaikeutuu.

– Kysymys siitä, mitä tapahtuu tyhjiksi jääville asunnoille, on kiperä niin peri- kuin muille kunnille. Tarvitsemme keskustelua siitä, onko riski jokaisen omalla kontolla, vai pitäisikö taakkaa jakaa jotenkin muuten, pohtii MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen.

LISÄTIEDOT

MDI on laatinut väestöennusteen omana työnään. Lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen aineistoja.