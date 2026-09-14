Kokoomuksen Vuornos Harkimolle: Velkajarrusta irtautuminen on vastuunpakoilua
14.9.2026 20:30:20 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos arvostelee Liike Nytin puheenjohtaja Harry ”Hjallis” Harkimon päätöstä irtautua puolueiden yhteisestä velkajarrusovusta. Vuornoksen mukaan Harkimon perustelut eivät kestä tarkastelua.
– Hjallis on valinnut vasemmistopopulismin tien. Kun julkisen talouden korjaaminen osoittautuu vaikeaksi, ratkaisu ei voi olla yhteisistä tavoitteista luopuminen. Perusteluksi ei yksinkertaisesti riitä, että sopeuttaminen on vaikeaa. Juuri siksi velkajarru tarvitaan, Vuornos sanoo.
Harkimo perustelee päätöstään sillä, että ensi vaalikaudelle arvioitu 8–11 miljardin euron sopeutustarve on epärealistinen. Vuornoksen mukaan Suomen julkisen talouden ongelmat eivät kuitenkaan katoa tavoitetta vaihtamalla.
– Ei velkajarru itsessään synnytä säästöpäätöksiä eikä kukaan kuvittele urakkaa helpoksi. Se pakottaa puolueet kohtaamaan ja tunnustamaan yhteisen todellisuuden: emme voi vuodesta toiseen käyttää pysyvästi enemmän rahaa kuin meillä on, Vuornos sanoo.
Vuornos muistuttaa, että laaja parlamentaarinen sitoutuminen julkisen talouden tasapainottamiseen on tärkeä viesti myös Suomen ulkopuolelle.
– Velkajarrussa on hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisen lisäksi kyse luottamuksesta. Puolueiden laaja yhteinen sitoumus kertoo suomalaisille, sijoittajille ja kansainvälisille kumppaneille, että Suomi ottaa velkaantumisensa vakavasti ja kykenee tekemään päätöksiä yli vaalikausien. Tästä luottamuksesta ei kannata tehdä päivänpolitiikan pelinappulaa, Vuornos varoittaa.
Vuornos pitää erikoisena myös Harkimon väitettä, jonka mukaan Suomen pitäisi säästämisen sijaan keskittyä kasvuun, investointeihin ja työpaikkoihin.
– Tässä rakennetaan täysin väärä vastakkainasettelu. Totta kai Suomi tarvitsee kasvua, investointeja ja työpaikkoja. Niitä Kokoomus nimenomaan tavoittelee. Kasvun tavoittelu ei kuitenkaan vapauta tarpeesta sopeuttaa julkisia menoja, koska sellaista kasvua, joka kuittaisi Suomen velat, ei yksinkertaisesti ole näköpiirissä, Vuornos sanoo.
Vuornoksen mukaan Liike Nyt on nyt päätynyt talouspolitiikan peruskysymyksessä samaan seuraan vasemmistoliiton kanssa.
– Vasemmistoliitto jäi velkajarrun ulkopuolelle alusta asti. Nyt Hjallis Harkimo liittyy vasemmistopopulistien joukkoon ajatuksella, että kun sopeuttaminen tuntuu liian vaikealta, siitä voidaan luopua. Tämä on juuri sitä politiikkaa, jolla vaikeita päätöksiä Suomessa on lykätty liian pitkään.
– Vastuullinen politiikka ei tarkoita sitä, että luvataan vain helppoja päätöksiä. Se tarkoittaa sitä, että kerrotaan suomalaisille rehellisesti myös vaikeista tosiasioista. Velkaantuminen on saatava hallintaan, kasvu on saatava vahvemmaksi ja työllisyyttä on nostettava. Kaikkia kolmea tarvitaan, eikä ole uskottavaa noukkia vain rusinoita pullasta, Vuornos päättää.
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Yhteyshenkilöt
Henrik VuornosKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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