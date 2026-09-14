Kokoomuksen Limnell: Euroopan vahvempi pelote vahvistaa myös Suomen turvallisuutta

– Ydinpelote on osa tämän päivän eurooppalaista turvallisuustodellisuutta, ja siksi meidän on Suomessa ymmärrettävä sen merkitys nykyistäkin syvemmin. Kyse ei ole ydinaseiden korostamisesta vaan siitä, miten uskottavalla pelotteella ehkäistään sotaa. Suomen näkökulmasta kaiken lähtökohtana on oltava rauhan säilyttäminen ja suomalaisten turvallisuus, Limnell sanoo.

Limnellin mukaan Ranskan aloite on nähtävä osana laajempaa muutosta Euroopan turvallisuudessa. Venäjä on käyttänyt ydinaseretoriikkaa osana strategista painostustaan ja pyrkinyt sillä vaikuttamaan länsimaiden päätöksentekoon.

– Venäjän toimintaan ei pidä vastata samalla retoriikalla. Vastaus on vahva kansallinen puolustus, uskottava Nato ja yhtenäinen Eurooppa. Venäjän on tiedettävä, ettei sotilaallisella painostuksella tai uhkailulla saavuteta sen tavoitteita. Mitä selvempi tämä viesti on, sitä paremmin pelote suojaa rauhaa, toteaa Limnell.

Limnell korostaa, ettei Ranskan aloite korvaa Naton ydinpelotetta eikä Yhdysvaltojen merkitystä Euroopan turvallisuudelle. Euroopan kasvava vastuu omasta puolustuksestaan vahvistaa hänen mukaansa myös Natoa.

– Suomen turvallisuuden perusta on oma vahva kansallinen puolustus. Nato-jäsenyys, Yhdysvaltojen sitoutuminen Euroopan turvallisuuteen ja eurooppalaisten liittolaisten vahvistuva puolustus rakentuvat sen päälle. Suomen pitää olla aktiivisesti mukana niissä keskusteluissa ja ratkaisuissa, joissa Euroopan tulevien vuosikymmenten turvallisuutta nyt rakennetaan, toteaa Limnell.

Limnell pitää tärkeänä myös suomalaisen ydinpeloteosaamisen syventämistä. Nato-maana Suomen on ymmärrettävä ydinasedoktriineja, strategista viestintää ja eskalaation hallintaa sekä niiden yhteyttä tavanomaiseen puolustukseen. Samalla Suomen on jatkettava ilma- ja ohjuspuolustuksen, pitkän kantaman vaikuttamisen, tiedustelun, kyberpuolustuksen ja yhteiskunnan kriisinkestävyyden vahvistamista.

– Turvallisuuspolitiikan tehtävä ei ole lisätä suomalaisten huolta vaan vähentää sitä. Meidän tehtävämme on tehdä sellaisia ratkaisuja, joilla sodan kynnys pysyy mahdollisimman korkealla ja Suomi turvallisena. Vahvan ja uskottavan pelotteen perimmäinen tarkoitus on yksinkertainen: rauhan turvaaminen, Limnell tiivistää.