Vetävätkö datakeskusinvestoinnit rakennusalan työllisyyden nousuun? Ilmarisen suhdanneindeksi ei vielä näytä käännettä

Suhdanneindeksi perustuu Ilmarisen vakuuttamien työntekijöiden tietoihin ja tarjoaa ajantasaisen näkymän työmarkkinoiden muutoksiin toimialoittain ja alueittain. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 50 000 yrityksen ja noin 600 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksissä seurattavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.

Suhdanneindeksin työntekijämäärä laski elokuussa -0,6 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen ajankohtaan, kun vielä heinäkuussa kokonaiskehitys oli lievästi positiivinen (+0,1 %). Seuratuista toimialoista kasvua oli henkilöstövuokrauksessa (+1,3 %) sekä hallinto- ja tukipalveluissa (+0,3 %). Suurimmassa laskussa olivat majoitus- ja ravitsemisala (-2,2 %), viestintä ja tietotekniikka (-2,0 %) sekä rakentaminen (-1,8 %).

Alueellisesti tarkasteltuna kasvua oli ainoastaan Länsi-Suomessa (+0,9 %). Työntekijämäärät olivat puolestaan laskussa Itä-Suomessa (-1,5 %), Pohjois-Suomessa (-1,3 %) ja Etelä-Suomessa (-1,0 %).

Milloin datakeskusinvestoinnit konkretisoituvat työpaikoiksi?

Rakentamisessa työntekijämäärän muutos on vaihdellut kesän aikana. Kesäkuussa alan työntekijämäärä väheni 1,2 prosenttia vuodentakaisesta. Heinäkuussa lasku hidastui 0,5 prosenttiin, mutta elokuussa heikkeni jälleen 1,8 prosenttiin. Google ilmoitti juuri investoivansa Suomeen 13 miljardia euroa ja rakentavansa uusia datakeskuksia eri puolille Suomea. Tuore suhdanneindeksi kertoo kuitenkin, ettei datakeskusbuumi näy vielä rakennusalan työntekijämäärissä.

– Rakennusalalla odotetaan nyt käännettä, mutta Ilmarisen data kertoo, että sitä saadaan vielä odottaa. Datakeskus- ja energiainvestoinnit luovat alalle aidosti uutta kasvua, mutta elokuun työntekijämäärissä ne eivät vielä näy. Kiinnostavaa onkin seurata, kuinka nopeasti investointipäätökset alkavat näkyä rakennusalan työvoiman kysynnässä, sanoo Ilmarisen johtava asiantuntija Anssi Smedlund.

Rakennusalan heikkous painottuu Etelä-Suomeen

Rakennusalan tilanne vaihtelee alueittain. Elokuussa rakentamisen työntekijämäärä kasvoi Itä-Suomessa 0,5 prosenttia vuodentakaisesta, mutta muualla kehitys oli negatiivista.

Alueittaiset vuosimuutokset rakentamisessa olivat elokuussa 2026:

Itä-Suomi +0,5 %

Länsi-Suomi −1,2 %

Pohjois-Suomi −1,7 %

Etelä-Suomi −2,5 %



Voimakkain heikkeneminen nähtiin Etelä-Suomessa, jossa alan työntekijämäärä supistui selvästi muuta maata enemmän. Etelä-Suomen kehitys painaa kokonaiskuvaa erityisesti siksi, että kyseessä on maan suurin työmarkkina-alue.

– Rakennusalan tilanne ei ole koko maassa samanlainen. Etelä-Suomessa asuntorakentamisen heikkous näkyy edelleen selvästi. Suuret datakeskusinvestoinnit tuovat kaivattua kasvua pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, mutta niiden vaikutus työvoiman kysyntään nähdään kuitenkin vasta tulevina kuukausina ja vuosina, kun hankkeet siirtyvät käytännön rakentamisvaiheeseen, Anssi Smedlund sanoo.

Tietoa suhdanneindeksistä

Ilmarisen suhdanneindeksi kuvaa Suomen yksityisen sektorin työntekijämäärän kehitystä toimialoittain ja alueittain. Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 50 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin.

Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksi lasketaan niistä yrityksistä, jotka ovat olleet Ilmarisen asiakkaana koko vuoden tarkastelujakson ajan. Tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät siis vaikuta indeksin kehitykseen.

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