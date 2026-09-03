PIKKUJOULUPAKETTIEN KYSYNTÄ KAKSINKERTASTUI LOGOMOSSA - KAKSI ILTAA JO LOPPUUNVARATTU

Loppuunvarattuja ovat perjantain 20. marraskuuta Jarkko Tamminen – Stars Show sekä perjantain 4. joulukuuta THE PIKKUJOULUT -ilta, jossa esiintyvät Vesterinen Yhtyeineen ja Komiat. Molempiin tapahtumiin on edelleen saatavilla yksittäisiä lippuja, mutta ruokailun ja shown yhdistävä paketti on varattu loppuun. Lähellä täyttä ovat myös Jenni Vartiaisen konsertti-ilta 19. marraskuuta ja Apulannan keikka 12. joulukuuta, joista molemmista on varattu yli 85 prosenttia paketeista.

Kasvu ei selity pelkästään tapahtumien määrällä. Paketteja on tänä vuonna tarjolla 19 illassa, kun viime vuonna vastaava luku oli 14, mutta myös keskimääräinen varausmäärä yhtä iltaa kohden on noussut lähes 50 prosenttia.

– Yritysten pikkujouluvarauksissa näkyy selvä muutos. Varauksia tehdään aiempaa aikaisemmin ja aiempaa isommille porukoille, ja monessa työyhteisössä ilta halutaan lyödä lukkoon jo alkusyksystä. Se kertoo siitä, että yhteiseen illanviettoon halutaan taas panostaa, sanoo Logomon myyntijohtaja Henna Kakko.

Aikaisin liikkeellä olo näkyy myös siinä, millaisia kokonaisuuksia kysytään. Yhä useampi työyhteisö haluaa valmiin illan, jossa tila, tarjoilu ja ohjelma tulevat samasta paikasta.

Kauden ohjelmisto

Logomon pikkujoulukauden Show & Dinner -iltoihin kuuluvat muun muassa HO, HO, HO – IT’S DIVET SHOW! (pe 13.11. ja la 28.11.), Jarkko Tamminen – Stars Show (la 21.11.) sekä TipTap Stand Up – Suuri pikkujoulushow (pe 27.11. ja pe 11.12.).

Pikkujoulukauden muita tapahtumailtoja ovat Anssi Kela (18.11.), Jenni Vartiainen (19.11.), Sami Hedberg -lupaa nauraa (2.12.), Apulanta (12.12.), Pähkinänsärkijä (17.12.) ja Vesala (18.12.).

THE PIKKUJOULUT laajenee kaksipäiväiseksi festivaaliksi

Sunborn Liven järjestämä THE PIKKUJOULUT laajenee tänä vuonna yhden illan tapahtumasta kaksipäiväiseksi festivaaliksi 4.–5.12.2026. Perjantaina lavalle nousevat Vesterinen Yhtyeineen ja Komiat, lauantaina Maija Vilkkumaa, Pete Parkkonen ja Minttu.

Laajennus perustuu aiempien vuosien kysyntään: Sunborn Live on järjestänyt Logomossa useana vuonna Turun seudun suurimpia, loppuunmyytyjä pikkujoulutapahtumia. Iltoihin kuuluu etko- ja jatko-ohjelmaa sekä ruoka- ja juomapalvelut, ja yrityksille on tarjolla räätälöitäviä kokonaisuuksia. Aitiot ja kumppanuuspaketit ovat myynnissä. Lauantain 5. joulukuuta illassa on vielä tilaa.

Vaihtoehtoja kymmenen hengen porukasta tuhannen hengen juhliin

Kaikki työyhteisöt eivät hae samaa iltaa, ja Logomon tarjonta on rakennettu sen mukaan:

Aitiot 15–40 hengen seurueille Logomo-salissa. Aitio on käytössä koko tapahtuman ajan, ja siihen voi tilata tarjoilut.

15–40 hengen seurueille Logomo-salissa. Aitio on käytössä koko tapahtuman ajan, ja siihen voi tilata tarjoilut. Omat juhlat noin 50–1000 hengelle. Tila, tarjoilut ja ohjelma rakennetaan tilaisuuden koon ja luonteen mukaan, ja Logomon oma keittiö vastaa tarjoiluista.

noin 50–1000 hengelle. Tila, tarjoilut ja ohjelma rakennetaan tilaisuuden koon ja luonteen mukaan, ja Logomon oma keittiö vastaa tarjoiluista. Idän pikajuna – Dinner in Motion immersiivisessä MOVE·5D-tilassa. Kahdeksan ruokalajin elämysillallinen vie Lontoosta Istanbuliin seitsemän eurooppalaisen kaupungin kautta. Tilaan voi varata yksittäisiä paikkoja tai koko näytöksen yksityiskäyttöön.

Logomossa iltaa voi jatkaa ravintola Teatrossa pikkutunneille asti.

Lisätiedot ja varaukset

Tarjouspyynnöt ja varaukset: myynti@logomo.fi, p. 029 123 4808 (arkisin klo 9–16)

Koko pikkujoulukauden ohjelmisto: logomo.fi/pikkujoulut-turku