PIKKUJOULUPAKETTIEN KYSYNTÄ KAKSINKERTASTUI LOGOMOSSA - KAKSI ILTAA JO LOPPUUNVARATTU
15.9.2026 10:00:00 EEST | LOGOMO | Tiedote
Logomon pikkujoulukauden Show & Dinner -pakettien kysyntä on yli kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna. Marras–joulukuun tapahtumiin on nyt syyskuun puoleen väliin mennessä varattu tai myyty 102 prosenttia enemmän ruokapaketteja kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Kaksi kauden illoista on ehtinyt varautua täyteen jo ennen syyskuun loppua.
Loppuunvarattuja ovat perjantain 20. marraskuuta Jarkko Tamminen – Stars Show sekä perjantain 4. joulukuuta THE PIKKUJOULUT -ilta, jossa esiintyvät Vesterinen Yhtyeineen ja Komiat. Molempiin tapahtumiin on edelleen saatavilla yksittäisiä lippuja, mutta ruokailun ja shown yhdistävä paketti on varattu loppuun. Lähellä täyttä ovat myös Jenni Vartiaisen konsertti-ilta 19. marraskuuta ja Apulannan keikka 12. joulukuuta, joista molemmista on varattu yli 85 prosenttia paketeista.
Kasvu ei selity pelkästään tapahtumien määrällä. Paketteja on tänä vuonna tarjolla 19 illassa, kun viime vuonna vastaava luku oli 14, mutta myös keskimääräinen varausmäärä yhtä iltaa kohden on noussut lähes 50 prosenttia.
– Yritysten pikkujouluvarauksissa näkyy selvä muutos. Varauksia tehdään aiempaa aikaisemmin ja aiempaa isommille porukoille, ja monessa työyhteisössä ilta halutaan lyödä lukkoon jo alkusyksystä. Se kertoo siitä, että yhteiseen illanviettoon halutaan taas panostaa, sanoo Logomon myyntijohtaja Henna Kakko.
Aikaisin liikkeellä olo näkyy myös siinä, millaisia kokonaisuuksia kysytään. Yhä useampi työyhteisö haluaa valmiin illan, jossa tila, tarjoilu ja ohjelma tulevat samasta paikasta.
Kauden ohjelmisto
Logomon pikkujoulukauden Show & Dinner -iltoihin kuuluvat muun muassa HO, HO, HO – IT’S DIVET SHOW! (pe 13.11. ja la 28.11.), Jarkko Tamminen – Stars Show (la 21.11.) sekä TipTap Stand Up – Suuri pikkujoulushow (pe 27.11. ja pe 11.12.).
Pikkujoulukauden muita tapahtumailtoja ovat Anssi Kela (18.11.), Jenni Vartiainen (19.11.), Sami Hedberg -lupaa nauraa (2.12.), Apulanta (12.12.), Pähkinänsärkijä (17.12.) ja Vesala (18.12.).
THE PIKKUJOULUT laajenee kaksipäiväiseksi festivaaliksi
Sunborn Liven järjestämä THE PIKKUJOULUT laajenee tänä vuonna yhden illan tapahtumasta kaksipäiväiseksi festivaaliksi 4.–5.12.2026. Perjantaina lavalle nousevat Vesterinen Yhtyeineen ja Komiat, lauantaina Maija Vilkkumaa, Pete Parkkonen ja Minttu.
Laajennus perustuu aiempien vuosien kysyntään: Sunborn Live on järjestänyt Logomossa useana vuonna Turun seudun suurimpia, loppuunmyytyjä pikkujoulutapahtumia. Iltoihin kuuluu etko- ja jatko-ohjelmaa sekä ruoka- ja juomapalvelut, ja yrityksille on tarjolla räätälöitäviä kokonaisuuksia. Aitiot ja kumppanuuspaketit ovat myynnissä. Lauantain 5. joulukuuta illassa on vielä tilaa.
Vaihtoehtoja kymmenen hengen porukasta tuhannen hengen juhliin
Kaikki työyhteisöt eivät hae samaa iltaa, ja Logomon tarjonta on rakennettu sen mukaan:
- Aitiot 15–40 hengen seurueille Logomo-salissa. Aitio on käytössä koko tapahtuman ajan, ja siihen voi tilata tarjoilut.
- Omat juhlat noin 50–1000 hengelle. Tila, tarjoilut ja ohjelma rakennetaan tilaisuuden koon ja luonteen mukaan, ja Logomon oma keittiö vastaa tarjoiluista.
- Idän pikajuna – Dinner in Motion immersiivisessä MOVE·5D-tilassa. Kahdeksan ruokalajin elämysillallinen vie Lontoosta Istanbuliin seitsemän eurooppalaisen kaupungin kautta. Tilaan voi varata yksittäisiä paikkoja tai koko näytöksen yksityiskäyttöön.
Logomossa iltaa voi jatkaa ravintola Teatrossa pikkutunneille asti.
Lisätiedot ja varaukset
Tarjouspyynnöt ja varaukset: myynti@logomo.fi, p. 029 123 4808 (arkisin klo 9–16)
Koko pikkujoulukauden ohjelmisto: logomo.fi/pikkujoulut-turku
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari Pirilä
markkinointipäällikkö
Logomo Oy
mari.pirila@logomo.fi
044 7503818
www.logomo.fi
Kuvat
Logomo on Turussa sijaitseva monipuolinen ja näyttävä tapahtumatalo entisessä VR:n konepajassa, rautatieaseman yhteydessä ja aivan ydinkeskustan tuntumassa. Logomo tarjoaa puitteet konserteille, kokouksille, seminaareille, kongresseille, messuille, näyttelyille sekä yksityistilaisuuksille. Vuonna 2025 Logomossa vieraili yli 300 000 kävijää ja talossa järjestettiin yli 1000 tapahtumaa.
Logomon toimitiloissa työskentelee yli 400 ihmistä noin 90 yrityksessä.
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