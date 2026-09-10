Kiasma esittää nykytaiteen suurnimen Antony Gormleyn tähän asti laajimman näyttelyn Pohjoismaissa
16.9.2026 12:00:00 EEST | KIASMA | Tiedote
Kiasman suurnäyttely vuonna 2027 esittelee britannialaisen kuvanveistäjän Antony Gormleyn taidetta. Hold-näyttely tarjoaa laajan katsauksen Gormleyn tuotantoon ja siihen, miten hänen taiteellinen työskentelynsä on kehittynyt 1970-luvulta lähtien. Näyttely avautuu Kiasmassa 12. helmikuuta.
Antony Gormleyn taiteen aiheena on hänen koko mittavan uransa ajan ollut ihmiskeho ja sen suhde ympäröivään tilaan. Kiasman näyttely herättelee meidät huomaamaan, miten arkkitehtuuri vaikuttaa meihin: Miten mukaudumme rajoituksiin, joita rakennettu ympäristö meille asettaa? Miten ylitämme näitä rajoja aistien ja mielikuvituksen avulla? Voiko taiteella vastustaa arkkitehtuurin valtaa?
Näyttely kutsuu kävijät kokemaan Kiasma-rakennuksen uudella tavalla ja ottaa näyttelytilat haltuun kokonaisuudessaan. Mukana on yksittäisten veistosten lisäksi kokonaisia huoneita täyttäviä installaatioita. Pahvista rakennettu Body Buildings -sarja kutsuu kävijät ryömimään lävitseen. Osa teoksista, kuten Clearing ja Run, ohjaavat museovieraat harppaamaan, kumartumaan tai kiertämään ympäri.
Arkkitehti Steven Hollin alkuperäisessä ajatuksessa valo on Kiasma-rakennuksen tärkeä rakennusaine. Myös näyttelyssä luonnonvalo toimii yhtenä keskeisenä elementtinä. Valo saa tulvia sisään salien kattoikkunoista, kuten arkkitehti on alun perin ajatellut.
”Gormleyn teokset vaativat fyysistä kohtaamista. Nykyaikana, jolloin yhä useammin työ, vuorovaikutus ja jopa kulttuurin kuluttaminen tapahtuvat digitaalisesti, tuntuu hyvältä hidastaa ja olla läsnä. Kun ryömii sisällä teoksessa, tulee väistämättä tietoiseksi itsestään ja kehostaan”, sanoo Kiasman museonjohtaja Kiira Miesmaa.
”Haluan, että veistokset eivät ole vain jotain, mikä vie tilaa, vaan jotain, minkä sisällä voimme liikkua, hengittää ja tuntea”, Antony Gormley sanoo.
Näyttelyn kuraattorit ovat Simon Friese ja Marie Nipper Creator Projectsista.
Taiteilijasta
Antony Gormley on yksi maailman tunnetuimmista nykykuvanveistäjistä. Taiteessaan hän tarkastelee ihmisruumiin ja tilan välistä suhdetta. Gormleyn teoksia on esitetty laajasti Isossa-Britanniassa ja kansainvälisesti. Viime vuosina hänen näyttelyitään on nähty muun muassa Antwerpenin Kuninkaallisessa taidemuseossa (2026), Nasher Sculpture Centerissä Dallasissa (2025), Museum SANissa Wonjussa (2025), Musée Rodinissa Pariisissa (2023), Lehmbruck Museumissa Duisburgissa (2022), Museum Voorlindenissä Wassenaarissa (2022) ja National Gallery Singaporessa (2021).
Gormleylle on myönnetty useita merkittäviä tunnustuksia, kuten Turner-palkinto (1994), South Bank Prize for Visual Art (1999), Bernhard Heiliger -veistospalkinto (2007), Obayashi-palkinto (2012) ja Praemium Imperiale (2013). Hän sai Brittiläisen imperiumin ritarikunnan upseerin (OBE) arvonimen vuonna 1997 ja ritarikunnan jäsenyyden 2014. Vuonna 2025 hänet nimettiin Companion of Honour -kunniaritarikunnan jäseneksi ansioistaan taiteen alalla. Gormley on Royal Institute of British Architectsin kunniajäsen, Cambridgen yliopiston kunniatohtori sekä Trinity Collegen ja Jesus Collegen tutkijajäsen. Hän on ollut Lontoon kuninkaallisen taideakatemian (Royal Academy of Arts) täysjäsen vuodesta 2023.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kiira Koskela, tiedottaja, kiira.koskela@kiasma.fi, 0294 500 631
Kuvat
Linkit
Nykytaiteen museo Kiasma
Mannerheiminaukio 2
00100 Helsinki
Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lisäksi se hallinnoi kansallista taidekokoelmaa sekä siihen liittyvää arkistoa, rakentaa kulttuuriperintöä ja edistää taiteellista sivistystä. kansallisgalleria.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta KIASMA
Nomineringarna till Ars Fennica 2027 är klara10.9.2026 12:00:00 EEST | Pressmeddelande
De nominerade till Finlands mest betydelsefulla bildkonstpris är Anna Camner från Sverige, Anna Estarriola och Joel Slotte från Finland samt Sandra Mujinga från Norge. En gemensam utställning med de fyra nominerade öppnar på Kiasma i Helsingfors hösten 2027 innan den fortsätter till Kunstsilo i Kristiansand, Norge. Det blir början på ett nytt nordiskt samarbete som initierats av Niemistös Bildkonststiftelse Ars Fennica.
Ars Fennica 2027 -palkintoehdokkaat valittu10.9.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Palkintoehdokkaat Suomen merkittävimmän kuvataidepalkinnon saajaksi ovat Anna Camner Ruotsista, Anna Estarriola ja Joel Slotte Suomesta sekä Sandra Mujinga Norjasta. Ehdokkaiden yhteisnäyttely avautuu Kiasmassa syksyllä 2027. Kiasman jälkeen näyttely jatkaa Kunstsilo-museoon Norjaan osana Niemistön Kuvataidesäätiön Ars Fennican uutta yhteistyötä.
Ars Fennica 2027 Nominees Announced10.9.2026 12:00:00 EEST | Press release
The nominees for Finland’s most prestigious contemporary art prize are Anna Camner from Sweden, Anna Estarriola and Joel Slotte from Finland, and Sandra Mujinga from Norway. A joint exhibition featuring the four nominees will open at Kiasma in Helsinki in autumn 2027 before travelling to Kunstsilo in Kristiansand, Norway, marking a new Nordic collaboration initiated by the Niemistö Art Foundation Ars Fennica.
INBJUDAN: Offentliggörande av de nominerade till Ars Fennica 2027 på Kiasma20.8.2026 09:40:00 EEST | Pressinbjudan
Medierepresentanter är varmt välkomna till offentliggörandet av de nominerade till Ars Fennica 2027 på Kiasma torsdagen den 10 september 2026 kl. 12.00. De nominerade konstnärerna kommer att vara närvarande vid evenemanget. Deras gemensamma utställning öppnar på Kiasma hösten 2027. Anmälan till presskonferensen och ytterligare information: kiira.koskela@kiasma.fi
KUTSU: Ars Fennica 2027 -ehdokkaiden julkistustilaisuus Kiasmassa20.8.2026 09:40:00 EEST | Kutsu
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Ars Fennica 2027 -palkintoehdokkaiden julkistamistilaisuuteen Kiasmaan torstaina 10.9.2026 klo 12. Ehdokkaat ovat läsnä tilaisuudessa. Heidän yhteisnäyttelynsä avautuu Kiasmassa syksyllä 2027. Ilmoittautuminen lehdistötilaisuuteen ja lisätiedot: kiira.koskela@kiasma.fi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme