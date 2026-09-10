KIASMA

Kiasma esittää nykytaiteen suurnimen Antony Gormleyn tähän asti laajimman näyttelyn Pohjoismaissa

16.9.2026 12:00:00 EEST | KIASMA | Tiedote

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Kiasman suurnäyttely vuonna 2027 esittelee britannialaisen kuvanveistäjän Antony Gormleyn taidetta. Hold-näyttely tarjoaa laajan katsauksen Gormleyn tuotantoon ja siihen, miten hänen taiteellinen työskentelynsä on kehittynyt 1970-luvulta lähtien. Näyttely avautuu Kiasmassa 12. helmikuuta.

Antony Gormley, 'Clearing VIII', 2022.
Antony Gormley, 'Clearing VIII', 2022. Kuva: Antoine van Kaam Museum Voorlindenin luvalla

Antony Gormleyn taiteen aiheena on hänen koko mittavan uransa ajan ollut ihmiskeho ja sen suhde ympäröivään tilaan. Kiasman näyttely herättelee meidät huomaamaan, miten arkkitehtuuri vaikuttaa meihin: Miten mukaudumme rajoituksiin, joita rakennettu ympäristö meille asettaa? Miten ylitämme näitä rajoja aistien ja mielikuvituksen avulla? Voiko taiteella vastustaa arkkitehtuurin valtaa?  

Näyttely kutsuu kävijät kokemaan Kiasma-rakennuksen uudella tavalla ja ottaa näyttelytilat haltuun kokonaisuudessaan. Mukana on yksittäisten veistosten lisäksi kokonaisia huoneita täyttäviä installaatioita. Pahvista rakennettu Body Buildings -sarja kutsuu kävijät ryömimään lävitseen. Osa teoksista, kuten Clearing ja Run, ohjaavat museovieraat harppaamaan, kumartumaan tai kiertämään ympäri. 

Arkkitehti Steven Hollin alkuperäisessä ajatuksessa valo on Kiasma-rakennuksen tärkeä rakennusaine. Myös näyttelyssä luonnonvalo toimii yhtenä keskeisenä elementtinä. Valo saa tulvia sisään salien kattoikkunoista, kuten arkkitehti on alun perin ajatellut.  

”Gormleyn teokset vaativat fyysistä kohtaamista. Nykyaikana, jolloin yhä useammin työ, vuorovaikutus ja jopa kulttuurin kuluttaminen tapahtuvat digitaalisesti, tuntuu hyvältä hidastaa ja olla läsnä. Kun ryömii sisällä teoksessa, tulee väistämättä tietoiseksi itsestään ja kehostaan”, sanoo Kiasman museonjohtaja Kiira Miesmaa.  

”Haluan, että veistokset eivät ole vain jotain, mikä vie tilaa, vaan jotain, minkä sisällä voimme liikkua, hengittää ja tuntea”, Antony Gormley sanoo. 

Näyttelyn kuraattorit ovat Simon Friese ja Marie Nipper Creator Projectsista. 

Taiteilijasta 

Antony Gormley on yksi maailman tunnetuimmista nykykuvanveistäjistä. Taiteessaan hän tarkastelee ihmisruumiin ja tilan välistä suhdetta. Gormleyn teoksia on esitetty laajasti Isossa-Britanniassa ja kansainvälisesti. Viime vuosina hänen näyttelyitään on nähty muun muassa Antwerpenin Kuninkaallisessa taidemuseossa (2026), Nasher Sculpture Centerissä Dallasissa (2025), Museum SANissa Wonjussa (2025), Musée Rodinissa Pariisissa (2023), Lehmbruck Museumissa Duisburgissa (2022), Museum Voorlindenissä Wassenaarissa (2022) ja National Gallery Singaporessa (2021). 

Gormleylle on myönnetty useita merkittäviä tunnustuksia, kuten Turner-palkinto (1994), South Bank Prize for Visual Art (1999), Bernhard Heiliger -veistospalkinto (2007), Obayashi-palkinto (2012) ja Praemium Imperiale (2013). Hän sai Brittiläisen imperiumin ritarikunnan upseerin (OBE) arvonimen vuonna 1997 ja ritarikunnan jäsenyyden 2014. Vuonna 2025 hänet nimettiin Companion of Honour -kunniaritarikunnan jäseneksi ansioistaan taiteen alalla. Gormley on Royal Institute of British Architectsin kunniajäsen, Cambridgen yliopiston kunniatohtori sekä Trinity Collegen ja Jesus Collegen tutkijajäsen. Hän on ollut Lontoon kuninkaallisen taideakatemian (Royal Academy of Arts) täysjäsen vuodesta 2023. 

Avainsanat

Kiasmanykytaidemuseotkuvataidetaidenäyttelynäyttely

Yhteyshenkilöt

Kiira Koskela, tiedottaja, kiira.koskela@kiasma.fi, 0294 500 631

Kuvat

Antony Gormley, 'Clearing VIII', 2022.
Antony Gormley, 'Clearing VIII', 2022.
Kuva: Antoine van Kaam Museum Voorlindenin luvalla
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Antony Gormley.
Antony Gormley.
Kuva: John O'Rourke
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Linkit

Nykytaiteen museo Kiasma
Mannerheiminaukio 2
00100 Helsinki

Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lisäksi se hallinnoi kansallista taidekokoelmaa sekä siihen liittyvää arkistoa, rakentaa kulttuuriperintöä ja edistää taiteellista sivistystä. kansallisgalleria.fi

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