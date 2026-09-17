Lauri Haav suunnitteli Roosa nauhan äitinsä muistoksi – ”Perhonen on se, millaisena äidin näen”

Haavoista haaveisiin

Tämän vuoden Roosa nauhan ja rannekkeen suunnitellut artisti Lauri Haav menetti rakkaan äitinsä syövälle. Äidin kuoleman jälkeen hän alkoi kiinnittää huomiota ohi liiteleviin perhosiin. Niistä tuli hänelle symboli elämästä, joka jatkuu menetyksestä huolimatta. Nyt perhoset on piirretty Roosa nauhaan.

”Perhonen muistutti siitä, että elämä jatkuu ja paljon kauniita asioita on vielä edessä. Perhonen on se, millaisena äidin näen”, Lauri Haav sanoo.

”Välillä elämä on koskettanut kivuliaasti, ja jättänyt muhunkin haavan. Mutta kaiken tunteminen aidosti on antanut mulle siivet nousta ja mennä taas kohti haaveita”, hän kertoo.

”Tämä Roosa nauha on muistutus siitä, että pienellä teolla säkin voit koskettaa jonkun elämää ja auttaa heidät takaisin siivilleen.”

Suomea uhkaa syöpäaalto – Roosa nauha haastaa suomalaiset vaikeimpia syöpiä vastaan

Syöpä koskettaa yhä useampaa suomalaista. Meillä todetaan vuosittain jo yli 39 000 uutta syöpätapausta, ja vuoteen 2035 mennessä määrän arvioidaan kasvavan noin 46 500 tapaukseen vuodessa. Syövän sairastaneita ihmisiä on Suomessa jo yli 300 000.

Syöpähoidot ovat samalla kehittyneet merkittävästi. Yhä useampi paranee syövästä tai voi elää sen kanssa vuosia. Kehityksen taustalla on vuosikymmenten syöpätutkimus – ja uusien hoitojen kehittäminen edellyttää tutkimuksen pitkäjänteistä rahoittamista.

Aggressiiviset syövät haastavat tutkijat

Roosa nauha -keräyksen vuoden 2026 tutkimusteemana ovat aggressiiviset syövät. Ne voivat edetä nopeasti ja olla vaikeasti hoidettavia. Aggressiivisuus ei ole yhden syöpätyypin ominaisuus, vaan lähes mikä tahansa syöpä voi käyttäytyä aggressiivisesti. Esimerkiksi haima-, keuhko- ja aivosyövissä sekä rinta- ja eturauhassyövän tietyissä alatyypeissä aggressiivisuus on yleistä.

Vaikka joidenkin aggressiivisten syöpien ennuste on edelleen huono, tutkimus on muuttanut hoitoja merkittävästi. Uudet täsmähoidot ja immunologiset hoidot ovat tuoneet osalle potilaista uusia mahdollisuuksia. Tutkijat etsivät nyt keinoja tunnistaa aggressiiviset syövät aiemmin, pysäyttää niiden eteneminen ja kehittää tehokkaampia hoitoja.

Roosa nauha -keräyksellä toivoa

”Lauri Haavin suunnittelema Roosa nauha kertoo haavoista, mutta ennen kaikkea haaveista ja toivosta. Jokainen uusi syöpähoito on saanut alkunsa tutkimuksesta, ja jokainen Roosa nauha vie meitä lähemmäs tulevaisuutta, jossa yhä useampi saa elää pidempään ja toteuttaa omia haaveitaan. Kun ostamme Roosa nauhan tai Roosa nauha -kumppaneiden tuotteita, olemme kaikki saamapuolella, sillä tutkimuksen tuloksena syntyvät uudet hoidot, paremmat ennusteet ja pelastuneet elämänvuodet ovat lahja meille kaikille”, sanoo Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller.

Tavoitteena on kerätä yhdessä 5 miljoonaa euroa. Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksen tuotoilla tuetaan kaikkien syöpien tutkimusta Suomessa sekä syöpää sairastavia ja heidän läheisiään. Keräys alkaa 17.9. ja jatkuu 1.11. asti. Roosa nauhat ja rannekkeet ovat myynnissä marraskuun loppuun saakka.

Syöpäsäätiö on Suomen merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja. Roosa nauha -keräyksellä on tuettu tutkimusta ja syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään vuodesta 2003.

Syöpäsäätiön lahjoittajat mahdollistavat sen, että tutkimus jatkuu ja Syöpäsäätiö voi tukea pitkäjänteisesti syöpätutkijoita. Tutkimuksen avulla löydetään uusia täsmähoitoja ja tehoavia lääkeyhdistelmiä. Se on tie parempiin hoitoihin ja syöpäkuolemien vähentämiseen. Lahjoitusten avulla tutkijat voivat esimerkiksi selvittää, miksi osa syövistä muuttuu aggressiivisiksi ja miten niitä voitaisiin hoitaa tehokkaammin.

Nauhoilla, tuotteilla ja lahjoituksilla syöpää vastaan

Roosa nauha -keräys on käynnissä 17.9.–1.11.2026

Roosa nauhat ja rannekkeet ovat saatavilla Lindexin myymälöistä, S-ryhmän liikkeistä, K-ryhmän päivittäistavarakaupoista ja K-Raudoista. Lisäksi nauhoja myydään myös Kespron myymälöissä.

Roosa nauhan hinta on 5 euroa ja rannekkeen hinta on 9 euroa. Nauhat ja rannekkeet on valmistettu kierrätetystä PET-materiaalista. Rajoitettua erää nauhoja ja rannekkeita myydään pääyhteistyökumppaneiden liikkeiden lisäksi alueellisissa syöpäyhdistyksissä marraskuun loppuun saakka.

Roosa nauha -keräystä voi tukea myös ostamalla myynnissä olevia Roosa nauha -kampanjatuotteita. Tutustu virallisten yhteistyökumppaneiden tuotteisiin: roosanauha.fi/tuotteet

Lahjoituksen keräykseen voi tehdä

Verkkomaksuna yksityishenkilönä osoitteessa roosanauha.fi/lahjoita. Yrityslahjoitus osoitteessa roosanauha.fi/yrityslahjoitus

MobilePaylla numeroon 55714

Tekstiviestillä numeroon 16499. Viestivaihtoehdot ROOSA (10€), ROOSA15 (15€) tai ROOSA30 (30€). Lahjoitus veloitetaan puhelinlaskussa.

Tilisiirtona pankkitilille FI23 2344 1800 0032 29, maksun saaja Syöpäsäätiö sr. Maksuviite 5445 (yritykset 54454) ohjaa lahjoituksesi Roosa nauha -keräykseen.

Tapahtumarikasta Roosa nauha -päivää vietetään perinteisesti Roosa nauha -viikon päätteeksi lokakuun ensimmäisenä perjantaina 2.10.

Hyväntekeväisyysohjelma Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa nähdään livelähetyksenä MTV3:lla sunnuntaina 25.10. klo 19.30.

Keräyksen kuvamateriaalit: https://media.syopajarjestot.fi/pub/collection/8781ccfb6b092afa208236dfda8ab222?locale=fi Suunnittelijan kuvat: valokuvaaja Johanna Rontu.

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys on maamme suurin keräys syövän voittamiseksi. Lahjoituksilla tuetaan suomalaista syöpätutkimusta sekä syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen suunnattua Luoto-keskustelutukea.