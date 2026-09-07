Uusi Jätä meille kysymys -palvelu vastaa apua hakevien tarpeeseen

Jätä meille kysymys -palvelu täydentää Ensi- ja turvakotien liiton verkkoauttamisen palveluita tarjoamalla uuden tavan hakea apua silloin, kun chat ei ole avoinna tai kun kirjoittaminen omaan tahtiin tuntuu luontevimmalta vaihtoehdolta.

Ensimmäisten kuuden viikon aikana palveluun saapuneista kysymyksistä 40 prosenttia koski lähisuhdeväkivaltaa ja 37 prosenttia erotilanteita. Kysymyksiä on tullut kaikkina viikonpäivinä, mikä kertoo avun tarpeesta ympäri vuorokauden.

– Vaikka ammattilaisen vastausta joutuu odottamaan, jo oman tilanteen sanoittaminen ja kysymyksen lähettäminen voi helpottaa oloa siinä hetkessä. Avunhakija on tällöin tehnyt konkreettisen teon itsensä auttamiseksi, kertoo Ada Kotilainen, palvelun koordinaatiosta vastaava chat-työn asiantuntija.

Uudesta palvelusta, kuten chatistakin, saa tukea erilaisiin elämäntilanteisiin, kuten lähisuhdeväkivaltaan, eroihin, vauva-arjen kuormitukseen, vanhemmuuden haasteisiin tai perhe-elämän vaikeuksiin.

Jätä meille kysymys -palveluun voi jättää viestin omasta tai läheisen tilanteesta ja esimerkiksi kysyä jäsenyhdistysten palveluista. Viestikenttään voi kirjoittaa myös pidemmin. Joillekin avunhakijoille viesti on ensimmäinen kerta, kun omasta tilanteestaan kertoo ulkopuoliselle tai ylipäätään pohtii avun hakemista.

– Mieltä painavasta tilanteesta kirjoittaminen ulkopuoliselle vahvistaa ihmisen toimijuutta. Jokin lähtee liikkeelle, tilanteen muuttuminen paremmaksi tuntuu olevan askeleen lähempänä, Kotilainen kuvaa.





Kaikille chat ei ole matalin kynnys

Anonyymeja chatpalveluita pidetään usein matalimman kynnyksen tapana hakea tukea. Kokemukset Jätä meille kysymys -palvelusta osoittavat kuitenkin, että kaikille reaaliaikainen keskustelu ei ole luontevin vaihtoehto. Palvelussa on havaittu, että osa avunhakijoista valitsee kysymyksen lähettämisen myös silloin, kun chat on avoinna eikä jonotusta ole.

– Palvelun suosio on osoittanut, että chat ei ole kaikille se matalimman kynnyksen palvelu tai mieluisin tapa hakea tukea. Avunhakija voi kokea tärkeäksi kirjoittaa rauhassa ja syvällisemmin omasta tilanteestaan ilman, että joku on chatin toisessa päässä jo aktiivisesti odottamassa vastausta, pohtii Kotilainen.

– Toisille taas omasta tilanteesta kertominen voi olla jo aivan valtava askel, jolloin ammattilaisen välitön vastaus ja reaktio tilanteeseen tuntuisi liian suurelta palalta kerralla.

Kysymyksen voi jättää milloin tahansa

Jätä meille kysymys -palvelu mahdollistaa yhteydenoton mihin vuorokauden aikaan tahansa. Palvelulupauksena on vastaus kolmessa arkipäivässä, ja vastaamassa ovat Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten ammattilaiset eri puolilta Suomea.

Palvelun tarkoituksena on tarjota kertaluonteista neuvontaa ja ohjausta sekä auttaa avunhakijoita löytämään tilanteeseensa sopivia tukimuotoja ja palveluita jäsenyhdistystemme palveluista tai tarvittaessa muualta. Näin avunhakijan ei tarvitse itse osata määritellä, minkä palvelun piiriin hän kuuluu, vaan ammattilainen ohjaa hänet suoraan sopivan avun äärelle.

Jätä meille kysymys -palvelu löytyy kaikilta Ensi- ja turvakotien liiton verkkosivustoilta chat-ikkunan yhteydestä. Kysymyksen voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Järjestörahoituksen leikkaukset vaarantavat avun

Ensimmäisten viikkojen käyttöluvut osoittavat, että helposti saavutettaville auttamispalveluille on merkittävä tarve. Järjestöihin kohdistuvat rahoitusleikkaukset herättävät huolta siitä, miten hyvin matalan kynnyksen tukea voidaan jatkossa tarjota ihmisille vaikeissa elämäntilanteissa.

Samalla, kun Jätä meille kysymys -palvelu on suora reitti Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten tarjoaman avun äärelle, palveluiden tulevaisuus on uhattuna järjestöihin kohdistuvien leikkausten vuoksi. Mikäli lähisuhdeväkivallan, eroauttamisen ja vaativan vauvatyön avopalvelut supistuvat tai katoavat, ei ole enää apua, jonka äärelle asiakasta ohjata.

Jos toimintaa joudutaan supistamaan, vaarana on, että yhä useampi jää ilman oikea-aikaista tukea ja avun saaminen siirtyy myöhempään vaiheeseen, jolloin tilanteet ovat usein jo ehtineet vaikeutua.

Vuonna 2025 Ensi- ja turvakotien liiton chateissa kohdattiin 3657 apua hakevaa.