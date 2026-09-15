Bergqvist: Vihdoin on aika uudistaa saaristolaki!

– Tämä on historiallinen päivä! Nykyinen saaristolaki on yli 45 vuotta vanha, ja saaristo on muuttunut merkittävästi tuona aikana. Lain päivittäminen on välttämätöntä, jotta se vastaisi tämän päivän saaristossa asumisen ja toimimisen todellisuutta, Bergqvist sanoo.

Lakiesitys sisältää elementtejä nykyisestä laista, mutta siihen on myös sisällytetty paljon uusia kirjauksia, jotka huomioivat aiempaa paremmin nykyiset toimintaedellytykset.

– Olen erityisen iloinen niistä kirjauksista, jotka selkeyttävät eri ministeriöiden roolia saaristoasioissa. Uuden lain myötä hallitus sitoutuu myös antamaan kerran vaalikaudessa eduskunnalle selonteon saariston tilanne- ja kehityskuvasta. Tämä on täysin uutta ja velvoittaa saaristoasioiden parissa työskenteleviä ministeriöitä huomioimaan saariston erityispiirteet uudella tavalla.

– Uudessa laissa painopiste on vakituisessa asutuksessa, mutta siinä otetaan huomioon myös kausiasukkaat. Tämä ei ole aiemmin ollut mahdollista, ja sillä on suuri merkitys todellisen palvelutarpeen suunnittelussa. Yhteysalusliikenteelle ehdotetaan lisäksi uutta varautumisvelvollisuutta. Se on nykytilanteessa välttämätöntä ja asettaa asukkaat entistä yhdenvertaisempaan asemaan, sillä vastaava velvollisuus on aiemmin koskenut ainoastaan lauttaliikennettä.

Bergqvist oli yksi keskeisistä vaikuttajista, joka edisti saaristolain uudistamista koskevan kirjauksen saamista vuoden 2023 hallitusohjelmaan. Koko vaalikauden ajan, niin liikunta-, urheilu- ja nuorisoministerinä toimiessaan kuin myöhemmin Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana, Bergqvist on tehnyt aktiivisesti työtä asian edistämiseksi.

– Elinvoimainen saaristo tarvitsee sekä toimivat palvelut että pitkäjänteiset edellytykset asumiselle ja yrittämiselle. Siksi uuden lain tavoitteena on vahvistaa saariston elinvoimaa ja varmistaa, että saariston näkökulma otetaan huomioon päätöksenteossa. Laki korostaa myös saariston kulttuuri- ja luontoarvojen säilyttämisen merkitystä, Bergqvist tiivistää.