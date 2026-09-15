Kasvu Open valittu Valmetin uuden Industrial NEXUS -veturiohjelman sparrausohjelman toteuttajaksi – tavoitteena vahvistaa startup- ja pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä
15.9.2026 13:16:43 EEST | Kasvu Open | Tiedote
Kasvu Open on valittu Valmetin tuoreen Industrial NEXUS -ohjelman sparrrausohjelman toteuttajakumppaniksi. Sparrausohjelman tavoitteena on vahvistaa veturiohjelmaan osallistuvien startup- ja pk-yritysten liiketoimintaosaamista, rahoitettavuutta sekä kansainvälistymismahdollisuuksia.
Valmetin käynnistämä Industrial NEXUS on viisivuotinen tutkimus- ja kehitysohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa teollisuutta digitaalisten ratkaisujen, automaation, tekoälyn ja uusien toimintamallien avulla. Ohjelma on osa Business Finlandin veturiyritysten kokonaisuutta, jossa suuret yritykset ratkovat merkittäviä tulevaisuuden haasteita yhdessä kumppaniekosysteemin kanssa.
Nyt käynnistettävällä sparrausohjelmalla rakennetaan konkreettinen silta veturiyritys Valmetin, alan huippuasiantuntijoiden sekä kasvuhaluisten startup- ja pk-yritysten välille.
Asiantuntijoilta tukea kasvuun, rahoitettavuuteen ja kansainvälistymiseen
Kasvu Open vastaa sparrausohjelman kokonaistoteutuksesta ja sparrausprosessista. Ohjelmaan valittavat yritykset saavat räätälöityä sparrausta alan kokeneilta asiantuntijoilta, sparrausta liiketoimintamallien skaalaamiseen sekä arvokkaita verkostoja teollisuuden ekosysteemiin.
"Olemme ylpeitä saadessamme toimia Valmetin kumppanina näin vaikuttavassa veturiohjelmassa. Kasvu Openin ydinosaamista on tuoda oikeat ihmiset ja yritykset yhteen haastamaan ja sparraamaan toisiaan. Industrial NEXUS -sparrausohjelmassa autamme startup- ja pk-yrityksiä kirkastamaan kasvustrategiaansa, vahvistamaan rahoitettavuuttaan ja löytämään väyliä kansainvälisille markkinoille", iloitsee Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä.
Teollisuuden murros vaatii uutta osaamista ja vahvaa ekosysteemiä
Industrial NEXUS -ohjelman keskiössä ovat teollisen työn murros, prosessien autonomisuus, saumattomat palveluratkaisut sekä alan osaamisen kehittäminen. Sparrauksen kautta halutaan varmistaa, että ekosysteemiin osallistuvat pienemmät yritykset pystyvät hyödyntämään kehitystyön tulokset kaupallisesti ja kasvaa kestävästi.
"Toimivan ekosysteemin rakentaminen vaatii erikokoisten toimijoiden saumatonta yhteistyötä. Kasvu Openilla on vahva näyttö pk- ja startup-yritysten kasvun tukemisesta. Sparrausohjelman kautta haluamme tarjota mukaan lähteville yrityksille parhaat mahdolliset edellytykset kehittää liiketoimintaansa ja synnyttää uusia innovaatioita yhdessä Valmetin ja muun verkoston kanssa", korostaa Valmetin strategisen tutkimuksen ja tuotekehityksen johtaja Viivi Villa-Nuottajärvi
Sparrausohjeman aikataulut ja tarkemma sisällöt julkistetaan 12.11.2026 pidettävän Industrial NEXUS-ohjelman lanseeraustilaisuudessa ja sen jälkeen Kasvu Openin ja Valmetin kanavissa.
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat
Kasvu Open on suomalaisen kasvun ykköskehittäjä. Meidän työtämme on auttaa yrityksiä toteuttamaan unelmansa. Me tunnemme kasvuyritykset paremmin kuin kukaan muu. Olemme sparranneet vuodesta 2011 lähtien yli 3700 yritystä, ja tunnistamme tuhansien pk-yritysten kasvusuunnitelmat. Me tiedämme, mihin yritykset haluavat kasvaa, ja mitä ne tarvitsevat kasvun toteuttamiseen. Lue lisää
Valmet kuuluu maailman johtaviin prosessiteollisuutta palveleviin teknologiayhtiöihin. Yhtiö tekee yhteistyötä asiakkaidensa kanssa koko elinkaaren ajan ja tarjoaa ensiluokkaisia teknologioita ja palveluita sekä toimintakriittisiä automaatio- ja virtauksensäätöratkaisuja. Valmetin Industrial NEXUS on Business Finlandin rahoittama veturiohjelma, joka edistää teollisuuden uudistumista ja digitaalista murrosta. Lisätietoa: https://www.valmet.com/company/innovation/industrial-nexus
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