Design kuuluu kaikille: Veke ja Tapio Anttila esittelevät yhteistyömalliston

16.9.2026 11:00:00 EEST | Veke Home Oy | Tiedote

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Suomalainen huonekalu- ja sisustuskauppa Veke ja kansainvälisesti palkittu muotoilija Tapio Anttila esittelevät syyskuussa 2026 yhteistyömalliston, joka tuo laadukkaan suomalaisen muotoilun yhä useamman ulottuville. Mallisto yhdistää Anttilan tunnettuja designklassikoita sekä Vekelle suunniteltuja uusia mäntyversioita.

Joel Tiainen / Inspiroiva Creative.

Syyskuussa myyntiin tulevat mm. Kaiku-vuodesohva, Front-ruokapöytä, Piena-tuolit sekä suositun Renki-sarjan mäntyversiot. Myöhemmin syksyllä kokonaisuus täydentyy vielä muilla mäntykalusteilla.

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Mallistossa yhdistyvät oivaltava muotoilu ja täyspuiset kalusteet järkevään hintaan. Joel Tiainen / Inspiroiva Creative.

Männyn uusi, moderni muoto


Yhteistyön keskeisenä ajatuksena on tehdä laadukkaasta suomalaisesta muotoilusta saavutettavampaa tinkimättä toimivuudesta, estetiikasta tai kestävyydestä. Uutuuksissa tärkeään rooliin nousee suomalaisille tuttu materiaali, mänty, joka saa Anttilan käsissä uuden, modernin ilmeen.

”Mänty on ekologinen ja hieno materiaali, jonka mahdollisuuksia ei ole vielä käytetty loppuun. Halusin näyttää, että mänty sopii erinomaisesti myös moderniin suomalaiseen kotiin. Pidän erityisesti siitä, että puun syykuviot ja oksankohdat saavat näkyä. Ne tekevät jokaisesta kalusteesta yksilöllisen”, kertoo muotoilija Tapio Anttila.

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Renki-sarjaan kuuluu pöytiä, hyllyjä, naulakkoja ja peilejä eri koossa ja eri sävyissä. Sarjan tuotteita on nyt ensimmäistä kertaa saatavana männystä valmistettuna. Joel Tiainen / Inspiroiva Creative

Toimivuutta ja kauneutta arkeen

Tapio Anttilan kalusteiden ytimessä on monikäyttöisyys ja muunneltavuus, jotka palvelevat suomalaisten kotien muuttuvia tarpeita. 

”Minulle hyvä muotoilu tarkoittaa sitä, että kaluste toimii arjessa vuodesta toiseen ja näyttää samalla hyvältä. Design ei saisi olla jotakin, jota vain katsotaan tai joka kuuluu harvoille. Parhaimmillaan se tekee tavallisesta arjesta vähän parempaa”, Anttila kuvailee.

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Suositut Renki-pöydät ovat monikäyttöisiä apupöytiä, jotka voi asetella myös lomittain. Susanna Ranua / Veke
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Renki-peilissä yhdistyvät selkeä muotoilu ja käytännöllinen säilytys. Massiivipuuhylly sekä nahkahihna tuovat lämpöä ja ilmettä arkeen. Susanna Ranua / Veke

Vekelle yhteistyö suomalaisen muotoilijan kanssa on osa tavoitetta tarjota persoonallisia ja laadukkaita huonekaluja eri budjetteihin.

"Yhteistyö Tapio Anttilan kanssa on kannanotto sen puolesta, että suomalaisen huippumuotoilun ja täyspuisten materiaalien ei tarvitse olla vain pienen piirin ylellisyyttä. Olemme ylpeitä siitä, että voimme tuoda nämä upeat tuotteet hintatasoon, joka mahdollistaa laadukkaan designin yhä useampaan suomalaiseen kotiin,” kertoo Veken markkinointi- ja brändijohtaja Sanna Huovinen.

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Joel Tiainen / Inspiroiva Creative.
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Tapio Anttila on kansainvälisesti palkittu suomalainen sisustusarkkitehti ja muotoilija.
Tapio Anttila on kansainvälisesti palkittu suomalainen sisustusarkkitehti ja muotoilija.
Joel Tiainen / Inspiroiva
Lataa
Mallistossa yhdistyvät oivaltava muotoilu ja täyspuiset kalusteet järkevään hintaan.
Mallistossa yhdistyvät oivaltava muotoilu ja täyspuiset kalusteet järkevään hintaan.
Joel Tiainen / Inspiroiva Creative.
Lataa
Renki-sarjaan kuuluu pöytiä, hyllyjä, naulakkoja ja peilejä eri koossa ja eri sävyissä. Sarjan tuotteita on nyt ensimmäistä kertaa saatavana männystä valmistettuna.
Renki-sarjaan kuuluu pöytiä, hyllyjä, naulakkoja ja peilejä eri koossa ja eri sävyissä. Sarjan tuotteita on nyt ensimmäistä kertaa saatavana männystä valmistettuna.
Joel Tiainen / Inspiroiva Creative
Lataa
Renki-peilissä yhdistyvät selkeä muotoilu ja käytännöllinen säilytys. Massiivipuuhylly sekä nahkahihna tuovat lämpöä ja ilmettä arkeen.
Renki-peilissä yhdistyvät selkeä muotoilu ja käytännöllinen säilytys. Massiivipuuhylly sekä nahkahihna tuovat lämpöä ja ilmettä arkeen.
Susanna Ranua / Veke.
Lataa
Suositut Renki-pöydät ovat monikäyttöisiä apupöytiä, jotka voi asetella myös lomittain.
Suositut Renki-pöydät ovat monikäyttöisiä apupöytiä, jotka voi asetella myös lomittain.
Susanna Ranua / Veke
Lataa
Suositut Renki-pöydät ovat monikäyttöisiä apupöytiä, jotka voi asetella myös lomittain.
Suositut Renki-pöydät ovat monikäyttöisiä apupöytiä, jotka voi asetella myös lomittain.
Susanna Ranua / Veke
Lataa
Malliston tuotteita on saatavana myös käsittelemättöminä puuvalmiina versioina, jotka voi viimeistellä omaan tyyliin esimerkiksi petsaamalla tai maalaamalla.
Malliston tuotteita on saatavana myös käsittelemättöminä puuvalmiina versioina, jotka voi viimeistellä omaan tyyliin esimerkiksi petsaamalla tai maalaamalla.
Susanna Ranua / Veke
Lataa
Renki-seinähylly toimii yksin tai osana kokonaisuutta. Se on helppo yhdistää Renki-sarjan muihin tuotteisiin.
Renki-seinähylly toimii yksin tai osana kokonaisuutta. Se on helppo yhdistää Renki-sarjan muihin tuotteisiin.
Susanna Ranua / Veke
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Veke x Tapio Anttila Renki naulakko
Veke x Tapio Anttila Renki naulakko
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Veke | Veken Kaluste Oy on Ranualta, Pohjois-Suomesta ponnistava perheyritys, joka on nuorekas, aktiivinen ja voimakkaasti kasvava huonekalujen vähittäiskauppa. Myymälämme ovat Rovaniemellä, Oulussa ja Vantaalla. Veke.fi -verkkokauppa toimii koko Suomessa ja on yksi suurimmista suomalaisista sisustus- ja huonekalualan verkkokaupoista.

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