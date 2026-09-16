Design kuuluu kaikille: Veke ja Tapio Anttila esittelevät yhteistyömalliston
16.9.2026 11:00:00 EEST | Veke Home Oy | Tiedote
Suomalainen huonekalu- ja sisustuskauppa Veke ja kansainvälisesti palkittu muotoilija Tapio Anttila esittelevät syyskuussa 2026 yhteistyömalliston, joka tuo laadukkaan suomalaisen muotoilun yhä useamman ulottuville. Mallisto yhdistää Anttilan tunnettuja designklassikoita sekä Vekelle suunniteltuja uusia mäntyversioita.
Syyskuussa myyntiin tulevat mm. Kaiku-vuodesohva, Front-ruokapöytä, Piena-tuolit sekä suositun Renki-sarjan mäntyversiot. Myöhemmin syksyllä kokonaisuus täydentyy vielä muilla mäntykalusteilla.
Männyn uusi, moderni muoto
Yhteistyön keskeisenä ajatuksena on tehdä laadukkaasta suomalaisesta muotoilusta saavutettavampaa tinkimättä toimivuudesta, estetiikasta tai kestävyydestä. Uutuuksissa tärkeään rooliin nousee suomalaisille tuttu materiaali, mänty, joka saa Anttilan käsissä uuden, modernin ilmeen.
”Mänty on ekologinen ja hieno materiaali, jonka mahdollisuuksia ei ole vielä käytetty loppuun. Halusin näyttää, että mänty sopii erinomaisesti myös moderniin suomalaiseen kotiin. Pidän erityisesti siitä, että puun syykuviot ja oksankohdat saavat näkyä. Ne tekevät jokaisesta kalusteesta yksilöllisen”, kertoo muotoilija Tapio Anttila.
Toimivuutta ja kauneutta arkeen
Tapio Anttilan kalusteiden ytimessä on monikäyttöisyys ja muunneltavuus, jotka palvelevat suomalaisten kotien muuttuvia tarpeita.
”Minulle hyvä muotoilu tarkoittaa sitä, että kaluste toimii arjessa vuodesta toiseen ja näyttää samalla hyvältä. Design ei saisi olla jotakin, jota vain katsotaan tai joka kuuluu harvoille. Parhaimmillaan se tekee tavallisesta arjesta vähän parempaa”, Anttila kuvailee.
Vekelle yhteistyö suomalaisen muotoilijan kanssa on osa tavoitetta tarjota persoonallisia ja laadukkaita huonekaluja eri budjetteihin.
"Yhteistyö Tapio Anttilan kanssa on kannanotto sen puolesta, että suomalaisen huippumuotoilun ja täyspuisten materiaalien ei tarvitse olla vain pienen piirin ylellisyyttä. Olemme ylpeitä siitä, että voimme tuoda nämä upeat tuotteet hintatasoon, joka mahdollistaa laadukkaan designin yhä useampaan suomalaiseen kotiin,” kertoo Veken markkinointi- ja brändijohtaja Sanna Huovinen.
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Yhteyshenkilöt
Sanna HuovinenMarkkinointi- ja brändijohtajaVeke Home OyPuh:040 1978 707sanna.huovinen@veke.fi
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Veke | Veken Kaluste Oy on Ranualta, Pohjois-Suomesta ponnistava perheyritys, joka on nuorekas, aktiivinen ja voimakkaasti kasvava huonekalujen vähittäiskauppa. Myymälämme ovat Rovaniemellä, Oulussa ja Vantaalla. Veke.fi -verkkokauppa toimii koko Suomessa ja on yksi suurimmista suomalaisista sisustus- ja huonekalualan verkkokaupoista.
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