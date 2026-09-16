Design kuuluu kaikille: Veke ja Tapio Anttila esittelevät yhteistyömalliston

Syyskuussa myyntiin tulevat mm. Kaiku-vuodesohva, Front-ruokapöytä, Piena-tuolit sekä suositun Renki-sarjan mäntyversiot. Myöhemmin syksyllä kokonaisuus täydentyy vielä muilla mäntykalusteilla.

Mallistossa yhdistyvät oivaltava muotoilu ja täyspuiset kalusteet järkevään hintaan. Joel Tiainen / Inspiroiva Creative.

Männyn uusi, moderni muoto



Yhteistyön keskeisenä ajatuksena on tehdä laadukkaasta suomalaisesta muotoilusta saavutettavampaa tinkimättä toimivuudesta, estetiikasta tai kestävyydestä. Uutuuksissa tärkeään rooliin nousee suomalaisille tuttu materiaali, mänty, joka saa Anttilan käsissä uuden, modernin ilmeen.

”Mänty on ekologinen ja hieno materiaali, jonka mahdollisuuksia ei ole vielä käytetty loppuun. Halusin näyttää, että mänty sopii erinomaisesti myös moderniin suomalaiseen kotiin. Pidän erityisesti siitä, että puun syykuviot ja oksankohdat saavat näkyä. Ne tekevät jokaisesta kalusteesta yksilöllisen”, kertoo muotoilija Tapio Anttila.

Renki-sarjaan kuuluu pöytiä, hyllyjä, naulakkoja ja peilejä eri koossa ja eri sävyissä. Sarjan tuotteita on nyt ensimmäistä kertaa saatavana männystä valmistettuna. Joel Tiainen / Inspiroiva Creative

Toimivuutta ja kauneutta arkeen

Tapio Anttilan kalusteiden ytimessä on monikäyttöisyys ja muunneltavuus, jotka palvelevat suomalaisten kotien muuttuvia tarpeita.

”Minulle hyvä muotoilu tarkoittaa sitä, että kaluste toimii arjessa vuodesta toiseen ja näyttää samalla hyvältä. Design ei saisi olla jotakin, jota vain katsotaan tai joka kuuluu harvoille. Parhaimmillaan se tekee tavallisesta arjesta vähän parempaa”, Anttila kuvailee.

Suositut Renki-pöydät ovat monikäyttöisiä apupöytiä, jotka voi asetella myös lomittain. Susanna Ranua / Veke

Renki-peilissä yhdistyvät selkeä muotoilu ja käytännöllinen säilytys. Massiivipuuhylly sekä nahkahihna tuovat lämpöä ja ilmettä arkeen. Susanna Ranua / Veke

Vekelle yhteistyö suomalaisen muotoilijan kanssa on osa tavoitetta tarjota persoonallisia ja laadukkaita huonekaluja eri budjetteihin.

"Yhteistyö Tapio Anttilan kanssa on kannanotto sen puolesta, että suomalaisen huippumuotoilun ja täyspuisten materiaalien ei tarvitse olla vain pienen piirin ylellisyyttä. Olemme ylpeitä siitä, että voimme tuoda nämä upeat tuotteet hintatasoon, joka mahdollistaa laadukkaan designin yhä useampaan suomalaiseen kotiin,” kertoo Veken markkinointi- ja brändijohtaja Sanna Huovinen.