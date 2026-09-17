Lauri Haav designade Rosa bandet till minnet av sin mamma – ”Fjärilen är bilden av hur jag ser min mamma”

Från sårbarhet till hopp

Årets Rosa band och armband har designats av artisten Lauri Haav, som förlorade sin kära mamma i cancer. Efter att mamman gick bort, började han fästa uppmärksamhet vid fjärilar som flög förbi. För honom blev de en symbol för livet som fortsätter trots förlusten. Nu finns fjärilarna ritade på Rosa bandet.

”Fjärilen påminde mig om att livet fortsätter och att det fortfarande finns många vackra ting framför oss. Fjärilen är bilden av hur jag ser min mamma”, säger Lauri Haav.

”Ibland har livet berört mig på ett smärtsamt sätt och lämnat kvar sår hos mig också. Men jag har verkligen fått uppleva alla dessa känslor, och det har gett mig vingar så att jag kan resa mig upp och fortsätta mot mina drömmar igen”, berättar han.

”Det här Rosa bandet är en påminnelse om att också du genom små gärningar kan beröra någons liv och hjälpa dem att hitta sina vingar igen”.

Finland hotas av en cancervåg – Rosa bandet utmanar oss att kämpa mot de svåraste cancerformerna

Cancern berör allt fler finländare. Hos oss diagnostiseras årligen redan mer än 39 000 nya cancerfall, och fram till år 2035 bedöms denna siffra öka till cirka 46 500 fall per år. I vårt land finns det redan över 300 000 personer som har drabbats av cancer.

Samtidigt har cancerbehandlingarna utvecklats betydligt. Allt fler cancerdrabbade tillfrisknar eller kan leva med sjukdomen i många år. Bakom denna utveckling finns flera decennier av cancerforskning – och för att utveckla nya behandlingar krävs långsiktig finansiering för forskningen.

Aggressiva cancerformer utmanar forskarna

Insamlingen Rosa bandet har aggressiva cancerformer som forskningstema för 2026. Dessa cancerformer kan fortskrida snabbt och är svåra att behandla. Aggressiviteten är inte en egenskap hos bara en enda cancertyp, utan nästan vilken cancer som helst kan bete sig aggressivt. Exempelvis vid bukspottkörtel-, lung- och hjärncancer samt vid vissa undertyper av bröst- och prostatacancer är det vanligt att sjukdomen är aggressiv.

Även om prognosen för vissa aggressiva cancerformer fortfarande är dålig, har forskningen ändrat på behandlingarna i betydande grad. Nya målinriktade behandlingar och immunologiska behandlingar har gett en del av patienterna nya möjligheter. Forskarna letar nu efter metoder för att identifiera aggressiva cancerformer i ett tidigare skede, få dem att sluta metastasera och utveckla effektivare behandlingar.

Insamlingen Rosa bandet ger oss hopp

”Rosa bandet har designats av Lauri Haav och berättar om sårbarheten, men framför allt om drömmarna och hoppet. Varenda nya cancerbehandling har kommit till genom forskning, och vartenda Rosa band för oss vidare mot en framtid där allt fler patienter får leva längre och förverkliga sina drömmar. När vi köper Rosa bandet eller produkterna av våra Rosa bandet -partners, vinner vi alla på det, eftersom vi som ett resultat av forskningen får nya behandlingar och bättre medicinska prognoser, samtidigt som vi räddar ännu fler levnadsår, vilket är en gåva till oss alla”, säger Cancerstiftelsens insamlingschef Sari Meller.

Målsättningen är att vi gemensamt samlar in 5 miljoner euro. Med intäkterna från Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet stöder vi forskningen av alla cancerformer i Finland samt de cancerdrabbade och deras närmaste. Insamlingen börjar den 17 september och fortsätter fram till den 1 november. Rosa bandet och armbandet säljs fram till slutet av november.

Cancerstiftelsen är Finlands mest betydande privata finansiär av cancerforskning. Genom insamlingen Rosa bandet har vi understött forskning och de cancerdrabbade samt deras nära och kära sedan år 2003.

Cancerstiftelsens donatorer gör det möjligt för forskningen att fortsätta, samtidigt som Cancerstiftelsen kan stöda cancerforskarna långsiktigt. Med hjälp av forskning hittar vi nya målinriktade behandlingar och effektiva läkemedelskombinationer. Detta är vägen mot bättre behandlingar och minskad cancerdödlighet. Med stöd av donationer kan forskarna exempelvis utreda varför en del cancerformer blir aggressiva och hur man skulle kunna behandla dem effektivare.

Band, produkter och donationer för att bekämpa cancern

Insamlingen Rosa bandet pågår under perioden 17.9–1.11.2026.

Rosa bandet och armbandet finns i Lindex-butikerna, i affärerna som ingår i S-gruppen, i K-gruppens dagligvaruaffärer och i affärerna som tillhör K-Rauta. Dessutom säljs banden också i Kespros affärer.

Priset på Rosa bandet är 5 euro och armbandet kostar 9 euro. Banden och armbanden är tillverkade av återvunnet PET-material. Ett begränsat parti av band och armband säljs i affärerna för våra viktigaste samarbetspartners och dessutom i regionala cancerföreningar fram till slutet av november.

Du kan också stöda insamlingen Rosa bandet genom att köpa kampanjprodukter som saluförs med logotypen för Rosa bandet. Bekanta dig med produkterna som säljs av våra officiella samarbetspartners här: https://roosanauha.syopasaatio.fi/roosa-nauha-tuotteet/

Dessutom kan du ge ett bidrag till insamlingen

på nätet som privatperson på adressen https://roosanauha.syopasaatio.fi/sv/kom-med/gor-en-donation/

i form av en företagsdonation på adressen https://roosanauha.syopasaatio.fi/sv/foretagssamarbete/

via MobilePay på numret 55714,

via SMS på numret 16499. SMS-alternativen är ROOSA (10 €), ROOSA15 (15 €) eller ROOSA30 (30 €). Donationen faktureras i samband med din telefonräkning.

i form av en girering på bankkontot FI23 2344 1800 0032 29, betalningsmottagare Cancerstiftelsen (registrerad stiftelse). Med betalningsreferensen 5445 (eller 54454 för företag) riktar du din donation till insamlingen Rosa bandet.

Den händelserika Rosa bandet -dagen firas i traditionell stil i slutet av Rosa bandet -veckan under den första fredagen i oktober, alltså den 2.10.

Välgörenhetsprogrammet ”Rosa bandet dansar med stjärnor” (Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa) sänds som en livesändning på kanalen MTV3 söndagen den 25.10 kl. 19.30.



Material för insamlingen: https://media.syopajarjestot.fi/pub/collection/8781ccfb6b092afa208236dfda8ab222?locale=fi Fotograf: Johanna Rontu

Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet är vårt lands största insamling för att besegra kampen mot cancer. Genom donationerna stöder vi den finländska cancerforskningen och samtalsstödet Luoto, som riktas till de cancerdrabbade och deras närmaste.

Mer information får du av:

Cancerstiftelsens insamlingschef Sari Meller, Cancerstiftelsen, tfn. 050 409 0550, sari.meller@cancer.fi (insamlingen, medelanskaffning)



Cancerstiftelsens forskningschef Jarmo Wahlfors, tfn 050 410 1456, jarmo.wahlfors@cancer.fi (användningen av medel, cancerforskning)

Kommunikationschef Carita Päivänen, Cancerstiftelsen,

tfn 050 590 5415, carita.paivanen@cancer.fi (kommunikation, intervjuförfrågningar)