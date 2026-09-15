Valtiokonttori myi valtion velkaa huutokaupassa: tulokset
15.9.2026 13:30:12 EEST | Valtiokonttori | Tiedote
Huutokaupassa myytiin valtion 6- ja 10-vuotisia viitelainoja yhteensä 1 199 miljoonalla eurolla.
Valtiokonttori järjesti huutokaupan tiistaina 15. syyskuuta klo 12.30–13.00.
Huutokaupan tulokset
15.9.2032 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 1,5 %
Huutokaupan määrä: 535 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 680 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 88,950 / 3,581 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,27
15.9.2036 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 3,35 %
Huutokaupan määrä: 664 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 919 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 95,880 / 3,854 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,38
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi TuulisaariapulaisjohtajaVelanhallintaPuh:0295 50 3819jussi.tuulisaari@valtiokonttori.fi
Mika TasarahoituspäällikköVelanhallintaPuh:0295 50 2552mika.tasa@valtiokonttori.fi
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi
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