Kokoomuksen Partanen: Maksukykyisen vanhemman ei pidä voida kiertää elatusvelvollisuuttaan
15.9.2026 13:04:16 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja, sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen esittää elatuksen lainsäädännön uudistusta tulevalle hallituskaudelle. Suomessa maksukykyinen vanhempi voi tällä hetkellä kiertää elatusvelvollisuuttaan. Tämä heikentää yksinhuoltajaperheiden toimeentuloa ja aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle.
Elatuksen lainsäädännöstä vastaa oikeusministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Kelan maksaman elatustuen lainsäädännöstä. Ministeri Partanen pitää tärkeänä, että oikeusministeri käynnistäisi elatuksen lainsäädännön uudistustarpeista selvityksen vielä tällä hallituskaudella. Sosiaali- ja terveysministeriössä selvitys elatustuen osalta on jo käynnissä.
- Olen entisellä urallani ollut avustamassa monissa riitaisissa erotilanteissa. Valitettavasti tilanteet ovat välillä sellaisia, etteivät vanhemmat pysty sopimaan sen enempää lastensa huoltajuudesta kuin elatuksestakaan. Toisella vanhemmalla voi olla erittäin voimakas toive saada lasten huoltajuus, lähivanhemmuus tai laajat tapaamisoikeudet, jolloin ollaan valmiita tekemään sopimuksia, joilla luovutaan elatuksesta jopa kokonaan, Partanen kertoo.
Kokoomuksen puoluekokous linjasi kesäkuussa elatuksen uudistuksesta tavoiteohjelmassaan. Puolue haluaa varmistaa, että elatukseen kykenevät etävanhemmat maksavat elatusapua elatuskykynsä mukaisesti.
- Ei voi olla niin, että maksukykyinen vanhempi kiertää elatusvelvollisuutensa. Tällä hetkellä näin tapahtuu ja samalla lasten oikeus elatukseen ei toteudu. Yhden huoltajan perheiden määrä on kasvanut ja kasvaa todennäköisesti edelleen. Yhden huoltajan perheissä toimeentulon vaikeudet ovat todennäköisempiä kuin kahden huoltajan perheissä tai niissä perheissä, joissa eletään vuoroviikkoarkea, Partanen jatkaa.
Partanen korostaa työnteon ensisijaisuutta toimeentulon turvaamisessa. Tähän on tähdätty myös tämän hallituskauden sosiaaliturvauudistuksissa. Partanen toteaa, että vanhemmilla on aina ensisijainen taloudellinen vastuu omista lapsistaan, vaikka parisuhde päättyisikin.
Niille yksinhuoltajaperheille, joissa etävanhempi ei maksa elatusapua joko maksukyvyttömyyden tai muun syyn takia, maksetaan Kelan kautta minimielatusavun tasoista elatustukea. Tuki on 197,71€ kuukaudessa lasta kohden. Toisen vanhemman maksama elatusapu on lähtökohtaisesti tätä korkeampi.
- Perheiden tilanteet ovat moninaisia. Maailma on muuttunut, mutta elatuksen järjestelmämme ei. Toimiva, lasten taloudellista asemaa vahvistava elatusjärjestelmä torjuu pienituloisuutta paremmin kuin yksikään räätälöity sosiaalietuus. Toisen vanhemman maksamassa elatusavussa lapsen tarpeet tulevat laajemmin huomioiduksi.
- Valtion ei pidä maksaa elatuskykyisen vanhemman puolesta lapsen elatusta ja siksi tarvitsemme toimivan järjestelmän, joka tarkastaa vanhemman maksukyvyn säännöllisesti, Partanen sanoo.
Lisätietoja:
Sosiaaliturvaministerin erityisavustaja: Emmi Venäläinen, 0442811234
Yhteyshenkilöt
Oskari NivalaViestintäpäällikköPuh:+358 400 563 884oskari.nivala@kokoomus.fi
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