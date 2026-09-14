Kokoomuksen Jäntti: Raiskauksesta tuomitun taksinkuljettajan paikka ei ole ratin takana

Ylen selvityksen mukaan taksinkuljettajien seksuaalirikostuomiot eivät välity automaattisesti tuomioistuimista poliisille. Jyväskylässä raiskauksesta tuomittu taksinkuljettaja jatkoi taksikyytejä vielä tuomionsa jälkeen. Hänen ajolupansa peruttiin vasta Ylen selvityksen aikana.

– Raiskauksesta tuomitun taksinkuljettajan paikka ei ole ratin takana. Viranomaisten tiedonkulku ei voi olla syy siihen, että ajo jatkuu. Tämän pitäisi olla aivan itsestään selvää, Jäntti sanoo.

Seksuaalirikos on este taksinkuljettajan ajoluvalle. Ongelma syntyy silloin, kun rikos tapahtuu ajoluvan voimassaoloaikana: poliisin pitäisi perua lupa, mutta tieto lainvoimaisesta tuomiosta ei nykyisin kulje sille automaattisesti.

– Tavallisen ihmisen on mahdoton ymmärtää järjestelmää, jossa tuomioistuin tietää tuomiosta mutta ajolupaa valvova poliisi ei. Ei voi olla asiakkaan turvallisuuden kannalta kiinni siitä, sattuuko joku viranomainen tai toimittaja huomaamaan asian, Jäntti sanoo.

Jäntti vaatii, että lainvoimaiset seksuaalirikostuomiot tulevat viipymättä ajolupaa valvovan viranomaisen tietoon ja tarvittava lupaprosessi käynnistyy heti.

– Odotan sisäministeri Mari Rantaselta ripeitä toimia sen varmistamiseksi, ettei vastaavaa voi enää tapahtua. Tällaista aukkoa viranomaisten välisessä tiedonkulussa ei yksinkertaisesti voi hyväksyä. Raiskauksesta tuomitun taksinkuljettajan paikka ei ole ratin takana, Jäntti sanoo.