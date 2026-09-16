Mikä ratkaisee suomalaisen maatalouden tulevaisuuden? MaatalousKonemessut kokoaa alan tärkeät kysymykset samalle lavalle
16.9.2026 09:00:00 EEST | Messukeskus | Tiedote
MaatalousKonemessut kokoaa 8.–10.10.2026 Helsingin Messukeskukseen maatalousalan ammattilaiset, yritykset, asiantuntijat ja päättäjät. Yli 30 ohjelmanumeron kokonaisuus pureutuu suomalaisen maatalouden ajankohtaisimpiin kysymyksiin kannattavuudesta ja investoinneista nuorten tulevaisuudennäkymiin, tekoälyyn ja uusiin teknologioihin. Tapahtuman ohjelman tuottaa ProAgria yhdessä alan merkittävimpien järjestöjen ja toimijoiden kanssa.
Kolmen messupäivän ohjelma rakentuu kolmen vahvan teeman ympärille. Torstaina 8.10. keskitytään kannattavuuteen, perjantaina 9.10. nuoriin ja lauantaina 10.10. suunnataan katse tulevaisuuteen. Lavalle nousee laaja joukko maatalousyrittäjiä, yritysjohtajia, tutkijoita, päättäjiä ja järjestöjen asiantuntijoita keskustelemaan alan kehityksestä ja tulevaisuuden ratkaisuista.
– Maatalouden tulevaisuutta ei rakenneta yhdellä ratkaisulla. Kannattavuus luo edellytykset investoinneille ja uudistumiselle, nuoret tuovat alalle jatkuvuutta ja uusia näkökulmia, ja teknologia muuttaa jo nyt maatilojen arkea ja työn tekemisen tapoja, tuottavuutta ja tehokkuutta. Halusimme rakentaa ohjelman, joka tuo nämä näkökulmat yhteen ja katsoo rohkeasti eteenpäin. Kun viljelijät, tutkimus, yritykset, järjestöt ja päätöksentekijät kohtaavat saman keskustelun äärellä, syntyy uusia näkökulmia, ratkaisuja ja yhteistyötä. Juuri sitä koko ala nyt tarvitsee, sanoo Suvi Anttila, yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja ProAgria Keskusten Liitosta.
Kannattavuus avaa kolmipäiväisen ohjelman
Torstain ohjelma tarttuu yhteen suomalaisen maatalouden keskeisimmistä kysymyksistä: miten kannattavuutta voidaan vahvistaa muuttuvassa toimintaympäristössä?
MaatalousKonemessujen avajaisissa ovat mukana maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin ja ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja Vesa Nuolioja. Heti avajaisten jälkeen alan vaikuttajat keskustelevat suomalaisen ruokajärjestelmän vahvuuksista ja heikkouksista sekä siitä, miten kannattavuus saadaan kasvuun. Päivän aikana käsitellään myös kasvintuotannon kannattavuutta, investointeja, tulevaisuuden osaamista ja tulevan CAP-kauden vaikutuksia.
Keynote-puheenvuorossa maitotilayrittäjät Jaakko ja Samuli Suominen Venna Oy:stä kertovat maidontuotantonsa ja JymyJäätelön tarinan. Maatalouden kiinnostavuutta ja alan tarinoiden näkyvyyttä puolestaan tarkastellaan Suvi Anttilan vetämässä keskustelussa ”Mestarit maatalouslavalla – miten saada sankaritarinat laajasti kiinnostaviksi?”, johon osallistuvat Merja Ylä-Anttila, Timo Haapala, Heli Lehtelä ja Mikael Jungner.
Nuoret ja maatalouden seuraava sukupolvi valokeilassa perjantaina
Perjantaina huomio kiinnittyy nuoriin ja siihen, millaisia mahdollisuuksia maatalous tarjoaa tulevaisuuden tekijöille.
Päivä käynnistyy keskustelulla ”Nuorten unelmia maataloudesta – mikä toteutuu?”, jossa tulevaisuutta tarkastellaan tutkimuksen ja nuorten maatalousyrittäjien näkökulmista. Päivän aikana keskustellaan myös maatalouden rahoituksesta, konemarkkinoiden tulevaisuudesta, tuottajaorganisaatioiden mahdollisuuksista sekä teknologian vaikutuksesta alan työhön.
Keynote-puheenvuorossa Torkon tilan Matti Torkko ja Laura Leskelä Ylistarosta kertovat, kuinka talous ja työn mielekkyys ohjaavat heitä eteenpäin.
Teknologian muutosta konkretisoi keskustelu ”Dronet tulevat maatalouteen – työväline vai koko työprosessin uudistaja?”. Metsätalouden tulevaisuutta puolestaan tarkastellaan kysymällä, mikä on Suomen vihreä kulta vuonna 2040.
Lauantaina katse tulevaisuuden maatilaan
Lauantain ohjelmassa katse siirtyy siihen, miltä maatalous ja maatilojen arki näyttävät tulevina vuosina. Keskusteluun nousevat muun muassa biokaasu, ilmastonmuutos, tekoäly, robotiikka, älykkäät koneet ja työkyky.
Ohjelmassa kysytään, miten tekoäly, robotit ja älykkäät koneet muuttavat maatiloja ennen vuotta 2030. Keskustelussa ”Tekoäly on jo maataloudessa – mikä on tulevaisuus?” aihetta tarkastelevat Mtech Digital Solutionsin johtaja Jarkko Ilomäki ja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Antti Lajunen.
Lauantain keynote-puheenvuorossa Suontaan kartanon maatalousyrittäjä Ellen Rydbeck kertoo kokemuksistaan naisyrittäjänä maataloudessa. Teknologian ja talouden rinnalla ohjelmassa nostetaan esiin myös ihminen: keskustelussa ”Happea arkeen – miten varmistaa hyvä työkyky ja energisoiva arki?” tarkastellaan maatalousyrittäjien työkykyä ja arjen jaksamista.
Yli 30 ohjelmanumeroa tuo alan eri näkökulmat samalle lavalle
MaatalousKonemessujen ohjelma yhdistää kolmen päivän aikana käytännön maatilayrittäjyyden, tutkimuksen, yritysmaailman, järjestöt ja päätöksenteon. Ohjelmassa tämän päivän konkreettiset kysymykset kohtaavat pidemmän aikavälin muutokset – kannattavuudesta ja investoinneista teknologiaan, osaamiseen ja seuraavan sukupolven mahdollisuuksiin. Tavoitteena on tarjota alan ammattilaisille ajankohtaista tietoa, käytännön näkökulmia ja uusia ajatuksia oman tilan ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä rakentaa yhteistä keskustelua siitä, millä ratkaisuilla suomalainen maatalous menestyy myös tulevaisuudessa.
Messupäivä jatkuu AgriFestissä
MaatalousKonemessujen avauspäivä jatkuu torstai-iltana AgriFestissä, joka kokoaa alan ammattilaiset yhteen myös messupäivän jälkeen. Klo 19–23 järjestettävä K-18-iltatapahtuma yhdistää kohtaamiset, yhteisöllisyyden ja viihteen – ajatuksella AgriFest – enemmän kuin bileet.
Tapahtumatiedot:
MaatalousKonemessut 2026
Aika:
to–la 8.–10.10.2026
Paikka:
Helsingin Messukeskus
Kävijät:
Maa- ja metsätilojen liiketoimintaa aktiivisesti kehittävät ja niihin investoivat ammattilaiset koko Suomesta ja lähialueilta.
Yhteyshenkilöt
Anna KurkinenBrand Marketing & Communications Specialist
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden muuntuvin tapahtumatalo ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskuksen tulovaikutus pääkaupunkiseudulle oli 304 miljoonaa euroa ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 4140 henkilötyövuotta vuonna 2025. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) is the most versatile event venue and meeting place in the Nordics. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2025, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 304 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 4,140 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
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