Mikä ratkaisee suomalaisen maatalouden tulevaisuuden? MaatalousKonemessut kokoaa alan tärkeät kysymykset samalle lavalle

Kolmen messupäivän ohjelma rakentuu kolmen vahvan teeman ympärille. Torstaina 8.10. keskitytään kannattavuuteen, perjantaina 9.10. nuoriin ja lauantaina 10.10. suunnataan katse tulevaisuuteen. Lavalle nousee laaja joukko maatalousyrittäjiä, yritysjohtajia, tutkijoita, päättäjiä ja järjestöjen asiantuntijoita keskustelemaan alan kehityksestä ja tulevaisuuden ratkaisuista.

– Maatalouden tulevaisuutta ei rakenneta yhdellä ratkaisulla. Kannattavuus luo edellytykset investoinneille ja uudistumiselle, nuoret tuovat alalle jatkuvuutta ja uusia näkökulmia, ja teknologia muuttaa jo nyt maatilojen arkea ja työn tekemisen tapoja, tuottavuutta ja tehokkuutta. Halusimme rakentaa ohjelman, joka tuo nämä näkökulmat yhteen ja katsoo rohkeasti eteenpäin. Kun viljelijät, tutkimus, yritykset, järjestöt ja päätöksentekijät kohtaavat saman keskustelun äärellä, syntyy uusia näkökulmia, ratkaisuja ja yhteistyötä. Juuri sitä koko ala nyt tarvitsee, sanoo Suvi Anttila, yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja ProAgria Keskusten Liitosta.

Kannattavuus avaa kolmipäiväisen ohjelman

Torstain ohjelma tarttuu yhteen suomalaisen maatalouden keskeisimmistä kysymyksistä: miten kannattavuutta voidaan vahvistaa muuttuvassa toimintaympäristössä?

MaatalousKonemessujen avajaisissa ovat mukana maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin ja ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja Vesa Nuolioja. Heti avajaisten jälkeen alan vaikuttajat keskustelevat suomalaisen ruokajärjestelmän vahvuuksista ja heikkouksista sekä siitä, miten kannattavuus saadaan kasvuun. Päivän aikana käsitellään myös kasvintuotannon kannattavuutta, investointeja, tulevaisuuden osaamista ja tulevan CAP-kauden vaikutuksia.

Keynote-puheenvuorossa maitotilayrittäjät Jaakko ja Samuli Suominen Venna Oy:stä kertovat maidontuotantonsa ja JymyJäätelön tarinan. Maatalouden kiinnostavuutta ja alan tarinoiden näkyvyyttä puolestaan tarkastellaan Suvi Anttilan vetämässä keskustelussa ”Mestarit maatalouslavalla – miten saada sankaritarinat laajasti kiinnostaviksi?”, johon osallistuvat Merja Ylä-Anttila, Timo Haapala, Heli Lehtelä ja Mikael Jungner.

Nuoret ja maatalouden seuraava sukupolvi valokeilassa perjantaina

Perjantaina huomio kiinnittyy nuoriin ja siihen, millaisia mahdollisuuksia maatalous tarjoaa tulevaisuuden tekijöille.

Päivä käynnistyy keskustelulla ”Nuorten unelmia maataloudesta – mikä toteutuu?”, jossa tulevaisuutta tarkastellaan tutkimuksen ja nuorten maatalousyrittäjien näkökulmista. Päivän aikana keskustellaan myös maatalouden rahoituksesta, konemarkkinoiden tulevaisuudesta, tuottajaorganisaatioiden mahdollisuuksista sekä teknologian vaikutuksesta alan työhön.

Keynote-puheenvuorossa Torkon tilan Matti Torkko ja Laura Leskelä Ylistarosta kertovat, kuinka talous ja työn mielekkyys ohjaavat heitä eteenpäin.

Teknologian muutosta konkretisoi keskustelu ”Dronet tulevat maatalouteen – työväline vai koko työprosessin uudistaja?”. Metsätalouden tulevaisuutta puolestaan tarkastellaan kysymällä, mikä on Suomen vihreä kulta vuonna 2040.

Lauantaina katse tulevaisuuden maatilaan

Lauantain ohjelmassa katse siirtyy siihen, miltä maatalous ja maatilojen arki näyttävät tulevina vuosina. Keskusteluun nousevat muun muassa biokaasu, ilmastonmuutos, tekoäly, robotiikka, älykkäät koneet ja työkyky.

Ohjelmassa kysytään, miten tekoäly, robotit ja älykkäät koneet muuttavat maatiloja ennen vuotta 2030. Keskustelussa ”Tekoäly on jo maataloudessa – mikä on tulevaisuus?” aihetta tarkastelevat Mtech Digital Solutionsin johtaja Jarkko Ilomäki ja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Antti Lajunen.

Lauantain keynote-puheenvuorossa Suontaan kartanon maatalousyrittäjä Ellen Rydbeck kertoo kokemuksistaan naisyrittäjänä maataloudessa. Teknologian ja talouden rinnalla ohjelmassa nostetaan esiin myös ihminen: keskustelussa ”Happea arkeen – miten varmistaa hyvä työkyky ja energisoiva arki?” tarkastellaan maatalousyrittäjien työkykyä ja arjen jaksamista.

Yli 30 ohjelmanumeroa tuo alan eri näkökulmat samalle lavalle

MaatalousKonemessujen ohjelma yhdistää kolmen päivän aikana käytännön maatilayrittäjyyden, tutkimuksen, yritysmaailman, järjestöt ja päätöksenteon. Ohjelmassa tämän päivän konkreettiset kysymykset kohtaavat pidemmän aikavälin muutokset – kannattavuudesta ja investoinneista teknologiaan, osaamiseen ja seuraavan sukupolven mahdollisuuksiin. Tavoitteena on tarjota alan ammattilaisille ajankohtaista tietoa, käytännön näkökulmia ja uusia ajatuksia oman tilan ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä rakentaa yhteistä keskustelua siitä, millä ratkaisuilla suomalainen maatalous menestyy myös tulevaisuudessa.

Messupäivä jatkuu AgriFestissä

MaatalousKonemessujen avauspäivä jatkuu torstai-iltana AgriFestissä, joka kokoaa alan ammattilaiset yhteen myös messupäivän jälkeen. Klo 19–23 järjestettävä K-18-iltatapahtuma yhdistää kohtaamiset, yhteisöllisyyden ja viihteen – ajatuksella AgriFest – enemmän kuin bileet.

Tapahtumatiedot:

MaatalousKonemessut 2026

Aika:

to–la 8.–10.10.2026

Paikka:

Helsingin Messukeskus

Kävijät:

Maa- ja metsätilojen liiketoimintaa aktiivisesti kehittävät ja niihin investoivat ammattilaiset koko Suomesta ja lähialueilta.