Muistutuskutsu medialle: Kiehtovia kertomuksia kasvuyritysten kulisseista – Pääomasijoittajat-kirjan julkistamistilaisuus 8.10.
30.9.2026 06:47:00 EEST | Pääomasijoittajat ry | Tiedote
Miten Supercellin, Ouran ja PHM Groupin kaltaisia kasvutarinoita rakennetaan? Mitä tapahtuu sijoituspäätösten taustalla ja miten aktiivinen omistajuus vauhdittaa yritysten kasvua. Toimittaja Marko Junkkarin uusi Pääomasijoittajat-kirja avaa suomalaisen pääomasijoittamisen kulisseja ja kertoo alan merkittävistä kasvutarinoista.
Tervetuloa toimittaja Marko Junkkarin uuden Pääomasijoittajat-kirjan julkistamistilaisuuteen ravintola Sofiaan Helsinkiin torstaina 8.10. klo 9.00 alkaen. Tarjolla on aamupalaa ja puheet alkavat klo 9.30.
Aika: Torstaina 8.10.2026 klo 9.00–10.30
Paikka: Ravintola Sofia, Sofiankatu 4
Kirjassa yli 60 pääomasijoittamisen ja kasvuyritysten parissa työskentelevää henkilöä kertoo avoimesti, miten sijoituspäätöksiä tehdään, millä keinoilla kasvua rakennetaan ja millainen merkitys pääomasijoittamisella on Suomen taloudelle.
Kirjassa haastateltavina on muun muassa venture- ja buyout-sijoittajia, yrittäjiä, rahoittajia ja muita alan vaikuttajia. Kirjassa ääneen pääsevät myös Ari Tolppanen, joka antoi kirjaa varten yhden viimeisimmistä haastatteluistaan, sekä Permiran hallituksen puheenjohtaja Kurt Björklund.
Pääomasijoittajat avaa ensimmäistä kertaa suomalaiselle yleisölle laajasti toimialan käytäntöjä, käsitteitä ja historiaa – sekä tarjoaa uuden näkökulman siihen, miten kasvua ja menestystä rakennetaan.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset ilmoittautumislomakkeella viimeistään maanantaihin 5.10. mennessä.
Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emilia NärhiViestintäpäälikköPääomasijoittajat ryPuh:+358 44 050 5468emilia.narhi@paaomasijoittajat.fi
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Pääomasijoittajat ry
Pääomasijoittajat ry on pääomasijoitustoimialan yhteinen ääni Suomessa. Teemme toimialan vaikuttamistyötä, tuotamme korkealaatuista tutkimusta ja viestimme aktiivisesti toimialasta. Lisäksi ylläpidämme toimialan eettisiä säännöksiä, tuotamme suosituksia ja järjestämme koulutuksia toimialan kehittämiseksi.
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