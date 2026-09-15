Muistutuskutsu medialle: Kiehtovia kertomuksia kasvuyritysten kulisseista – Pääomasijoittajat-kirjan julkistamistilaisuus 8.10.

Tervetuloa toimittaja Marko Junkkarin uuden Pääomasijoittajat-kirjan julkistamistilaisuuteen ravintola Sofiaan Helsinkiin torstaina 8.10. klo 9.00 alkaen. Tarjolla on aamupalaa ja puheet alkavat klo 9.30.

Aika: Torstaina 8.10.2026 klo 9.00–10.30

Paikka: Ravintola Sofia, Sofiankatu 4

Kirjassa yli 60 pääomasijoittamisen ja kasvuyritysten parissa työskentelevää henkilöä kertoo avoimesti, miten sijoituspäätöksiä tehdään, millä keinoilla kasvua rakennetaan ja millainen merkitys pääomasijoittamisella on Suomen taloudelle.

Kirjassa haastateltavina on muun muassa venture- ja buyout-sijoittajia, yrittäjiä, rahoittajia ja muita alan vaikuttajia. Kirjassa ääneen pääsevät myös Ari Tolppanen, joka antoi kirjaa varten yhden viimeisimmistä haastatteluistaan, sekä Permiran hallituksen puheenjohtaja Kurt Björklund.

Pääomasijoittajat avaa ensimmäistä kertaa suomalaiselle yleisölle laajasti toimialan käytäntöjä, käsitteitä ja historiaa – sekä tarjoaa uuden näkökulman siihen, miten kasvua ja menestystä rakennetaan.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset ilmoittautumislomakkeella viimeistään maanantaihin 5.10. mennessä.

Lämpimästi tervetuloa!