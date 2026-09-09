Pk-yritysten suhdannenäkymät edelleen vaisut Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

Heinäkuun työllisyyskatsaus: Työttömyys kasvoi heinäkuussa Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla 25.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan elinvoimakeskusalueella (Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) oli heinäkuun lopussa yhteensä 10 385 työtöntä työnhakijaa: Pohjanmaan maakunnassa 7 083 työtöntä työnhakijaa ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa 3 302 työtöntä työnhakijaa. Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 98 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 405 enemmän kuin edellisessä kuussa. Keski-Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 185 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 127 enemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaalla on Manner-Suomen alhaisin työttömyysaste, 8,2 %, ja Keski-Pohjanmaalla työttömyysaste oli 10,7 %. Koko maassa vastaava osuus on 13,2 %. Tiedot ilmenevät KEHA-keskuksen Työnvälitystilastosta.