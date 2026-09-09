Pk-yritysten suhdannenäkymät edelleen vaisut Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla
16.9.2026 10:00:00 EEST | Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera laativat kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Syksyn 2026 Pk-yritysbarometrissa Pohjanmaan elinvoimakeskusalueen (Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat) yleiset suhdannenäkymät ovat piristyneet kevään mittauksesta, mutta näkymien saldoluku 4 on koko maan vastaavaa lukua heikompi.
Vaikka talousennusteet povaavat talouskasvun piristymistä, ovat pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät vielä vaisut. Positiivisimmat odotukset koskevat liikevaihdon kehitystä, sen sijaan kannattavuuden osalta näkymät ovat negatiiviset. Henkilökunnan määrän osalta odotukset ovat varovaisen positiiviset niin Pohjanmaan elinvoimakeskuksen alueella kuin koko maassakin. Arvio investointien arvosta on miinuksen puolella Pohjanmaalla, mutta arviot ovat silti koko maan tilannetta valoisampia. Kasvuhakuisten ja voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus on laskenut kevään mittauksesta 37 prosenttiin.
Yleinen suhdannetilanne on edelleen merkittävin kehittämisen este. Pohjanmaan elinvoimakeskusalueella sen osuus on kuitenkin pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Työvoiman saatavuuden merkitys kehittämisen esteenä on pienentynyt edelleen viime syksyn mittauksesta. Neljäsosalla vastaajista on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla, tärkeimpinä markkinoina Pohjoismaat sekä muut EU-maat.
Viidesosa vastaajista aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta. Kone-, laite- ja rakennusinvestointien osuus rahoituksen käyttötarkoituksissa on kasvanut merkittävästi kevään mittauksesta. Rahoitusta haetaan edelleen myös yrityksen käyttöpääomaksi kasvamiseen ja kansainvälistymiseen sekä kireästä taloustilanteesta johtuen.
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa on viidesosalla vastaajista ja yli puolet arvioi t&k-toiminnan kasvavan vuonna 2026 suhteessa vuoteen 2025. Tukea toimintaan haetaan useimmin paikallis- tai alueviranomaisilta, kuten elinvoimakeskuksista. Alueen pk-yritykset ovat aktiivisia kehittäjiä, sillä yli 60 prosenttia vastaajista on investoinut koneisiin tai laitteisiin kuluneiden 12 kk aikana. Osuus on kasvanut viime syksyn mittauksesta. Myös henkilöstön kouluttamiseen sekä työn organisointiin ja digitalisaatioon panostetaan. Eniten kehittämistarvetta nähdään liiketoimintaosaamisen, digitalisaation ja datan hyödyntämisen sekä yhteistyö- ja verkosto-osaamisen saroilla.
Kyselyyn vastasi Pohjanmaan elinvoimakeskuksen keskusalueella (Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat) 222 yritystä. Vastaajayritysten toimialat jakautuivat seuraavasti: palvelut 66 %, kauppa 13 %, rakentaminen 10 %, teollisuus 11 %.
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Saldoluku voi vaihdella +100:n ja -100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.
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Yhteyshenkilöt
Meeri KoskiTutkijaPohjanmaan elinvoimakeskus | Livskraftscentralen i ÖsterbottenPuh:0295 028 686meeri.koski@elinvoimakeskus.fi
Liitteet
Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa muun muassa elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Lisäksi Pohjanmaan elinvoimakeskus vastaa myös liikennejärjestelmään, liikenneturvallisuuteen ja liikenteen toimivuuteen liittyvistä tehtävistä kolmen pohjalaismaakunnan alueella.
Päätoimipaikkamme sijaitsee Vaasassa ja toimipaikka Kokkolassa.
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