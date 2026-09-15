Kokoomuksen Satonen: Työnteko ja kielitaito ovat kotoutumisen ydintä
15.9.2026 17:10:55 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kansanedustaja Arto Satonen pitää uutta takuuaikaa kielitaitoa ja työllistymistä edistävissä palveluissa tärkeänä täsmätoimena maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta keskeisten elementtien, työnteon ja kielitaidon, parantamiseksi.
Petteri Orpon hallitus antoi tänään eduskunnalle lakiesityksen uudesta kotoutumistuesta. Esitykseen sisältyy myös uusi kielitaitoa ja työllistymistä edistäviä palveluita koskeva takuuaika.
Kokoomuksen kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen näkee uudistuksen tärkeänä onnistuneen kotoutumisprosessin kannalta.
– Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste on jopa 20 prosenttiyksikköä matalampi ja työttömyysaste jopa 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kantasuomalaisilla. Nämä eroavaisuudet ovat selvästi suurempia kuin muissa Pohjoismaissa. Asiaan on välttämätöntä puuttua, Satonen toteaa.
Jatkossa työvoimaviranomainen vastaisi uuden kotoutumistuen saajan pääsemisestä työllistymistaitojen taikka kielitaidon edistämiseen tähtäävään palveluun. Palvelu olisi järjestettävä tai työnhakija ohjattava palveluun viimeistään, kun työnhaku on ollut voimassa kuusi kuukautta.
FinMonik-tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaiset kertovat, että merkittävin este työllistymiselle onkin puutteellinen kielitaito.
– Maahanmuuttajien kielitaito on suorassa yhteydessä heidän työmarkkina-asemansa kanssa: mitä parempi kielitaito on, sitä parempi on asema työmarkkinoilla. Tähän tarpeeseen on syytä vastata tehokkailla ja tarkoituksenmukaisilla palveluilla, jotta yhä useampi maahanmuuttaja kotoutuisi Suomeen onnistuneesti. Siksi tämä esitys on tältäkin osin hyvin järkevä, Satonen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Arto SatonenKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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