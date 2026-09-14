SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallituksen kotoutumistukiesityksen perusperiaate kannatettava

– Kotoutumisen kannalta aivan keskeistä on tehokas kielen oppiminen, jotta suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään pääsee mahdollisimman hyvin ja nopeasti mukaan. On myös ihmisen itsensä etu, että hänellä on riittävä kielitaito yhteiskunnassa ja työelämässä pärjäämiseksi. Siksi on kannatettavaa, että tähän luodaan kannusteita, toteaa Heinäluoma.

Heinäluoma huomauttaa, että onnistunut kotoutuminen edellyttää niin kotoutujan omaa vastuuta ja aktiivisuutta kuin yhteiskunnan tukea riittävien kotoutumispalvelujen saamiseksi.

– Hallituksen esityksessä ajatus on sekä oman vastuun lisäämisessä, mutta samalla hallitus joutuu taipumaan sen tosiasian edessä, että myös palveluja pitää turvata ja ne vaativat resurssia. Siksi on kannatettavaa, että esitykseen on otettu mukaan takuuaika kielipalveluihin pääsemiseksi.

Heinäluoma toteaa, että Sdp käy esityksen huolella läpi valiokuntakäsittelyssä, jotta voidaan varmistaa, että kielen oppimisen vaatimus toteutuu käytännössä eikä vain paperilla.

– Meille SDP:ssä keskeistä on, että kotoutujien velvollisuuksia lisätään ja kielenoppimisessa ja kotoutumisessa edellytetään sitoutumista. Tähän tulee luoda myös kannusteita, mutta samalla on varmistettava, että kotoutumiseen ja kielenoppimiseen on tosiasialliset mahdollisuudet. Kohtuuttomia tilanteita ei myöskään saa synnyttää heille, jotka osoittavat aktiivisuutta kotoutumisessa, vaikka vaadittua kielitaitotasoa ei heti saavuttaisikaan.