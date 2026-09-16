PowerUp America valittu toteuttamaan neljä uutta NEVI-pikalatausasemaa Pohjois-Carolinassa Kempowerin teknologialla

PowerUp America ilmoitti tällä viikolla saaneensa neljä uutta rahoituspäätöstä Pohjois-Carolinan liikenneministeriön (NCDOT) National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) -ohjelmasta. Päätökset laajentavat yhtiön pikalatausverkostoa eri puolilla osavaltiota.

Kempower toimittaa uusille asemille DC-pikalatauslaitteet ja jatkaa näin yhteistyötään PowerUp American kanssa. Latausratkaisuilla on myös vahva paikallinen yhteys Pohjois-Carolinaan, sillä Kempowerin Pohjois-Amerikan pääkonttori ja tuotantotoiminnot sijaitsevat Durhamissa.

Uusien rahoituspäätösten myötä julkisia DC-pikalatausasemia rakennetaan Chocowinityyn, Plymouthiin, Wadesboroon ja Whitevilleen. Tämä parantaa luotettavan latauksen saatavuutta asukkaille, matkailijoille ja yhteisöille Pohjois-Carolinan keskeisten liikenneväylien varrella.

”Kiitämme NCDOT:ia yhteistyöstä ja luottamuksesta PowerUp Americaa kohtaan”, sanoo Jessie Hensley, toinen PowerUp American perustajista. ”Nämä rahoituspäätökset tarjoavat jälleen mahdollisuuden muuttaa julkiset investoinnit latausasemiksi, joihin sähköautoilijat voivat luottaa. Olemme innoissamme voidessamme jatkaa kasvuamme Pohjois-Carolinassa ja odotamme, että pääsemme tarjoamaan turvallista ja luotettavaa pikalatausta sähköautoilijoille.”

”Pohjois-Carolina on Kempowerin koti Pohjois-Amerikassa, minkä vuoksi on erityisen merkityksellistä nähdä latausteknologiamme käytössä eri puolilla osavaltiota”, sanoo Monil Malhotra, Kempower North American toimitusjohtaja. ”Olemme ylpeitä voidessamme jatkaa yhteistyötä PowerUp American kanssa luotettavan ja suorituskykyisen latausinfrastruktuurin rakentamiseksi sekä tukea sähköisen liikenteen kasvua Pohjois-Carolinassa.”

Nämä neljä uutta hanketta muodostavat seuraavan vaiheen PowerUp American kasvussa Pohjois-Carolinassa. Yhdessä NCDOT:n, Kempowerin, energiayhtiöiden ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa PowerUp America vie hankkeet kehityksestä suunnittelun, lupaprosessien, rakentamisen ja käyttöönoton kautta toteutukseen. Uusien asemien tavoitteena on avautua vuonna 2027.



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Paula Savonen, VP, Marketing & Communications

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Kempower lyhyesti

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