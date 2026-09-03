SuPer: Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu vähentää sekä muistisairaiden, omaisten että kotihoidon työntekijöiden taakkaa

SuPer varoittaa valtionosuuksien leikkausten seurauksista lapsille ja nuorille 26.8.2026 05:00:00 EEST | Tiedote

SuPer on huolissaan hallituksen esityksestä jatkaa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien leikkauksia. Kuntien mahdollisuudet turvata lakisääteiset palvelut sekä riittävät henkilöstöresurssit erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa heikentyvät pysyvien leikkauksien myötä, ja esityksen lapsi- ja perhevaikutuksia sekä vaikutuksia hyvinvointialueiden palvelutarpeeseen ei ole arvioitu riittävästi. SuPer on jättänyt hallituksen esityksestä lausunnon 18. elokuuta.