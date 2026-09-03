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SuPer: Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu vähentää sekä muistisairaiden, omaisten että kotihoidon työntekijöiden taakkaa

15.9.2026 16:00:47 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote

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Apulaisoikeusasiamies on julkaissut ratkaisun sosiaalihuollon menettelystä, kun muistisairaan henkilön ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitopaikan myöntämistä on väärin perustein viivytetty tämän puolison kuoleman jälkeen. – Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu on tärkeä linjanveto, kommentoi SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimo on tänään julkaissut 2.9. annetun ratkaisun sosiaalihuollon menettelystä. Kyseessä on tapaus, jossa muistisairas ikääntynyt henkilö on jäänyt yksin kotiin asumaan puolison kuoleman jälkeen. Vastaavanlainen ratkaisu on annettu myös 26.6.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun mukaan hyvinvointialueiden tulkinta lainsäädännöstä on ollut virheellinen. Palvelujärjestelmässä oli lähdetty siitä, että kotona asumista ja kotihoidon palveluja on kokeiltava ennen ympärivuorokautisen palveluasumisen myöntämistä.

Apulaisoikeusasiamies korostaa, että lainsäädännön tarkoituksena on ollut iäkkäälle tarjottu mahdollisuus halutessaan saada tarpeelliset palvelut järjestettyä kotiinsa, ei luoda hyvinvointialueelle velvollisuutta kokeilla kotipalvelua ennen ympärivuorokautisen palveluasumisen paikan myöntämistä. Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, että oikeus elämään ja välttämätön huolenpito on turvattava myös silloin, kun henkilön palvelutarvetta vasta selvitetään.

– Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu on tärkeä linjanveto. Muistisairaan paikka ei ole turvattomissa olosuhteissa kotona, jos tarve on ympärivuorokautiselle hoidolle. Päätös vähentää sekä muistisairaiden, omaisten että kotihoidon työntekijöiden taakkaa, kommentoi SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg tuoretta ratkaisua.

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Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPermuistisairaathyvinvointialueet

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Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

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