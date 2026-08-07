Jaana Tyynismaa on nimitetty Ramboll Finlandin toimitusjohtajaksi
16.9.2026 09:00:00 EEST | Ramboll Finland Oy | Tiedote
Jaana Tyynismaa on nimitetty Ramboll Finlandin toimitusjohtajaksi 1.9.2026 alkaen. Hän on toiminut Ramboll Finlandin vt. toimitusjohtajana maaliskuusta 2026 lähtien ja johti aiemmin Rambollin Ympäristö ja terveys -liiketoiminta-aluetta Suomessa.
Ramboll on nimittänyt Jaana Tyynismaan Ramboll Finlandin toimitusjohtajaksi. Tyynismaa aloitti Rambollilla vuonna 2017, ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativista johtotehtävistä Rambollilla ja Pöyryllä, nykyisessä AFRYssä, sekä ulkopuolisista hallitustehtävistä.
”Jaanassa yhdistyvät vahva kaupallinen ote, syvällinen asiakasymmärrys ja erinomainen ymmärrys tarjoomastamme. Hänellä on laaja asiakasverkosto, ja hän osaa koota oikean osaamisen organisaation eri puolilta parhaiden ratkaisujen löytämiseksi asiakkaillemme”, sanoo Ramboll-konsernin kaupallinen johtaja Peter Heymann Andersen.
Toimitusjohtajana Tyynismaa johtaa Rambollin toimintaa Suomessa ja tukee yhtiön kaupallista kehitystä, liiketoiminta-alueiden tiiviimpää yhteistyötä ja pitkän aikavälin kasvua Suomen markkinoilla. Nimitys tuo jatkuvuutta hänen vt. toimitusjohtajakautensa jälkeen ja vahvistaa Ramboll Finlandin kykyä koota organisaation osaamista yhteen asiakkaiden hyödyksi.
”Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta ja innostunut mahdollisuudesta jatkaa Rambollin johtamista Suomessa. Meillä on poikkeuksellisen vahvaa osaamista kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja vahva asema Suomen markkinoilla. Odotan innolla yhteistyötä kollegoidemme kanssa, jotta voimme syventää asiakassuhteitamme, vahvistaa yhteistyötä ja muuttaa yhteisen osaamisemme kestäväksi kasvuksi”, sanoo Jaana Tyynismaa.
Vt. toimitusjohtajana Tyynismaa on tuonut johtamiseen vakautta ja selkeää suuntaa sekä vahvistanut Rambollin liiketoiminta-alueiden välistä yhteistyötä Suomessa.
”Jaana on aito, näkyvä ja ihmisläheinen johtaja, joka rakentaa luottamusta, kuuntelee ja luo selkeyttä. Olen varma, että hän on oikea henkilö viemään Ramboll Finlandia eteenpäin”, Peter Heymann Andersen toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna BurtonHead of Communication and Marketing, FinlandRamboll FinlandPuh:+358 50 3225222sanna.burton@ramboll.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Ramboll on johtava, säätiöomisteinen suunnittelu- ja konsultointiyritys, jossa työskentelee globaalisti yli 18 000 asiantuntijaa. Pohjoismaat ovat Rambollin ydinmarkkina-aluetta ja olemme yksi Euroopan merkittävimmistä toimijoista. Suomessa meillä on vahva jalansija yhtenä alan suurimpana suunnittelu- ja konsultointitoimistona.
Tarjoamme paikallisesti 2 400 asiantuntijan voimin asiakkaille infraan, liikkumiseen, kiinteistöihin ja rakentamiseen, energiaan, ympäristöön, veteen, projektinjohtoon ja kiinteistökonsultointiin sekä strategiseen vastuullisuuskonsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita.
Asiakkaitamme ovat esimerkiksi kunnat, kaupungit ja muut julkisen sektorin toimijat, rakennusliikkeet, kiinteistöomistajat, energia-, ympäristö- ja vesialojen yritykset sekä teollisuuden toimijat.
Palvelujamme ovat innovatiiviset ja kestävät ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ramboll Finland Oy
Resilientit kaupungit vauhdittavat talouskasvua7.8.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Rambollin The Nordic Way -raportin mukaan kaupunkien resilienssi eli kyky kestää muutoksia ja uudistua on suoraan yhteydessä talouskasvuun: korkeimman resilienssin eurooppalaiskaupungit ovat kasvaneet lähes prosenttiyksikön vuosivauhtia kilpailijoitaan ripeämmin.
Ramboll ja Sitowise vastaavat Itäradan yleissuunnittelusta välillä Lentorata–Porvoo16.6.2026 14:15:44 EEST | Tiedote
Ramboll Finland Oy on valittu mukaan Itärata-hankkeen yleissuunnitelmavaiheeseen osana Sitowise Oy:n kanssa muodostettua Itäradan tekijät -ryhmittymää. Ryhmittymä vastaa uuden ratayhteyden yleissuunnittelusta Lentoradalta Porvooseen ulottuvalla rataosuudella.
ReCreate-hankkeen betonielementtien uudelleenkäyttöpilotti avautuu yleisölle kesän ajaksi Tampereella15.6.2026 09:26:35 EEST | Tiedote
Yleisölle avoin pilotti koostuu tilapäisistä näyttelypaviljongeista, joissa on esillä pääsymaksuton näyttely ReCreate-hankkeessa kehitetystä kiertotaloudellisesta purkamisesta ja rakentamisesta. Paviljongit ja näyttely sijaitsevat osoitteessa Sammonkatu 42, Tampere. Ne ovat avoinna yleisölle 1.7.–31.8. välisenä aikana arkisin klo 9.30–16.30. Ryhmille ne voidaan avata sopimuksesta myös muina aikoina aina syyskuun puoliväliin saakka.
Ramboll jatkaa Metson Lokomotion-hankkeen monialaisena suunnittelu- ja rakennuttamiskumppanina2.6.2026 09:42:35 EEST | Tiedote
Metso on tehnyt investointipäätöksen Lokomotion-teknologiakeskushankkeen toisesta vaiheesta Tampereen Lahdesjärvelle. Ramboll jatkaa hankkeessa monialaisena suunnittelu- ja rakennuttamiskumppanina vastaten laaja-alaisesti uuden murskaintehtaan suunnittelu-, rakennuttamis- ja asiantuntijapalveluista yhdessä projektin muiden osapuolten kanssa.
Raideliikenne on Suomessa tehokasta ja täsmällistä, investointitaso jäljessä verrokkimaista17.3.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Raideliikenne on Suomessa tehokasta, täsmällistä ja uutta teknologiaa hyvin hyödyntävää, mutta investointitasossa ollaan jäljessä verrokkimaista, todetaan Rambollin toteuttamassa European Rail Atlas -tutkimuksessa. Raideliikenteen kehittäminen ja suomalaisen ratamarkkinan houkuttelevuuden lisääminen vaatisi lisäinvestointeja ja pitkän aikavälin näkyvyyttä rataverkon kehittämiseen ja kaluston ja liikennöinnin hankintoihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme