Jaana Tyynismaa on nimitetty Ramboll Finlandin toimitusjohtajaksi

Ramboll on nimittänyt Jaana Tyynismaan Ramboll Finlandin toimitusjohtajaksi. Tyynismaa aloitti Rambollilla vuonna 2017, ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativista johtotehtävistä Rambollilla ja Pöyryllä, nykyisessä AFRYssä, sekä ulkopuolisista hallitustehtävistä.

”Jaanassa yhdistyvät vahva kaupallinen ote, syvällinen asiakasymmärrys ja erinomainen ymmärrys tarjoomastamme. Hänellä on laaja asiakasverkosto, ja hän osaa koota oikean osaamisen organisaation eri puolilta parhaiden ratkaisujen löytämiseksi asiakkaillemme”, sanoo Ramboll-konsernin kaupallinen johtaja Peter Heymann Andersen.

Toimitusjohtajana Tyynismaa johtaa Rambollin toimintaa Suomessa ja tukee yhtiön kaupallista kehitystä, liiketoiminta-alueiden tiiviimpää yhteistyötä ja pitkän aikavälin kasvua Suomen markkinoilla. Nimitys tuo jatkuvuutta hänen vt. toimitusjohtajakautensa jälkeen ja vahvistaa Ramboll Finlandin kykyä koota organisaation osaamista yhteen asiakkaiden hyödyksi.

”Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta ja innostunut mahdollisuudesta jatkaa Rambollin johtamista Suomessa. Meillä on poikkeuksellisen vahvaa osaamista kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja vahva asema Suomen markkinoilla. Odotan innolla yhteistyötä kollegoidemme kanssa, jotta voimme syventää asiakassuhteitamme, vahvistaa yhteistyötä ja muuttaa yhteisen osaamisemme kestäväksi kasvuksi”, sanoo Jaana Tyynismaa.

Vt. toimitusjohtajana Tyynismaa on tuonut johtamiseen vakautta ja selkeää suuntaa sekä vahvistanut Rambollin liiketoiminta-alueiden välistä yhteistyötä Suomessa.

”Jaana on aito, näkyvä ja ihmisläheinen johtaja, joka rakentaa luottamusta, kuuntelee ja luo selkeyttä. Olen varma, että hän on oikea henkilö viemään Ramboll Finlandia eteenpäin”, Peter Heymann Andersen toteaa.