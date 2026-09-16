Energiakongressi kysyy: kestääkö energiajärjestelmä energiasiirtymän?

Kuntoutuksen ja vanhustyön tulevaisuus rakennetaan yli ammattirajojen – neljä alan tapahtumaa kohtaa Messukeskuksessa 26.8.2026 09:15:00 EEST | Tiedote

Hyvä Ikä ja Fysioterapia & kuntoutus kokoavat 9.–10.9.2026 Helsingin Messukeskukseen kuntoutuksen ja vanhustyön ammattilaiset sekä ikääntyvät ja heidän läheisensä. Samanaikaisesti järjestettävät Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät ja toimintaterapeuttien Vaikuttava TOIminta -tapahtuma tekevät kokonaisuudesta yhden syksyn merkittävimmistä sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan kohtaamispaikoista. Tapahtumissa tarkastellaan tulevaisuuden palveluja yli ammattirajojen: miten moniammatillinen yhteistyö, teknologian kasvava rooli ja inhimillinen kohtaaminen yhdistetään asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia tukevaksi kokonaisuudeksi.