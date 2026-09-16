Energiakongressi kysyy: kestääkö energiajärjestelmä energiasiirtymän?

16.9.2026 08:30:00 EEST | Expomark | Tiedote

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Sähköistyminen, uudet energiainvestoinnit, datakeskukset ja digitalisaatio muuttavat nopeasti Suomen energiajärjestelmää ja lisäävät sen keskinäisiä riippuvuuksia. Energiakongressi nostaa keskusteluun energiasiirtymän kriittisen kysymyksen: miten varmistetaan, että energiaa on saatavilla ja järjestelmä toimii luotettavasti kaikissa olosuhteissa?

Kuva messuilta, yläviistosta otettuna, messuosastoja ja ihmisiä keskustelemassa
Energiakongressi järjestetään Energiamessujen yhteydessä 21.10.2026 Tampereella

Kunnossapitoyhdistys Promaintin 21.10. Tampereella järjestämä Energiakongressi kokoaa energia-alan, teollisuuden ja huoltovarmuuden asiantuntijat tarkastelemaan energiasiirtymää käytännön toimivuuden näkökulmasta. Päivän teemana on ”Käyttövarmuus ratkaisee – Miksi käyttövarmuus on energiasiirtymän kriittisin tekijä”.

AFRYn Nikita Semkin arvioi, mitkä Suomen energia-alan investoinneista ovat oikeasti toteutumassa. SSAB Europen kunnossapitojohtaja Sami Eerikäinen tuo keskusteluun teollisuuden näkökulman: mitä energian saatavuuden häiriöt ja mahdollinen seisokki merkitsevät tuotannolle ja tuleville investoinneille?

Kongressissa katsotaan myös nopeasti muuttuvaan energiajärjestelmään. Fortumin Tiina Davidsainen tarkastelee datakeskusten kasvun vaikutuksia, Hitachi Energy Finlandin Matti Vaattovaara sähköistymisen teknisiä ja järjestelmätason rajoitteita ja Valmet Automationin Petri Köykkä ihmisen, datan ja tekoälyn yhteistyötä käyttövarmuuden rakentamisessa.

Päivän edetessä näkökulma laajenee käyttövarmuudesta kansalliseen huoltovarmuuteen. Fingridin Minna Laasonen pohtii, missä tekninen käyttövarmuus muuttuu yhteiskunnan huoltovarmuudeksi. Huoltovarmuuskeskuksen Anssi Paalanen vie kysymyksen kriisitilanteeseen: toimiiko energiajärjestelmä silloin, kun sitä todella tarvitaan?

Päivä huipentuu Energiajärjestelmän stressitesti 2035 -paneeliin. Siinä kysytään, missä energiasiirtymä voi onnistua – ja missä se voi epäonnistua käytännössä.

Energiakongressin lähtökohta on selvä: energiasiirtymän onnistumista ei ratkaise vain se, kuinka paljon uutta kapasiteettia rakennetaan, vaan kuinka toimintavarma kokonaisuus siitä pystytään rakentamaan.

Energiamessut 20.–22.10.2026 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa
Energiakongressi järjestetään Energiamessujen yhteydessä, osana Energia 2026 -tapahtumakokonaisuutta. Energiamessut järjestää Expomark Oy.

Energiakongressin ohjelma: https://energiamessut.fi/energiakongressi 
Lisätietoja tapahtumakokonaisuudesta: https://energiamessut.fi
Lisätietoja medialle & akkreditointi: https://energiamessut.fi/medialle

Lisätietoja Energiakongressista:
Timo Lehtinen, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry, timo.lehtinen@kunnossapito.fi, 040 746 6585

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva messuilta, yläviistosta otettuna, messuosastoja ja ihmisiä keskustelemassa
Energiakongressi järjestetään Energiamessujen yhteydessä 21.10.2026 Tampereella
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Kunnossapitoyhdistys Promaint ry järjestää Energiakongressin osana Energiamessujen ympärille rakentuvaa Energia 2026 -tapahtumakokonaisuutta. Tapahtumasta vastaa Expomark Oy, joka on osa Suomen Messut -konsernia, missionaan suomalaisen elinkeinoelämän edistäminen. 

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